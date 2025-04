Nowa Kia EV6 debiutuje w Poznaniu. Jak wygląda?

Kia do 2030 roku zamierza sprzedawać 4,2 mln samochodów rocznie. W tym 2,33 mln mają stanowić auta zelektryfikowane. Rozmach może imponować. By dopiąć swego w ciągu najbliższych 5 lat rozbuduje gamę 15 modeli elektrycznych i 10 modeli hybrydowych.

Reklama

Wśród nich jest nowa Kia EV6, która właśnie debiutuje na scenie Poznań Motor Show. Czego mogą spodziewać się kierowcy po następcy najpopularniejszego w Polsce elektryka koreańskiej marki?

Oto Kia EV6 w nowym stylu

Kia EV6 zyskała zupełnie nową twarz. Awangardowy styl podkreślają przeprojektowane reflektory LED – każdy z podwójnym modułem. Światła do jazdy dziennej łączą się z listwą świetlną biegnącą pod logo. Z tyłu auto wyróżnia zmieniony zderzak i nowa grafika lamp LED z motywem konstelacji gwiazd. Ciekawostką są ukryte kierunkowskazy tylne – widać je dopiero po uruchomieniu.

Reklama

Do nowego EV6 Kia oferuje wybór siedmiu kolorów nadwozia: Snow White Pearl, Interstellar Gray, Aurora Black Pearl, Glacier, Wolf Gray, Yacht Blue i Runway Red. Z kolei w wersji GT-Line można wybrzydzać z pięciu lakierów: Wolf Gray, Yacht Blue Matte, Snow White Pearl, Aurora Black Pearl i Runway Red.

Nowe wnętrze. Odcisk palca zastąpi kluczyki

Od progu w oczy rzuca się zupełnie nowa kierownica delikatnie spłaszczona u dołu i u góry. Miejsce kierowcy jest totalnie cyfrowe. Zintegrowany z konsolą środkową system rozpoznawania odcisków palców pozwala uruchomić samochód bez kluczyka lub klucza cyfrowego. Pojawił się jeszcze większy bezramkowy, zakrzywiony ekran o wysokiej rozdzielczości, który łączy zestaw wskaźników przed kierowcą i wyświetlacz systemu multimedialnego na konsoli środkowej. Obydwa mają przekątną po 12,3 cala. Jakości prezentowanych grafik nie powstydziłoby się marki premium. Niżej także dotykowy panel sterowania klimatyzacją. Między siedzeniami przycupnęła konsola z ogromnym schowkiem i portami USB-C. Przełączniki są na wyciągniecie ręki, a ich rozmieszczenie intuicyjne. Na szczęście Kia zrezygnowała z czarnych błyszczących okładzin na rzecz matowego tworzywa, dzięki temu kabina wygląda schludnie. Nowa bezprzewodowa ładowarka ładuje teraz z mocą 15 W. EV6 jest także wyposażone w bezprzewodową łączność Apple CarPlay i Android Auto.

Kia EV6 - 5 miejsc i płaska podłoga. Jaka pojemność bagażnika?

Kia EV6 w nowej odsłonie zachowała rozmiary. Rozstaw osi – który w znacznej mierze odpowiada za wielkość kabiny – sięga niemal 3 m. To o 8,5 cm więcej niż w nowym Sorento (2815 mm) i lepiej niż w wielu limuzynach klasy średniej (dla porównania Skoda Superb ma 2,84 m). I o ile długość EV6 (4,68 m) sprawia, że gra w lidze kompaktowych crossoverów (na celownik trafi Skoda Enyaq - 4658 mm czy VW ID.4 - 4584 mm), to jednak bliżej mu do większych modeli SUV. Od Sorento EV6 jest o 13 cm krótsze i o 15 cm niższe, ale już tylko o 2 cm węższe.

Szczodre wymiary, akumulator zamknięty w podłodze plus przesunięcie tablicy rozdzielczej do przodu (brak silnika spalinowego) sprawiły, że EV6 oferuje niesamowicie obszerne i podatne na aranżację wnętrze. Podczas przerwy na ładowanie z fotela można zrobić leżankę i odpocząć. Kierowca o wzroście ok. 186 cm szybko znajdzie wygodną pozycję do prowadzenia EV6. Pasażerowi podobnej postury siedzącemu w drugim rzędzie od kolan do oparcia fotela zostaje ok. 18 cm luzu! Z tyłu rozsiadasz się niemal jak w kinie – na stopy, nogi i nad głową jest bardzo dużo miejsca. Drzwi otwierają się szeroko, tylne niemal pod kątem prostym, co docenią rodzice mocujący się z fotelikami dziecięcymi (uchwyty ISOFIX są zgrabnie zamaskowane).

Kia podkreśla, że we wnętrzu EV6 może wygodnie podróżować pięciu pasażerów, a w dwóch bagażnikach (tylny – 490 l, przedni – w RWD 52 l, w AWD – 20 l) spokojnie zmieści się bagaż na dłuższe wakacje. Do tego elektryk uciągnie przyczepę o masie 1600 kg (gdy akumulator jest naładowany w ponad 35 proc.).

Kia EV6 – akumulator nowej 4. generacji, szybsze ładowanie i większe zasięgi

Nowa Kia EV6 jest wyposażona w akumulatory 4. generacji. Dzięki wyższej gęstości energii pojemność wzrosła z 58 kWh do 63 kWh w wersji Standard Range i z 77,4 kWh do 84 kWh w wersji Long Range. To z kolei przekłada się na większy zasięg – teraz na jednym ładowaniu Kia EV6 może maksymalnie przejechać do 582 km w trybie mieszanym i do aż 766 km w mieście.

Instalacja 800 V i moc ładowania 258 kW (o 8 proc. większa w porównaniu z poprzednim EV6 - 239 kW) sprawiają, że nowy akumulator można naładować od 10 do 80 procent w 18 minut. Po 15 minutach ładowania można uzyskać aż 343 km zasięgu. Przy takim samym czasie ładowania większy akumulator nowego EV6 zapewnia większy zasięg niż jego poprzednik. Tak dobre wyniki to zasługa m.in. ulepszonej przewodności wypełniacza szczelin ogniw akumulatora nowej generacji, co przekłada się na lepsze zarządzanie temperaturą i dystrybucję ciepła podczas ładowania.

Moc? Bazowa wersja EV6 z napędem na tylne koła wykorzystuje silnik 229 KM ( 350 Nm momentu obrotowego). Wariant z napędem na cztery koła i dwoma silnikami to już 325 KM mocy i 605 Nm momentu obrotowego.

Kia poprawiła także zawieszenie - nowe amortyzatory mają zapewniać lepszą stabilność podczas jazdy nierównościach. Tylny silnik dostał więcej izolacji akustycznej, stąd w kabinie powinno być jeszcze ciszej.

Kia EV6 GT to nawet 650 KM mocy. Jakie osiągi?

Nowa Kia EV6 GT dostała większy akumulator o pojemności 84 kWh, który można ładować z maksymalną mocą 350 kW. Stąd "tankowanie" elektronów z poziomu 10 do 80 proc. ma trwać zaledwie 18 minut. Powiększenie zasięgu o 100 km zajmie ledwie 4,5 minuty! Akumulatory dzięki systemowi pre-conditioning można wcześniej podgrzać lub schłodzić do odpowiedniej temperatury.

Napęd na cztery koła zapewnia do 650 KM z włączoną funkcją Launch Control i 609 KM w trybie GT. Nowa Kia EV6 GT przyspiesza od 0 do 100 km/h w 3,5 sekundy z włączoną funkcją Launch Control i osiąga prędkość maksymalną 260 km/h. To najszybszy seryjnie produkowany modelem w historii tej marki. Większy akumulator zapewnia zasięg do 450 km w cyklu mieszanym i do 550 km w przypadku jazdy po mieście.

Ile kosztuje nowa Kia EV6?

Kia ceny nowej EV6 ogłosi w maju. W salonach pierwsze auta pojawią się na początku wakacji.