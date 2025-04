Oto nowe Audi A6 Sedan

Do gamy modelowej producenta z Ingolstadt dołącza Audi A6 Sedan. Niemcy obiecują wyrafinowane technologie, najlepszą aerodynamikę w historii spalinowych modeli spod znaku czterech pierścieni, a także benzynowe i wysokoprężne jednostki z zaawansowanym układem MHEV. Nowy rywal BMW serii 5 i Mercedesa Klasy E to sensacyjna premiera - głównie za sprawą nazewnictwa, które niemal do ostatniej chwili miało zmienić się na A7. Pomysł z oznaczeniem modeli spalinowych nieparzystymi liczbami został jednak zrealizowany tylko częściowo, dlatego modelem oczko większym od nowego A5 pozostaje A6.

Reklama

Jak zmieniło się A6 Sedan w porównaniu z poprzednikiem? To model oparty o zupełnie nową platformę PPC. Premium Platform Combustion to rozwiązanie znane już z Audi Q5 oraz A5. Oznacza to, że pod maskę trafią tu zróżnicowane jednostki napędowe, nie wyłączając 6-cylindrowego, turbodoładowanego silnika TFSI. Na pokład zawitały także nowe technologie, bardziej wydajne podzespoły czy cyfrowe nowinki takie jak ChatGPT.

Takie jest Audi A6 Sedan - wymiary

Reklama

Długość nadwozia nowego A6 to 4,99 m - względem poprzednika przybyło tu 60 mm samochodu. Rozstaw osi sięga teraz 2927 mm, a szerokość bez lusterek to 1,88 m. Audi obiecuje, że wymiary zewnętrzne przekładają się na przestronne wnętrze, a w obu rzędach siedzeń podróżowanie będzie wygodne i komfortowe. Bagażnik nowej limuzyny Audi mieści 492 litrów co oznacza, że model nowej generacji pod tym względem jest nieco skromniejszy od poprzednika. Producent chwali się jednak szerokością kufra (1050 mm), która umożliwia położenie dwóch dużych walizek obok siebie. Oparcia drugiego rzędu siedzeń składają się w proporcjach 40:20:40, a klapa bagażnika opcjonalnie może być otwierana i zamykana bezdotykowo.

Wnętrze nowego Audi A6 Sedan

We wnętrzu na próżno szukać niespodzianek - projekt kabiny poznaliśmy już przy okazji premiery wersji Avant. Język stylistyczny jest już dobrze znany z modeli A5 i Q5 - oznacza to, że w kokpicie dominuje panoramiczny ekran systemu Audi MMI. Na zdjęciach widać również opcjonalny wyświetlacz umieszczony przed pasażerem. Główny ekran wykorzystuję technologię OLED i ma przekątną 14,5 cala. Standardem są cyfrowe zegary z wyświetlaczem mierzącym 11,9 cala, a wspomniana już tafla przed pasażerem ma 10,9 cala. Umożliwia ona pasażerowi przeglądanie stron internetowych, oglądanie wideo oraz wspomaga nawigację czy wyszukiwanie najbliższej stacji paliw. Dzięki dynamicznemu trybowi prywatności, rozpraszające treści (takie jak odtwarzane w czasie jazdy wideo) nie są widoczne z fotela kierowcy podczas jazdy. Gdy ekran pasażera nie jest używany lub nie wykrywa obecności pasażera, wyświetla cyfrowe tło.

Wśród ekranów znalazł się jeszcze jeden - chodzi o HUD umieszczony przed kierowcą, który w nowym A6 jest aż o 85% większy od tego stosowanego w modelu poprzedniej generacji. Na liście dodatkowo płatnych opcji znalazły się m.in. system nagłośnienia Bang & Olufsen w dwóch wariantach (685 lub 810 watów), czterostrefowa klimatyzacja z jonizatorem i czujnikiem drobnego pyłu czy automatycznie przyciemniający się szklany dach.

Audi A6 - diesel i 6 cylindrów wciąż w grze

Gama jednostek napędowych obejmuje te same pozycje z w przypadku odmiany Avant. Oznacza to, że silnik Diesla ma się całkiem dobrze, a i mocne, benzynowe jednostki pozostały w ofercie. Bazowy wariant napędzany jest silnikiem 2.0 TFSI o mocy 204 KM, który współpracuje z dwusprzęgłową skrzynią S tronic i napędza koła przednie. Taka konfiguracja pozwala osiągnąć „setkę” w 8,3 sekundy i zużywać średnio 7,8-6,9 litrów benzyny na 100 km. Napęd quattro zarezerwowany jest dla mocniejszych wersji.

Ten sam poziom mocy oferuje również 2.0 TDI – wybór dla tych, którzy cenią sobie ekonomię na długich trasach. Średnie spalanie na poziomie 5,6-4,8 l/100 km, układ miękkiej hybrydy (MHEV) z instalacją 48V i przyspieszenie do 100 km/h w około 7 sekund – to zestawienie, które brzmi jak przepis na idealnego towarzysza autostradowych wypraw.

Jak działa układ miękkiej hybrydy? Kluczowym elementem jest tzw. PTG – urządzenie pełniące rolę zarówno rozrusznika, jak i generatora o mocy 24 KM. Podczas hamowania system odzyskuje energię, która trafia do akumulatora. Przy ruszaniu lub dynamicznej jeździe motor elektryczny wspomaga jednostkę wysokoprężną, maskując turbodziurę dodatkowym momentem obrotowym sięgającym nawet 230 Nm. Co więcej, MHEV pozwala także na cichą jazdę w trybie EV – idealnie sprawdza się np. przy parkowaniu. Silnik 2.0 TDI oferowany jest zarówno z napędem na przód, jak i z napędem quattro.

Na szczycie gamy króluje Audi A6 Avant z turbodoładowanym, 3-litrowym silnikiem V6 TFSI o mocy 367 KM i 550 Nm momentu obrotowego. To dobrze znana jednostka – prawdziwy klasyk wśród widlastych motorów Audi, produkowany od dekady. W tej wersji napęd na cztery koła jest standardem, a sprint do setki zajmuje zaledwie 4,7 sekundy. I choć mocy nie brakuje, spalanie ma być zaskakująco rozsądne – katalogowo tylko 7,8 l/100 km.

Nowinki techniczne w Audi A6 Sedan

Inżynierowie i projektanci Audi mieli szansę wykazać się m.in. w kwestii aerodynamiki czy układu jezdnego. Niemcy zachwalają opływowy projekt i podkreślają jego niski współczynnik oporu powietrza (0,23) - rekordowy jeśli chodzi o spalinowe modele Audi. Specjalnie zaprojektowane panele nadwozia współpracują tu z dostrojoną aerodynamiką podwozia - zoptymalizowany przepływ powietrza przyczynia się do zmniejszenia oporów, a co za tym idzie - pozwala obniżyć średnie zużycie paliwa.

Układ jezdny nowego A6 również wykorzystuje nowe rozwiązania. W zależności od wersji silnikowej i wyposażenia, zastosowano tu 3 rodzaje zawieszenia. Podstawowy układ jezdny stawia na komfort i ma gwarantować lepsze tłumienie nierówności niż w poprzedniku. Opcjonalnym układem będzie zawieszenie sportowe - obniżone o 20 mm i usztywnione względem domyślnego - to standard w przypadku modeli z pakietem S line exterior. Topowym wyborem będzie jednak pneumatyczne zawieszenie o zmiennej charakterystyce tłumienia. Zdaniem inżynierów, potrafi ono łączyć niezrównany komfort z rewelacyjnymi właściwościami jezdnymi. Zaawansowany układ steruje twardością i wysokością dla każdego koła osobno, łagodząc przechyły nadwozia i w razie potrzeby dostosowując prześwit auta. Zmniejsza się on m.in. w trybie sportowym czy podczas jazdy z większą prędkością - wszystko po to, by optymalizować przepływ powietrza.

O doskonałe prowadzenie zadbają także usztywnione elementy układu jezdnego oraz opcjonalny układ 4 kół skrętnych. Jest on dostępny dla modeli wyposażonych w napęd quattro i pozwala zmniejszyć średnicę zawracania do 11,3 m. Podczas jazdy z prędkością ponad 60 km/h, koła tylnej osi skręcają w tym samym kierunku co przednie, poprawiając stabilność i zachowanie w szybkich łukach.

Audi A6 Sedan - wyposażenie

Standardowe wyposażenie Audi A6 obejmuje m.in. system MMI oparty o Android Automotive, 18-calowe felgi, kamerę cofania czy LED-owe światła. Za udogodnienia takie jak skórzana tapicerka, ambientowe oświetlenie czy większe obręcze kół trzeba dopłacić. Producent proponuje m.in. pakiet promocyjny Comfort obejmujący siedzenia standardowe w kombinacji skóra/skóra ekologiczna, schowek na telefon z funkcją indukcyjnego ładowania i pakiet oświetlenia Ambiente plus. Pakiet promocyjny Exterieur zawiera z kolei pakiet S line Exterieur, lakier metaliczny, 20-calowe obręcze kół i zawieszenie sportowe. W pakiecie Technology klienci mogą liczyć m.in. reflektory Matrix LED, kamery obserwujące otoczenie oraz 4-strefową klimatyzację automatyczną.

Podstawowa gama obejmuje 9 kolorów, w tym perłowe i metaliczne dostępne za dopłatą. Jak na markę tej klasy przystało, klienci mogą też wybierać z gamy lakierów Audi exclusive. Dopłata w tym przypadku wynosi ponad 30 000 zł.