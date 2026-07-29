Tak wygląda nowy Mercedes GLA. Światowa premiera w Polsce, silnik 1.5 to rewolucja

Światowa premiera Mercedesa w Polsce. Nowy GLA w centrum Warszawy

Mercedes pokochał Polskę. Zaczęło się od miliardowych inwestycji i budowy fabryki w Jaworze, a doskonałe wyniki sprzedaży sprawiły, że koncern ze Stuttgartu z jeszcze większą uwagą patrzy na nasz rynek. Efekt?

Niemiecki gigant po raz pierwszy w historii - odkąd Carl Benz 140 lat temu wynalazł samochód - zdecydował się na globalną premierę nowego modelu w Polsce. W cieniu Pałacu Kultury i Nauki przy placu Defilad w Warszawie zadebiutował nowy Mercedes GLA. Sprawdziłem na miejscu, na co mogą liczyć kierowcy…

Gwiazda z lat 70. w nowoczesnym wydaniu. Grill ma ponad 600 LED-ów

Nowy Mercedes GLA w metalizowanej czerwieni Patagonia i postawiony na 20-calowych kołach wygląda znakomicie. Teraz ten 4,4-metrowy SUV jest o 20 mm niższy, ma dłuższy rozstaw osi (+61 mm) oraz szerszy rozstaw tylnych kół (+31 mm), dzięki czemu zyskał znacznie bardziej sportowe proporcje w stylu coupe.

Nowy Mercedes GLA / i

Nowy Mercedes GLA - światowa premiera w Warszawie / Tomasz Sewastianowicz

Największą uwagę przyciąga nowa, podświetlana osłona chłodnicy z aż 608 punktami świetlnymi otaczającymi centralną gwiazdę – to bezpośrednie nawiązanie do kultowych modeli z lat 60. i 70. Z przodu pojawił się też nowy wyróżnik: reflektory Multibeam LED z efekciarskimi światłami do jazdy dziennej w kształcie gwiazdy. Ten sam motyw powtórzono w tylnych lampach.

Nowy Mercedes GLA / i

W nowym wnętrzu mogą być nie dwa, a trzy ekrany

Sercem kabiny jest MB.OS – zaawansowany system operacyjny oparty na sztucznej inteligencji, który spaja wszystkie funkcje pojazdu w jedną całość. Od multimediów i ustawień foteli po optymalizację ładowania – oprogramowanie stale analizuje nawyki kierowcy i dostosowuje się do nich w czasie rzeczywistym. Dzięki bezprzewodowym aktualizacjom OTA auto nie tylko zyskuje nowe funkcje, ale ma też stale aktualizowane zabezpieczenia.

Potężna moc obliczeniowa MB.OS pozwoliła na montaż efektownego kokpitu. W topowej specyfikacji na całą szerokość deski rozdzielczej rozciąga się MBUX Superscreen. Pod jedną szklaną taflą kryją się trzy ekrany: 10,25-calowe wskaźniki przed kierowcą, 14-calowy wyświetlacz centralny oraz osobny, 14-calowy ekran dla pasażera.

Nowy Mercedes GLA

Nowy Mercedes GLA - światowa premiera w Warszawie / Tomasz Sewastianowicz

Wrażenie robi też panoramiczny dach Sky Control, który w ciągu kilkunastu milisekund segment po segmencie przyciemnia się lub rozjaśnia. W nocy potrafi stwarzać iluzję rozgwieżdżonego nieba – w szklaną taflę wtopiono 172 indywidualnie podświetlane gwiazdki.

Nowy Mercedes GLA

Nowy Mercedes GLA

Sprawdziłem: czy 186 cm wzrostu to problem?

Mam 186 cm wzrostu i bez problemu odnalazłem idealną pozycję za kierownicą. Fotele o szerokim zakresie regulacji potrafią masować, wentylować, podgrzewać i świetnie podpierają plecy. Na tylnej kanapie przestrzeni na nogi i nad głową jest tyle, że trudno uwierzyć, iż mówimy o aucie kompaktowym.

Dodatkowo, dzięki przesunięciu kół w same narożniki nadwozia, drzwi otwierają się bardzo szeroko, co ułatwia wsiadanie. Nowy GLA z powodzeniem sprawdzi się jako auto rodzinne.

Bagażnik pomieści 410 litrów – to o 70 l więcej niż w poprzedniku. Po złożeniu oparć przestrzeń rośnie do 1400 l. Pakowanie ułatwia elektrycznie sterowana klapa, a funkcjonalność podnoszą solidne haczyki, opaski cargo i podświetlenie LED. Dodatkowy, 107-litrowy schowek pod przednią maską (tzw. frunk) dostajemy w wersji elektrycznej. Do tego dochodzi wysoki limit nacisku na hak – 80 kg wystarczy, by bez stresu przewieźć dwa ciężkie rowery elektryczne.

Nowy Mercedes GLA - światowa premiera w Warszawie / Tomasz Sewastianowicz

Nowy Mercedes GLA

Nowy Mercedes GLA

Nowy Mercedes GLA ma 354 KM. Dwa silniki i napęd 4x4

Nowy GLA debiutuje najpierw jako elektryk, choć jeszcze przed końcem 2026 roku dołączą odmiany spalinowe. Na razie karty rozdaje napęd BEV. Podstawowy GLA 200 electric ma akumulator litowo-żelazowo-fosforanowy (LFP) o pojemności 58 kWh i silnik o mocy 224 KM.

Większy akumulator NMC (85 kWh) trafi do dwóch mocniejszych odmian. GLA 250+ electric oferuje 272 KM. Prawdziwym mocarzem jest jednak GLA 350 4MATIC z dwoma silnikami i napędem na cztery koła. 354 KM pozwala przyspieszyć od 0 do 100 km/h w 5,4 sekundy – to poziom rezerwowany dotąd dla modeli AMG. Dociśnięcie gazu natychmiast wciska w fotel, a elastyczność przy wyprzedzaniu przypomina dynamikę mocnego motocykla.

Nowy Mercedes GLA / i

10 minut ładowania daje 270 km zasięgu. Jak 800 V robi różnicę?

Nowy GLA potrafi pokonać ponad 657 km na jednym ładowaniu (to np. dystans z Krakowa do Gdańska bez zjeżdżania na ładowarkę). Kluczem do komfortu w trasie jest jednak architektura 800 V. Przy szczytowej mocy ładowania 320 kW wystarczy zaledwie 10 minut przy szybkiej ładowarce, żeby zyskać kolejne 270 km zasięgu.

Trasy planuje inteligentna nawigacja: analizuje ruch, pogodę oraz dostępność stacji, często proponując dwa krótkie postoje na ładowanie zamiast jednego długiego. Na początku 2027 roku gamę uzupełni jeszcze wariant z baterią NMC o pojemności 71 kWh.

Nowy Mercedes GLA

Nie tylko elektryk. Benzynowy Mercedes GLA spali 5,5 l/100 km

Wielu polskich kierowców najbardziej zainteresuje jednak nowa miękka hybryda z instalacją 48 V. Zespół oparto na czterocylindrowym silniku 1.5 turbo połączonym z 8-biegową skrzynią dwusprzęgłową, w którą wbudowano silnik elektryczny o mocy 30 KM.

Do wyboru będą dwa warianty: GLA 200 (163 + 30 KM) oraz GLA 220 (190 + 30 KM) – oba dostępne z napędem na przód lub 4MATIC. Średnie zużycie paliwa w cyklu mieszanym ma wynosić ok. 5,5 l/100 km. Będzie to zasługą m.in. możliwości żeglowania z całkowicie wyłączonym silnikiem spalinowym, również przy prędkościach przekraczających 100 km/h.

Nowy Mercedes GLA

Kiedy nowy Mercedes GLA pojawi się w Polsce?

Nowy Mercedes GLA wchodzi do sprzedaży 30 lipca – tego dnia poznamy oficjalne polskie cenniki. W Niemczech bazowy elektryczny GLA 200 electric startuje od kwoty 48 600 euro (ok. 210 tys. zł). Nadchodzące odmiany hybrydowe będą zauważalnie tańsze.

Nowy Mercedes GLA

Nowy Mercedes GLA

Nowy Mercedes GLA

Nowy Mercedes GLA