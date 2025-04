Nowa Mazda wjeżdża na rynek. Tak wygląda przysłość japońskiej marki

Mazda przewiduje, że w 2030 roku jej sprzedaż na Starym Kontynencie przekroczy poziom 200 tys. aut, z czego w Polsce będzie to 10 tys. samochodów rocznie (min. 2 proc. udział w rynku). Strategia uwzględnia także rozwój różnych napędów. Plan inwestycji rozpisany do 2027 roku obejmuje silniki konwencjonalne, 5 nowych hybryd, 5 hybryd plug-in, 3 samochody elektryczne. Lata 2027-2030 to rozwój modeli na zupełnie nowej platformie EV-Skyactiv. Dzięki temu od 2030 roku wszystkie Mazdy będą dostępne także z napędem elektrycznym (70 proc. sprzedaży marki w Europie to EV).

W ten scenariuszu wpisuje się zupełnie nowa Mazda Mazda EZ-60. Producent z Hiroszimy wprowadzi także nowy silnik benzynowy Skyactiv-Z. Ale po kolei…

Nowa Mazda EZ-60 to SUV o długości ponad 4,7 m - WIDEO

Mazda EZ-60 powstała na platformie, z której już korzysta nowa Mazda 6e. Japończycy dzięki współpracy z chińską firmą Changan Automobile (producenci utworzyli spółkę joint venture) przystosowali do własnych potrzeb model Deepal S07. To SUV o długości ponad 4,7 m, w którym 2,9-metrowy rozstaw osi przekłada się na przestronne wnętrze. Bagażniki są dwa – tradycyjny z tyłu zapewnia 570 litrów pojemności, przedni frunk to dodatkowe 125 litrów.

Kamery zamiast lusterek bocznych, szeroki wlot powietrza tuż pod krawędzią maski i nisko osadzone nadwozie - to tylko cześć trików dla jak najlepszej aerodynamiki. Pod względem stylistycznym debiutujący model zapowiadała prototypowa Mazda Arata. Wystarczy porównać jej boczny profil z linią ujawnionej produkcyjnej Mazdy EZ-60 i można stwierdzić, że niedaleko padło jabłko od jabłoni. Japońscy styliści stanęli na głowie, by ich SUV jak najwierniej oddawał mazdowskie DNA.

Nowy SUV Mazdy z silnikiem o mocy 258 KM czy hybryda plug-in?

Napęd? Podobnie jak w chińskim "dawcy" podstawowy akumulator 68,8 kWh będzie połączony z silnikiem elektrycznym o mocy 258 KM. To wystarczy by przyspieszyć od 0 do 100 km/h w około 7-8 sekund. Producent deklaruje 475 km zasięgu na jednym ładowaniu. Długodystansowa wersja Long Range z akumulatorem 80 kWh powinna zapewnić ponad 550 km zasięgu. Tu silnik elektryczny jest słabszy – dostarcza 245 KM mocy. Tym autem marka z Hiroszimy zamierza rzucić wyzwanie Tesli Model Y.

Nowa Mazda EZ-60 jako hybryda 1.5. Kiedy w Polsce?

Na rynku rodzimym rynku Deepal S07 jest dostępny również jako hybryda plug-in. Nieoficjalnie mówi się, że Mazda sięgnie po rozwiązanie łączące 1,5-litrową jednostkę benzynową z silnikiem elektrycznym i akumulatorem o pojemności 31 kWh. Taki układ ma zapewnić zasięg do 200 km na napędzie elektrycznym i 1120 km w trybie hybrydowym. W Polsce ten wariant może okazać się hitem. Kiedy w sprzedaży? Nowa Mazda EZ-60 nad Wisłą zadebiutuje na przełomie 2025 i 2026 roku.

Nowa Mazda CX-5 już w połowie 2025. Będzie silnik Skyactiv-Z

Wcześniej, bo już w połowie 2025 roku, pojawi się nowa Mazda CX-5 (3. generacji). Samochód dostanie autorski napęd hybrydowy, w którym pierwsze skrzypce zagra nowy czterocylindrowy silnik benzynowy Skyactiv-Z. Ta jednostka ma zastąpić starsze konstrukcje Skyactiv-X oraz Skyactiv-G. Jego fenomen polega na współczynniku lambda o wartości 1.

Lambda opisuje stosunek powietrza do paliwa. Kiedy lambda wynosi 1, wówczas w mieszance paliwowo-powietrznej jest dokładnie tyle tlenu, ile trzeba do spalenia paliwa i mówimy, że mieszanka ma skład stechiometryczny (idealny). Dla kierowcy oznacza to, że cała benzyna jest zużyta, nie ma żadnych strat cieplnych, a z rury wydechowej właściwie nie wylatują szkodliwe związki. Mazda jest tak pewna zastosowanych rozwiązań, że jej nowy silnik Skyactiv-Z ma bez problemów spełniać normę Euro 7. Nowa Mazda CX-5 z hybrydą Skyactiv-Z zadebiutuje w 2027 roku. Japończycy zapowiadają jednocześnie wdrożenie tej technologii do 6-cylindrowych rzędówek.

Nowe silniki będą mniejsze, mocniejsze i bardziej oszczędne

Nowe silniki spalinowe będą też mniejsze, a to zrewolucjonizuje sposób projektowania nadwozi. Maska powędruje niżej i wzrośnie efektywność aerodynamiczna, a bardziej opływowe auto ma zużywać mniej paliwa. Prace rozwojowe już trwają i są prowadzone zgodnie z zaostrzającymi się normami emisji spalin.

– Będziemy nadal oferować klientom ekscytujące samochody, udoskonalając silniki spalinowe na potrzeby ery elektryfikacji i poszerzając wielotorowe możliwości osiągnięcia neutralności pod względem emisji dwutlenku węgla. Silnik Wankla jest kompatybilny z napędami zelektryfikowanymi oraz paliwami neutralnymi węglowo, dlatego Mazda będzie nadal rozwijać tę technologię poprzez współtworzenie i konkurencję, aby zapewnić jej szeroki wkład w społeczeństwo – powiedział Masahiro Moro, dyrektor reprezentatywny, prezydent i prezes Mazda Motor Corporation.

Nowa Mazda CX-5 większa i bardziej przestronna

Nowa Mazda CX-5 zapewni lepszą przestronność. Na zwiększeniu wymiarów szczególnie skorzystają pasażerowie tylnej kanapy. Wyżej narysowana linia dachu wprowadzi też więcej przestrzeni nad głowami. Dodatkowe centymetry zaowocują powiększoną pojemnością bagażnika. Jedną z ciekawszych innowacji będzie system personalizacji miejsca kierowcy. O co chodzi?

Nowa Mazda CX-5 zapamięta ustawienia sześciu osób. 250 możliwych kombinacji

Układ Mazda Driver Personalisation, który debiutował w większej CX-60, trafi także do nowej CX-5. Kamera przy ekranie środkowym wykryje lokalizację oczu kierowcy, a komputer na podstawie zebranych informacji obliczy jego wzrost i oceni typ sylwetki. Następnie automatycznie ustawi fotel, kierownicę (zakres regulacji 45 mm na linii góra-dół i 70 mm na linii przód-tył), wysokość wyświetlacza head-up i położenie lusterek zewnętrznych.

Funkcja automatycznego przywracania ustawień wykorzystuje rozpoznawanie twarzy i paczkę ponad 250 możliwych regulacji, włącznie z pozycją za kierownicą oraz wybranymi parametrami systemów audio i klimatyzacji. System może zgromadzić dane nawet 6 osób i przywracać ustawienia zarówno wtedy, gdy za kierownicą zmieniają się te zapamiętane osoby, jak i po regulacjach jednorazowych (w trybie gość).