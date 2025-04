Toyota Corolla hitem w Polsce. Ponad 100 tys. sprzedanych sztuk

Kompaktowy model Toyoty już od dnia premiery bije rekordy. Hybrydowa Corolla trzęsie polskim rynkiem i jako pierwszy model napędzany zelektryfikowanym układem przebił barierę 100 000 sprzedanych egzemplarzy. Corolla w różnych odmianach nadwozia stanowi trzon oferty japońskiej marki - odpowiada bowiem aż za 27,1% wszystkich sprzedanych w Polsce Toyot z hybrydą pod maską. Od debiutu modelu w 2019 roku do końca marca klienci w Polsce kupili 100 360 egzemplarzy hybrydowej Corolli. Co stoi za sukcesem modelu?

Trzeba zauważyć, że obecnie oferowana Corolla Hybrid różni się od tej, która wjechała na rynek w 2018 roku - pod maskę trafiła hybryda nowej generacji, w standardowym wyposażeniu pojawiły się nowe udogodnienia, a oferta została uszyta na miarę rynkowych uwarunkowań. Być może to właśnie te ewolucyjne zmiany sprawiły, że Corolla cieszy się niesłabnącą popularnością?

Corolla Hybrid trzęsie rynkiem

Potwierdza to specyfikacja egzemplarza numer 100 000 hybrydowej Corolli. To auto w wersji nadwozia TS Kombi, napędzane przez nowy układ 2.0 Hybrid o mocy 178 KM. Samochód w bogatej wersji wyposażenia GR Sport zostało w efektownym, dostępnym od liftingu lakierze Super Green, który połączony jest z kontrastującym czarnym dachem. Jubileuszowe auto trafiło do osoby prywatnej, która zdecydowała się na finansowanie w KINTO One z niskimi miesięcznymi ratami.

Jakie jeszcze warianty wyposażenia dostępne są w obecnej ofercie? Spośród jakich silników mogą wybierać kierowcy? No i najważniejsze - ile kosztuje Toyota Corolla Hybrid w ofercie na 2025 rok?

Hybrydowa Toyota Corolla - silniki i osiągi

Klienci kierujący swoje kroki do salonów Toyoty najczęściej wyjeżdżają od dealera Corollą z napędem 1.8 Hybrid o mocy 140 KM. To ten silnik stanowi aż 90% wszystkich zamówień. 1 na 10 kierowców wybiera mocniejszy wariant z jednostką 2.0 pod maską. Ponad połowa, bo 52% klientów decyduje się na nadwozie TS Kombi, 43% kupuje auto z nadwoziem Sedan, a niegdyś popularny Hatchback odpowiada za 5% wszystkich sprzedanych aut. Znak czasów - Corolla dojrzała i coraz częściej służy za auto rodzinne lub firmowego pomocnika w działalności - to właśnie stąd bierze się popularność kombiaka.

Ile paliwa zużywają hybrydy? Niezależnie od wariantu nadwozia, producent podaje wartość 4,4 l/100 km, choć w praktyce spalanie w miejskich warunkach potrafi być jeszcze niższe. Wynika to ze specyfiki napędu hybrydowego, który premiuje niskie prędkości jazdy, a jego walory łatwo docenić w zakorkowanych miastach. Mocniejsza hybryda 2.0 Hybrid Dynamic Force spala z kolei średnio 4,7 l/100 km.

Wyposażenie Toyoty Corolli Hybrid

W kwestii wyposażenia, jest z czego wybierać. W gamie dostępnych jest (w zależności od wersji nadwozia) 4 lub 5 poziomów - Active, Comfort, Style, GR Sport i Executive. Już w podstawowym wariancie Corolla wyposażona jest w adaptacyjny tempomat, kamerę cofania, system multimedialny obsługujący Apple CarPlay i Android Auto, a także systemy bezpieczeństwa pomagające w unikaniu kolizji.

Kierowcy najczęściej wybierają jednak wersję Comfort a więc "drugą" w gamie sedana i podstawową z oferty hatchbacka i kombi. Aż 61% klientów decyduje się na auta, które już w standardzie mają intuicyjny system multimedialny Toyota Smart Connect z ekranem dotykowym 10,5 cala i nawigacją online, 12,3-calowym wirtualnym kokpitem, dwustrefową klimatyzacją oraz 16-calowymi felgami aluminiowymi. 26% zamawianych aut to egzemplarze w wyższej wersji Style. Standardem są w niej m.in. 17-calowe felgi, inteligentny kluczyk, stację do bezprzewodowego ładowania telefonu, technologię oczyszczania powietrza Nanoe X, światła główne w technologii LED czy przyciemniane szyby tylne. Na wariant GR SPORT decyduje się 11% kupujących. To sportowo stylizowane auta z 18-calowymi felgami, elementami stylistycznymi GR SPORT, dachem w czarnym kolorze oraz specjalną tapicerką foteli z elementami skóry syntetycznej.

Efektowny lakier ze zdjęć dobrze komponuje się z dodatkami wersji GR Sport, ale rynkowe dane sugerują, że klienci decydują się najczęściej na stonowane barwy. Top 3 odcieni to Pure White (37%), Royal Grey Metallic (14%) i Shimmering Silver (13%).

Ile kosztuje Toyota Corolla Hybrid? Cena

Hybrydowy bestseller wyceniony jest na minimum 118 000 zł. To cena wersji Hatchback w odmianie Comfort i z silnikiem 1.8 Hybrid 140 KM pod maską. Najtańszy sedan to wydatek 119 600 zł, a kwoty w cenniku TS Kombi startują z pułapu 122 000 zł. Cena auta ze zdjęć, a więc Corolli TS Kombi w wersji GR Sport i z mocniejszą hybrydą pod maską, zaczynają się od 160 900 zł w promocyjnej ofercie. Alternatywą od zakupu za gotówkę jest finansowanie Kinto One - wersja 1.8 Hybrid 140 KM w nadwoziu hatchback to wydatek 1130 zł netto miesięcznie. Ofertę dla klientów indywidualnych otwiera rata miesięczna w wysokości 1389 zł brutto.

Korzystne finansowanie, wysoka wartość rezydualna i niezawodność wpisana w DNA Toyoty sprawiły, że na Corollę szczególnie często decydują się floty i klienci firmowi. Aż 75% wszystkich sprzedanych w Polsce egzemplarzy tego modelu trafiło do dużych firm, które najczęściej decydowały się na auta w wersji Comfort (70% egz.) z nadwoziami TS Kombi (53%) i Sedan (44%). Samochody w białym kolorze stanowiły solidne 45% zamówień. Osoby prywatne oraz małe przedsiębiorstwa chętniej decydują się z kolei na wyższe wersje wyposażenia. Najczęściej zamawianą wersją wciąż była odmiana Comfort (36% egz.), ale 32% klientów wybierało auta w wersji Style, a 28% samochodów w tej grupie klientów to były Corolle GR SPORT. Najczęściej zamawianą wersją nadwoziową był wariant TS Kombi (50% aut), a najchętniej wybieranym lakierem Royal Grey (16%).