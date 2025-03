Nowy Mercedes CLA 2025 - premiera

Z okazji premiery nowego modelu, Mercedes odmienia słowo "inteligentny" przez wszystkie przypadki. Odnosi się ono głównie do zastosowanych technologii z zakresu multimediów, rozrywki i bezpieczeństwa, ale również zagłębiając się w technikalia, osiągi i parametry napędu jest się czym pochwalić.

CLA trzeciej generacji to nowe otwarcie dla marki ze Stuttgartu - architektura, która pozwala na zastosowanie układów hybrydowych oraz 800-woltowych instalacji elektrycznych sprawia, że CLA dostępne będzie zarówno z silnikami spalinowymi jak i z elektrycznym napędem o imponujących możliwościach. Czym zaskakuje nowy Mercedes CLA? Zacznijmy od nadwozia.

Mercedes CLA 2025 - wymiary

Mercedes obiecywał, że nowa odsłona CLA będzie do złudzenia przypominała Concept CLA - studyjną wersję modelu, którą poznaliśmy już ponad rok temu. Trzeba przyznać, że seryjna wersja garściami czerpie z konceptu, a język stylistyczny jest zgodny z zapowiedziami - motyw trójramiennej gwiazdy został wykorzystany przy tworzeniu detali takich, jak przedni grill z iluminacją oraz opcjonalne reflektory MULTIBEAM LED, teraz połączonych pasem świetlnym. Również tylne światła są teraz połączone podświetlaną listwą i wyróżniają się motywem gwiazd. Bryła i sylwetka są raczej minimalistyczne, a zgrabne proporcje nawet nie starają się też maskować, że Mercedes CLA jest jeszcze większy od poprzednika.

Pod względem wymiarów, CLA zahacza już prawie o terytorium Klasy C. Rozstaw osi to aż 2790 mm (aż o 60 mm więcej). Krótkie zwisy nie zmieniają faktu, że całkowita długość modelu wynosi 4723 mm. To więcej niż np. w BMW serii 3! Producent obiecuje, że nowa odsłona 4-drzwiowego coupe gwarantuje więcej miejsca dla podróżujących oraz bardziej pojemny bagażnik. Kierowca i pasażer z przodu mają nieco więcej miejsca na nogi (plus 11 milimetrów względem poprzednika). Pasażerowie w obu rzędach siedzeń dysponują również większą ilością przestrzeni nad głową: wzrost wynosi, odpowiednio, 16 i 28 milimetrów (przód/tył). To zasługą wyżej poprowadzonej linii dachu i standardowego dachu panoramicznego, który do kabiny wpuszcza więcej światła.

Tylny kufer ma 405 litrów pojemności. Określenie "tylny" zdradza też, że pod maską elektrycznego wariantu znalazł się frunk. W końcu! Przedni bagażnik mieści aż 101 litrów.

CLA 2025 różnica względem poprzednika Długość 4723 mm +35 mm Szerokość 1855 mm +25 mm Wysokość 1468 mm +29 mm Rozstaw osi 2790 mm +61 mm Pojemność tylnego bagażnika 405 l -55 l Pojemność przedniego bagażnika 101 l - Ilość miejsca na nogi - przód 1073 mm +11 mm Ilość miejsca na nogi - tył 854 mm -7 mm

Mercedes CLA - rewolucja we wnętrzu

Wygląda na to, że przy tworzeniu nowego kokpitu CLA, styliści mieli mniej pracy niż programiści. Kokpit jest raczej minimalistyczny i absolutnie zdominowany przez MBUX Superscreen - ekran, który rozciąga się na całą szerokość wnętrza. Za szklaną powierzchnią znajduje się 10,25-calowy zestaw wskaźników oraz 14-calowy ekran centralny, oba LCD. Po rynkowym debiucie CLA na listę opcji trafi MBUX Sueprscreen z dodatkowym 14-calowym ekranem dla pasażera z przodu. Alternatywnie w jego miejscu znajduje się element wykończeniowy z grafiką w kształcie gwiazdy, który kontynuuje „szklane” wzornictwo kokpitu (w zależności od wyposażenia dostępny także w wersji podświetlanej).

Po obu stronach MBUX Superscreen umieszczono okrągłe otwory wentylacyjne, a spłaszczony centralny otwór wentylacyjny o wyglądzie zastępuje nawiew z tradycyjnym żebrowaniem. Kolejnym dodatkiem jest wyświetlacz przezierny head-up – w odległości około 2,8 metra przed pojazdem kierowca widzi unoszący się, wirtualny obraz o przekątnej 12,2”.

Wracając do pracy programistów... Nowy Mercedes CLA to pierwszy model z czwartą generacją systemu multimedialnego MBUX. To pierwszy na świecie samochodowy system informacyjno-rozrywkowy, który integruje sztuczną inteligencję (AI) zarówno od firmy Microsoft, jak i Google, po raz pierwszy łącząc wielu agentów AI w jednym systemie. Efektem ma być niespotykana dotąd swoboda w interakcji z samochodem. Dzięki generatywnej sztucznej inteligencji (AI) nowy Wirtualny Asystent MBUX potrafi prowadzić złożone dialogi, a dzięki stałemu dostępowi do internetu może na przykład odpowiadać na pytania takie jak „Hej Mercedes, co to jest czarna dziura? Wyjaśnij to tak, aby dzieci mogły to zrozumieć”. Asystent jest zawsze obecny na warstwie zerowej jako „żywy” awatar w postaci gwiazdy Mercedes-Benz. Podczas aktywnego dialogu rozpoznaje emocje i może na nie odpowiednio reagować. Awatar gwiazdy potrafi wyrazić nastrój i okazać empatię, zapewniając wizualną informację zwrotną za pomocą kolorowych animacji.

Możliwości ekranu umieszczonego przed pasażerem również są imponujące. 14-calowy ekran potrafi wyświetlać filmy i seriale z platform streamingowych, ale może także służyć do grania w gry. Kierowcy i pasażerowie mogą używać kontrolera Bluetooth lub telefonu komórkowego. Kontroler może być wykorzystywany we współpracy z ekranem dla pasażera nawet podczas jazdy, a w przypadku centralnego wyświetlacza – tylko podczas postoju.

Nowy Mercedes CLA z technologią EQ - silniki, osiągi

Sztuczna inteligencja, wirtualny asystent, gaming, platformy streamingowe... Łatwo zapomnieć, że wciąż mówimy o jeżdżącym samochodzie. Wróćmy do napędów, silników i danych technicznych. W tej kwestii Mercedes naprawdę zaszalał, bowiem CLA wykorzystuje jedną platformę do zupełnie różnych napędów.

Oczkiem w głowie jest wersja elektryczna. Mercedes CLA z technologią EQ (Mercedes zrezygnował już z rozwijania osobnej serii modeli EQ - teraz nazewnictwo zakłada taki dopisek) będzie oferowany na start sprzedaży, a dostępne w gamie warianty imponują możliwościami.

Gamę otworzy Mercedes CLA 250+ z technologią EQ. Silnik ma moc 272 KM, bateria oferuje 85 kWh pojemności, a przyspieszenie do setki potrwa 6,7 s. 800-woltowa architektura czyni cuda - ładowanie odbywa się z maksymalną mocą 320 kW, a zaledwie 10-minutowy postój wystarczy, by zwiększyć zasięg o około 300 km. Zasięg WLTP to aż 694-792 km!

Mocniejszy Mercedes CLA 350 4MATIC z technologią EQ proponuje 354 KM i 515 Nm. Ten sam akumulator zapewnia minimalnie mniejszy zasięg (672-771 km), ale lepsze osiągi. Przyspieszenie od 0 do 100 km/h zajmuje 4,9 s. Prędkość maksymalna jest taka sama w obu wariantach i wynosi 210 km/h. Nowością w elektrycznym CLA jest dwustopniowa skrzynia biegów. To rozwiązanie ma poprawiać reakcję na gaz i obniżać zużycie energii w trasie. Dzięki temu większy jest też... uciąg na haku. Nowy, elektryczny CLA może bowiem holować przyczepę o masie 1800 kg.

Mercedes chwali się również niezwykle skuteczną rekuperacją. Moc odzyskiwania energii podczas hamowania wynosi do 200 kW, co oznacza, że tradycyjnego układu hamulcowego nie trzeba używać praktycznie wcale. Rekuperacja odbywa się teraz nawet podczas awaryjnego hamowania. Elektryczne odmiany modelu mają również funkcje V2H oraz V2G. Funkcja dwukierunkowego ładowania będzie dostępna w późniejszym terminie, po wprowadzeniu na rynek, za pośrednictwem bezprzewodowej aktualizacji.

Hybrydowy Mercedes CLA 2025

Wersje hybrydowe dołączą do gamy nieco później. Co wiemy o CLA z 48-woltową instalacją? Mercedes chwali się nowym, 4-cylindrowym silnikiem benzynowym 1.5 turbo z rodziny FAME. Najnowocześniejszy silnik spalinowy w hybrydowym CLA będzie początkowo dostępny w trzech wersjach mocy.

Hybrydowy układ składa się z jednostki spalinowej, akumulatora 48 V o pojemności 1,3 kWh, silnika elektrycznego, przekładni oraz falownika. Skrzynia biegów to nowa konstrukcja 8-biegowa ze zintegrowanym silnikiem elektrycznym. Przy szybkościach miejskich i gdy zapotrzebowanie na moc spada poniżej 20 kW hybrydowe warianty mogą poruszać się wyłącznie przy użyciu energii elektrycznej. Tak zwane elektryczne żeglowanie, czyli efektywne wytracanie prędkości z odłączonym układem napędowym, jest możliwe do prędkości około 100 km/h. Kupujący otrzymają wybór pomiędzy napędem na przednie koła a 4MATIC. Dane techniczne i kolejne szczegóły, w tym wyposażenie, zostaną podane w dalszej części roku, przed rozpoczęciem sprzedaży.

Premiera Mercedesa CLA 2025 - kiedy w salonach?

Nowy Mercedes CLA wyjedzie na drogi jeszcze w tym roku. Na początek, do klientów trafi bazowa wersja elektryczna. Dostaw można spodziewać się w trzecim kwartale. Wersje spalinowe, z 48-woltową hybrydą pod maską oraz mocniejszy elektryk o oznaczeniu CLA 350 4MATIC mają pojawić się w salonach "do końca roku". Bliżej daty rynkowej premiery poznamy również ceny i specyfikacje dostępnych na polskim rynku samochodów.