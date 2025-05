Mercedes-AMG S 63 E Performance na rynku

Mercedes-AMG S 63 E Performance – za tą długą nazwą kryje się limuzyna z piekła rodem. Napędza ją układ hybrydowy plug-in z techniką podkradzioną ze świata F1.

Na potrzeby S 63 E Performance inżynierowie AMG elektryczność wykorzystali do wyniesienia osiągów Klasy S na nieznany dotąd poziom. W efekcie nowy model godnie kontynuuje tradycje poprzedników z serii 63 i 65, z ich potężną siłą ciągu, jaką zapewniał ogromny moment obrotowy. Oto szczegóły…

Jaki silnik napędza Mercedesa-AMG S 63 E Performance?

Mercedes-AMG S 63 E Performance pod maską wielkości lotniskowca skrywa 4-litrowe V8 biturbo. Silnik elektryczny rozwija moc 190 KM i został umieszczony na tylnej osi, zintegrowany we wspólny moduł z elektrycznie sterowaną dwubiegową przekładnią oraz elektronicznie sterowanym tylnym mechanizmem różnicowym o ograniczonym poślizgu. Eksperci określają ten układ mianem hybrydy P3. Również wysokowydajny litowo-jonowy akumulator AMG HPB 150 (High Performance Battery) znajduje się z tyłu, nad tylną osią.

Ten Mercedes spala 2,1 l na 100 km. Jak to możliwe?

Urządzenie HPB 150 bazuje na bezpośrednio chłodzonych ogniwach znanego modelu HPB 80. Pojemność baterii wzrosła z 6,1 do 13,1 kWh. Nowe rozwiązanie dostarcza silnikowi elektrycznemu 70 kW mocy ciągłej i 140 kW mocy szczytowej (przez 10 sekund). Zasięg w trybie elektrycznym to 31 km. Zużycie paliwa w trybie hybrydowym wynosi 2,1 l/100 km, po rozładowaniu rośnie do 11,8 l/100 km. Jednak w tym przypadku jazda o kropelce, bez emisji i hałasu schodzi na drugi plan, pierwsze skrzypce grają osiągi, których nie było w tej klasie aut.

Mercedes-AMG S 63 E Performance to mocarna hybryda. Jakie przyspieszenie?

S 63 E Performance uzbrojony w hybrydę zapewnia kierowcy potęgę 802 KM mocy systemowej i 1430 Nm. Przyspieszenie od zera do 100 km/h zajmuje zaledwie 3,3 s. To wartości znane ze świata supersamochodów dostępne za kierownicą ponad 5-metrowej limuzyny o masie przekraczającej 2,5 tony! Z listy opcji można wybrać pakiet kierowcy AMG, który prędkość maksymalną przesuwa z 250 km/h do 290 km/h. Zarówno moc, jak i moment obrotowy oraz osiągi przewyższają poprzednią generację S 65 z jednostką V12.

Panowanie nad bestią zapewnia m.in. napęd na cztery koła AMG Performance 4MATIC+, zawieszenie AMG Ride Control+ wraz z systemem stabilizacji przechyłów AMG Active Ride Control oraz skrętną tylną osią. Węglowo-ceramiczne hamulce to standard.

Mercedes-AMG S 63 E Performance i wyposażenie

Mercedes-AMG S 63 E Performance jest dostępny wyłącznie w wersji Long, czyli ze zwiększonym rozstawem osi. Standardowe wyposażenie to m.in.: 20-calowe alufelgi z 10 ramionami, reflektory Digital Light z funkcją projekcji, dach panoramiczny, pakiet pamięci, skórzana tapicerka nappa AMG, drewniane wykończenia, system nagłośnienia Burmester 3D surround, zestaw wskaźników 3D, centralna poduszka powietrzna, wideorejestrator jazdy, aktywny tempomat DISTRONIC PLUS, aktywny asystent zmiany pasa ruchu, komfortowe domykanie drzwi czy pakiet zdalnego parkowania z zestawem kamer 360°.

Mercedes-AMG S 63 E Performance i cena? Milion to za mało

Mercedes-AMG S 63 E Performance kosztuje od 1 079 800 zł. Cenę najpotężniejszej Klasy S w historii łatwo podbić o 150 tys. zł. Wystarczy zamówić takie frykasy z listy dodatków:

Ceramiczny układ hamulcowy AMG: 43 173 zł,

Czołowe poduszki powietrzne dla pasażerów siedzących z tyłu: 2878 zł,

System nagłośnienia Burmester High-end 4D surround: 30 509 zł,

Pakiet First class, czyli pojedyncze siedzenia tylne wraz z konsolą środkową: 16 118 zł,

Kierownicę AMG Performance wykończoną włóknem węglowym oraz mikrofibrą MICROCUT: 4720 zł,

Pakiet kierowcy AMG, obejmujący podniesienie prędkości maksymalnej do 290 km/h: 10 937 zł (dostępny z ceramicznym układem hamulcowym AMG),

Ekskluzywny kolor nadwozia z gamy odcieni Manufaktur obejmujących także lakiery niemetalizowane oraz matowe: 56 988 zł.

Mercedes-AMG S 63 E Performance, dane techniczne, osiągi, wymiary

Układ P3: silnik spalinowy z przodu, silnik elektryczny przy tylnej osi Moc systemowa kW/KM 590/802 Systemowy moment obrotowy Nm 1430 Pojemność akumulatora kWh 13,1/10,5 (brutto/netto) Zasięg w trybie elektrycznym km 31 Silnik spalinowy Układ i liczba cylindrów V8 Pojemność skokowa cm3 3982 Moc maksymalna kW/KM 450/612 przy obr./min 5500-6500 Maksymalny moment obrotowy Nm 900 przy obr./min 2500-4500 Stopień kompresji 8,6:1 Zasilanie bezpośredni wtrysk paliwa, biturbo Silnik elektryczny Rodzaj synchroniczny, obcowzbudny Moc maksymalna kW/KM 140/190 Maksymalny moment obrotowy Nm 320 Przeniesienie napędu Układ napędowy w pełni zmienny napęd na obie osie AMG Performance 4MATIC+