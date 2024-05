Nowa Kia EV3 wjeżdża na rynek

Kia do 2030 roku zamierza sprzedawać 4,3 mln samochodów rocznie. W tym 1,6 mln mają stanowić auta elektryczne. Rozmach może imponować. By dopiąć swego jeszcze do 2026 roku rozbuduje gamę o sześć modeli bateryjnych. Wśród nich każdy ma znaleźć coś dla siebie.

Nowa Kia EV3 jako SUV segmentu B pojawi się najszybciej. Producent właśnie ujawnił pierwsze zdjęcia auta gotowego do produkcji seryjnej. Czego mogą spodziewać się kierowcy?

Nowa Kia EV3 jak EV9, taki jest tańszy SUV segmentu B

Kia EV3 z długością ok. 4,2 m stylistyką nawiązuje do ponad 5-metrowego EV9. Pierwsze fotosy dają do zrozumienia, że nadwozie prototypu pokazanego jesienią 2023 roku w 99 proc. oddawało urodę auta seryjnego.

EV3 z mocno pochyloną przednią szybą, opadającą linią dachu, długą kabiną i na 19-calowych kołach pod względem prezencji zawsze będzie o krok przed sąsiadami na parkingu. Kia z każdym nowym modelem gra coraz odważniej i to jest super.

Wnętrze Kia EV3 z dużym bagażnikiem

W kabinie długi ekran na szczycie ciągnie się przez ¾ kokpitu. Niżej ukryte w desce rozdzielczej przyciski haptyczne do sterowania multimediami. W modelu produkcyjnym kierownica oczywiście będzie okrągła, a fotele mniej odlotowe, jednak rozplanowanie miejsca pracy kierowcy nie ulegnie poważnym zmianom.

Kompaktowa Kia EV3 dzięki płaskiej podłodze oraz rozstawieniu kół niemal na rogach karoserii powinna zapewnić przestronność na poziomie aut klasy wyższej. Pojemność bagażnika można powiększyć przez złożenie asymetrycznie dzielonej tylnej kanapy na płasko – wówczas kufer pomieści nawet rower.

Kia EV3 z największym zasięgiem wśród elektrycznych B-SUV

Kia EV3 zaskoczy także możliwościami napędu. Planowane są dwie wielkości baterii - standard oraz extended range. Większa - najpewniej przejęta z EV6 - to ok. 77 kWh pojemności. W przypadku mniejszego EV3 zapewni grubo ponad 520 km zasięgu.

Kia EV3 taniej niż Volvo EX30 - ile będzie kosztować w Polsce? Cena

Kia EV3 w wersji seryjnej zadebiutuje w Polsce jesienią 2024 roku. Ile będzie kosztować? Oficjalny cennik najpewniej poznamy po wakacjach, pierwsze dostawy zapowiedziano na listopad. Nieoficjalnie mówi się, że ceną od ok. 150-160 tys. zł powalczy z nieznacznie droższym Volvo EX30. Szwedzki model kosztuje od 169 tys. zł.