Nowa marka DFSK rusza z biznesem w Polsce. Dwa tanie SUV-y i dwa auta dostawcze na początek

Ma 22 lata i pochodzi z Chin. Marka DFSK istnieje od 2003 roku dzięki kooperacji Dongfeng Motor Corporation i Chongqing Sokon Industry Group. Działa w 70 krajach, a teraz debiutuje w Polsce za sprawą Asian Automotive Distribution Center (AADC), czyli grupy kapitałowej odpowiedzialnej m.in. za import na nasz rynek aut koreańskiej marki KGM (wcześniej jako SsangYong), chińskich BAIC i Forthing oraz motocykli Kove.

Marka DFSK w pierwszej połowie 2025 roku otworzy działalność w 10 miastach. Do końca roku ma działać już 20 dilerów, a plan sprzedaży to 1100 aut. Docelowa sieć chińskiej firmy ma liczyć 25 punktów, z których w 2026 roku na drogi wyjedzie 2000 samochodów. 2027 rok to już sprzedaż na poziomie 3000 egzemplarzy. Co czeka kierowców? DFSK na początek zaoferuje dwa rodzinne modele SUV oraz dwa lekkie auta dostawcze. W każdym przypadku kartą przetargową będzie cena, która ma przyćmić konkurencję. Ale po kolei…

Oto najtańszy duży SUV. Tak wygląda DFSK FX600

DFSK FX600 to podstawowy model chińskiego producenta w Polsce. Z 4,7-metrowym nadwoziem powalczy w segmencie D-SUV, czyli stawi czoło takim tuzom jak Toyota RAV4, Skoda Kodiaq czy Renault Espace. Imponujący rozstaw osi 2785 mm pozwolił wygospodarować rodzinnie obszerne 7-osobowe wnętrze, które użytkownicy z pewnością docenią bardziej niż 20 cm prześwitu.

7-osobowe wnętrze w standardzie. DFSK FX600 z układem siedzeń 2+3+2

Miejsce kierowcy to 7-calowy zestaw zegarów połączony płynnie z 12,3-calowym ekranem stacji multimedialnej z Apple CarPlay i AndroidAuto. Orientację w trakcie parkowania ułatwi kamera panoramiczna 360 stopni. Wyżej poprowadzony tunel środkowy zapewnia wygodne podparcie i pojemny schowek pod dzielonym podłokietnikiem. Standardem jest też otwierany szyberdach.

DFSK FX600 z benzynowym silnikiem 1.5 turbo i instalacją LPG

Wreszcie napęd. DFSK FX600 skrywa silnik turbobenzynowy 1.5 o mocy 177 KM (300 Nm) połączony z 6-biegowym automatem i napędem na przednie koła. Kierowcom z pewnością przydanie do gustu możliwość montażu instalacji LPG.

DFSK FX600 w najtańszej wersji Comfort kosztuje od 139 900 zł

DFSK FX600 w bazowej wersji Comfort kosztuje od 139 900 zł – to najtańszy SUV segmentu D i w dodatku z 7-osobowym wnętrzem. Jednak niska cena nie wzięła się z sufitu, wystarczy spojrzeć na listę wyposażenia. Standard obejmuje jedynie 4 poduszki powietrzne czy półautomatyczną klimatyzację. Pocieszeniem może być skórzana tapicerka, 12,3-calowa stacja multimedialna czy elektrycznie sterowana klapa bagażnika.

DFSK FX600 Prestige za 159 900 zł. Jakie wyposażenie i gwarancja?

DFSK FX600 w najbogatszej wersji Prestige kosztuje od 159 900 zł. Takie auto zapewnia 6 poduszek powietrznych, system kamer 360 stopni, rejestrator jazdy, łopatki do zmiany biegów, automatyczną klimatyzację, elektryczną regulację przednich foteli (kierowcy w 6 kierunkach, pasażera w 4 płaszczyznach), reflektory LED, 19-calowe alufelgi, elektrycznie składane i podgrzewane lusterka boczne, system monitorowania martwego pola, asystent zmiany pasa ruchu, ostrzeżenie przed kolizją z tyłu czy układ ostrzegania o ruchu poprzecznym z tyłu. DFSK FX600 chroni 7-letnia gwarancja do przebiegu 150 tys. km.

Tak wygląda najtańszy SUV z hybrydą plug-in. Oto DFSK E5 PHEV także na gaz LPG

DFSK E5 PHEV to drugi debiutant z Chin i bliźniacza konstrukcja do FX600. Prawie 4,8-metrowe nadwozie skrywa obszerną 7-osobową kabinę. Największym atutem tego SUV-a ma być ładowana z gniazdka hybryda plug-in złożona z wolnossącego silnika 1.5/102 KM i jednostki elektrycznej o mocy 177 KM. W efekcie kierowca dostaje 217 KM mocy systemowej układu i może liczyć na przyspieszenie od 0 do 100 km/h w 7,4 sekundy.

Praktyczny zasięg EV na poziomie 87 km to efekt dużej baterii 17,5 kWh. W trybie hybrydowym 60-litrowy zbiornik paliwa ma zapewnić 1150 km zasięgu. Do tego przewidziano możliwość montażu instalacji LPG oraz zasilanie urządzeń zewnętrznych dzięki technologii Vehicle-to-Load (V2L).

Ile kosztuje DFSK E5? Nie znajdziesz tańszego SUV-a z hybrydą plug-in

DFSK E5 PHEV w podstawowej wersji Comfort kosztuje od 153 900 zł. Wyposażenie obejmuje 4 poduszki powietrzne, czujniki parkowania z przodu, kamerę ułatwiającą cofanie, klimatyzację półautomatyczną, 7-calowy wyświetlacz zegarów czy 12,3-calowy ekran dotykowy stacji multimedialnej.

DFSK E5 w najbogatszej odmianie Prestige jest wyposażony pod sufit i kosztuje od 177 900 zł. Taki chiński SUV zapewnia m.in. 6 poduszek powietrznych, czujniki parkowania przód/tył, kamerę panoramiczną 360 stopni, rejestrator jazdy, panoramiczny szyberdach, brązowe wykończenie kabiny, klimatyzację automatyczną, 12 głośników i niezależny wzmacniacz zewnętrzny, bezprzewodowe ładowanie telefonów, monitorowanie martwego pola, asystenta pasa ruchu, ostrzeżenie przed kolizją z tyłu czy układ ostrzegania przed otwarciem drzwi. DFSK E5 jest sprzedawany z 6-letnią gwarancją do przebiegu 150 tys. km.

DFSK wprowadza dwa tanie auta dostawcze

Wreszcie dwa auta użytkowe. DFSK C31 z krótką, dwumiejscową kabiną to lekki samochód dostawczy z niemal 3-metrową skrzynią. Benzynowy silnik 1.6/112 KM może współpracować z instalacją LPG. Ten model kosztuje od 81 200 zł netto.

DFSK C32 różni się podwójną, czteroosobową kabiną, 2,2-metrową skrzynią i silnikiem 1.5/100 KM. Auto kosztuje od 84 500 zł netto. Można też zamówić instalację LPG.