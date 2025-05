Tablice rejestracyjne przypisane do właściciela, a nie pojazdu. Potrzebna zmiana

Kierowca rejestrując samochód nie ma wielkiego wyboru, jeśli chodzi o tablice rejestracyjne. Urzędnik wydziału komunikacji przydziela mu kolejną kombinację liter oraz cyfr i kropka. Jeśli ktoś chce wyróżnić swój samochód czy motocykl, wówczas może wyrobić indywidulane tablice rejestracyjne, które kosztują odpowiednio 1000 zł i 500 zł.

Reklama

Problem pojawia się jednak przy sprzedaży pojazdu z takimi indywidualnymi numerami. Dotychczasowy właściciel nie może ich sobie zachować. Takie są przepisy. Za kierowcami ujęła się jednak posłanka KO Henryka Krzywonos-Strycharska, która zwróciła się do Ministra Infrastruktury z propozycją zmian.

Od 25 lat zmiana auta to strata 1000 zł przez kierowcę

– Od 2000 roku istnieje możliwość wyrobieniaindywidualnych tablic rejestracyjnych, co jest popularnym rozwiązaniem wśród kierowców ceniących personalizację swoich pojazdów – zauważa Krzywonos-Strycharska. – Niestety, obowiązujące przepisy nie pozwalają na ich przenoszenie na nowo zakupione samochody, co może być rozczarowujące dla właścicieli, którzy chcieliby zachować swoją unikalną kombinację znaków na nowych pojazdach – wskazuje przedstawicielka Koalicji Obywatelskiej.

Sprawa zrobiła się dotkliwa po 31 stycznia 2022 roku, kiedy w życie weszły zmiany, pozwalające kupującemu używane auto zachować dotychczasowe tablice rejestracyjne (jeśli ich wzór jest aktualny, a tablice są w dobrym stanie i czytelne). Przed tą datą kierowcy mieli obowiązek wymiany "blach" przy przerejestrowaniu, więc była szansa na odzyskanie indywidualnego numeru na nowe auto czy motocykl. Działająca od 3 lat ustawa mówi, że:

Składający wniosek o rejestrację pojazdu może wnioskować o zachowanie dotychczasowego numeru rejestracyjnego, w tym tablic (tablicy) rejestracyjnych, jeżeli pojazd był już zarejestrowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W takim przypadku starosta, dokonując rejestracji pojazdu, wydaje decyzję o rejestracji pojazdu i dowód rejestracyjny oraz dokonuje legalizacji dotychczasowych tablic (tablicy – motocykl, przyczepa) rejestracyjnych.

Reklama

Tablice rejestracyjne na całe życie

To oznacza możliwość zachowania przez nowego właściciela auta "starych" tablic rejestracyjnych, bez względu na to, z jakiego województwa pochodzi samochód. Nie ma już wymogu wyrabiania nowych tablic, co pozwala oszczędzić prawie 100 zł.

– Zgodnie z obowiązującymi regulacjami, tablice są przypisane do konkretnego pojazdu, co oznacza, że w przypadku jego sprzedaży nowy właściciel przejmuje także tablice, a ich pierwotny właściciel nie ma możliwości ich zatrzymania i wykorzystania w innym pojeździe – wskazuje Krzywonos-Strycharska. Stąd posłanka dopytuje Ministerstwo Infrastruktury o zmianę przepisów w taki sposób, aby kosztowne indywidualne tablice rejestracyjne były przypisane do właściciela auta lub motocykla, a nie do samego pojazdu. Jej zdaniem wprowadzenie takiej zmiany przyczyni się do zwiększenia zainteresowania personalizowanymi tablicami, a to oznaczałoby dodatkowe wpływy do budżetu.

Zmiany ws. indywidulanych tablic rejestracyjnych. Ministerstwo zdecydowało

Do propozycji reformy odniósł się Stanisław Bukowiec, wiceminister infrastruktury. Przedstawiciel resortu przypomniał, że generalną zasadą polskiego systemu rejestracji pojazdów jest wydawanie tablic z przyznanym numerem rejestracyjnym do pojazdu o unikalnym numerze VIN, a nie do jego właściciela. Dotyczy to wszystkich pojazdów, również tych, dla których właściciel we wniosku o rejestrację zwrócił się o wydanie tablic rejestracyjnych indywidualnych.

– Taka zasada jest powszechną praktyką stosowaną zarówno w państwach Unii Europejskiej, jak i państwach trzecich, a nadawanie numeru rejestracyjnego dla pojazdu służy, między innymi, prowadzeniu państwowych rejestrów pojazdów – wyjaśnia Bukowiec.

Wiceminister podkreśla, że na tej regulacji oparty jest cały system rejestracji pojazdów funkcjonujący w Polsce od wielu lat. W tym rozbudowane rozwiązania systemu teleinformatycznego obsługującego proces rejestracji pojazdów oraz systemu obsługującego centralną ewidencję pojazdów.

– Zmiana tej zasady wiązałaby się, w mojej ocenie, ze znaczącą, czasochłonną i kosztowną modyfikacją systemu rejestracji i oznaczania pojazdów tablicami rejestracyjnymi, a w szczególności systemów teleinformatycznych – ocenił Bukowiec. – W związku z powyższym Ministerstwo Infrastruktury nie planuje zmian legislacyjnych polegających na wprowadzeniu możliwości przypisywania indywidualnych tablic rejestracyjnych do właściciela pojazdu – skwitował wiceminister.

Ile kosztuje rejestracja samochodu w 2025 roku?

Obecnie rejestracja samochodu, w większości przypadków, kosztuje 150-160 zł. Dotyczy to aut używanych zarejestrowanych w Polsce, a także nowych lub używanych sprowadzonych do kraju.