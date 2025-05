Abonament RTV za radio w samochodzie. Kto musi płacić w 2025 roku? Co mówią przepisy?

Opłatą za używanie radioodbiornika domowego czy samochodowego jest obciążony jego właściciel. Stąd w przypadku auta w leasingu lub najmie ten obowiązek spada na firmę, od której jako użytkownik wynajmujemy pojazd. Przedsiębiorcy również muszą płacić abonament za każdy zgłoszony odbiornik, także samochodowy, jeśli auto jest zarejestrowane na działalność gospodarczą. Od tego nie uchroni nawet złomowanie pojazdu czy pożar – przekonała się o tym właścicielka pewnej firmy ze Śląska.

Prywatne osoby, które opłacają abonament za radio w domu nie muszą ponosić osobnego kosztu za odbiornik samochodowy (czy też komputery, telefony, tablety i inne urządzenia elektroniczne). Obowiązek rejestracji w urzędzie pocztowym jest jeden na gospodarstwo domowe i jedna opłata abonamentowa. Warto pamiętać, że korzystanie z telewizji kablowej, satelitarnej czy cyfrowej nie zwalnia z tego obowiązku. Jeśli jednak jakimś cudem kontroler z Poczty Polskiej udowodni, że mimo braku radia w mieszkaniu, mamy radio w aucie wówczas nie ma zmiłuj, trzeba płacić. Ile?

Ile wynosi abonament RTV? Masz czas do 25 maja

Z najnowszego rozporządzenia Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji wynika, że w 2025 roku właściciel samochodu za jeden miesiąc korzystania z radia będzie musiał wnosić opłatę w wysokości 8,70 zł – rocznie zapłaci 104,40 zł (8,70 zł x 12 miesięcy). Jeśli jednak abonent sumiennie wywiąże się z obowiązku, wówczas po uwzględnieniu 10 proc. zniżki opłata zejdzie do 94 zł – o ile płaci z wyprzedzaniem do 25. dnia pierwszego miesiąca okresu rozliczeniowego. Czyli do 25 maja zostało jeszcze 10 dni.

Opłata za korzystanie z TV (i radia) to stawka na poziomie 27,30 zł. Rocznie do zapłaty jest 294,90 zł (po odliczeniu 10 proc. zniżki). Bez zniżki opłata za 12 miesięcy wyniesie 327,60 zł.

Jaka jest kara za nieopłacanie abonamentu RTV?

Kara z brak opłaty za abonament RTV w przypadku radia to 30-krotność opłaty miesięcznej, czyli ponad 260 zł. Nieopłacenie abonamentu na odbiornik telewizyjny kosztuje prawie 820 zł. Do kar doliczana jest też stawka za zaległe miesiące, co potrafi znacznie podnieść całą kwotę. Warto również wiedzieć, że zadłużenie z tytułu opłat abonamentowych przedawniają się po upływie 5 lat od końca roku, w którym upłynął termin płatności.

Osoby zalegające z opłatą mogą otrzymać wezwanie do uregulowania długu, a po jego doręczeniu mają 7 dni na spłatę zaległości. Brak terminowej wpłaty oraz ignorowanie wezwań może skutkować wszczęciem postępowania egzekucyjnego. W efekcie urząd może zabezpieczyć środki na koncie dłużnika - kara może być ściągnięta z wynagrodzenia, emerytury, renty lub posiadanych nieruchomości.

Kto może kontrolować radio czy telewizor? Jak przebiegają kontrole?

Z procedury przygotowanej przez Pocztę Polską wynika, że weryfikację obowiązku rejestracji odbiorników RTV przeprowadzają jej uprawnieni pracownicy poczty. – Pracownik przeprowadzający kontrolę ma obowiązek okazać upoważnienie do wykonywania czynności kontrolnych w zakresie obowiązku rejestracji odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych i uiszczania opłat abonamentowych za ich używanie, legitymację służbową, a na żądanie kontrolowanego, również dowód osobisty. Osoba kontrolowana powinna umożliwić przeprowadzenie kontroli obowiązku rejestracji odbiorników RTV lub okazać dowód potwierdzający rejestrację odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych – wyjaśniają pocztowcy.

Procedurę precyzuje także wyrok NSA z 7 marca 2023 r. (sygn. akt II GSK 94/20). W dokumentach można przeczytać, że do stwierdzenia prawidłowości przeprowadzonej kontroli wykonania obowiązku rejestracji odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych przez kontrolera RTV jest niezbędne ustalenie podczas kontroli czterech elementów: obecności urządzenia, zdolności sprzętu do natychmiastowego odbioru programu telewizyjnego lub radiowego, faktu rejestracji (albo jej braku) oraz okresu używania w kontekście 14-dniowego okresu na jego zarejestrowanie.

Kontrolerzy na dowód robią zdjęcia samochodów

W przypadku samochodów pracownicy Poczty Polskiej robią zdjęcia, na których widać samochodowe radia. Fotografia radioodbiornika jest dowodem na jego posiadanie i stanowi podstawę do naliczenia opłaty. Niemal tak, jak w przypadku mandatu za nieprzepisowe parkowanie od straży miejskiej.

Kto nie musi płacić abonamentu RTV? Jak skorzystać ze zwolnienia z opłaty za abonament RTV?

Zwolnienie z obowiązku płacenia abonamentu RTV dotyczy kilku grup. Lista obejmuje:

Osoby, które ukończyły 75 rok życia,

Osoby zaliczone są do I grupy inwalidzkiej,

Osoby, które ukończyły 60 lat i mają prawo do emerytury, której wysokość nie przekracza miesięcznie kwoty 50 proc. przeciętnego wynagrodzenia,

Weteranów będących inwalidami wojennymi lub wojskowymi.

W urzędzie Poczty Polskiej należy przedstawić dokumenty uprawniające do korzystania ze zwolnienia z abonamentu RTV i dowód osobisty. Do tego trzeba złożyć oświadczenie o spełnianiu warunków do korzystania ze zwolnień od opłat abonamentowych.

Samochód trafił na złom. Sąd: Abonament RTV za radio trzeba zapłacić

O nieuchronności spłaty zaległego abonamentu RTV mimo zezłomowania auta przekonała się właścicielka firmy transportowej, która w 2007 roku zbankrutowała. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach zajmował się jej skargą na postępowanie egzekucyjne wszczęte przez Pocztę Polską. Z sądowej dokumentacji wynika, że wykorzystywane przez przedsiębiorstwo samochody z odbiornikami radiowymi zgłoszonymi Poczcie Polskiej miały zostać sprzedane lub trafiły na złom w 2015 roku. Dowodem poświadczającym ich złomowanie miała być dokumentacja, która spłonęła w pożarze siedziby spółki w 2018 roku. Sędziowie jednak nie uwierzyli w tę historię, a wyrok brzmi:

Jak już Sąd wskazał zezłomowanie pojazdów lub ich sprzedaż nie powoduje automatycznego wyrejestrowania odbiorników. Dowodem ustania obowiązku ponoszenia opłat abonamentowych jest dowód wyrejestrowania odbiorników radiofonicznych, stąd wyłączona jest możliwość dowodzenia tej okoliczności za pomocą innych środków dowodowych, w tym za pomocą dowodów z zeznań świadków na okoliczność potwierdzenia zbycia bądź zezłomowania pojazdów. Tymczasem z akt sprawy wynika, że Skarżąca, posługując się numerem identyfikacyjnym [...], jaki widnieje na zawiadomieniu o nadaniu indywidualnego numeru indentyfikacyjnego, dopiero 17 marca 2023 r. dokonała formalności wyrejestrowania odbiorników radiofonicznych. Przez wzgląd na powyższe zarzuty skargi należało uznać za bezzasadne.

Nowa opłata zamiast abonamentu RTV. Ministerstwo pracuje nad zmianami

KRRiT wpadła na pomysł skuteczniejszego ściągania od Polaków opłaty. Zamiast obecnej formy abonamentu RTV wymyśliła wprowadzenie nowej opłaty audiowizualnej. W przeciwieństwie do obecnego systemu, nowa opłata miałaby być powiązana z podatkiem dochodowym i pobierana automatycznie przez urzędy skarbowe.

Nowa opłata audiowizualna – ile wyniesie i kogo obejmie?

Nowa danina pobierana przez fiskusa miałaby wynosić około 8-9 zł miesięcznie, co w skali roku daje 108 zł, i mogłaby być uwzględniona w rozliczeniach PIT lub CIT. Do tego przewidziano coroczną waloryzację, czyli jej wysokość mogłaby wzrastać. Nową opłatę mieliby uiszczać podatnicy oraz firmy, przy czym przewidziano pewne grupy, które byłyby zwolnione z nowej opłaty. Na liście są m.in.:

Osoby o niskich dochodach,

Uczniowie i młodzież do 26. roku życia,

Osoby z niepełnosprawnościami (np. głuchoniemi),

Renciści,

Osoby zarabiające mniej niż minimalne wynagrodzenie (z wyjątkiem rolników i przedsiębiorców),

Seniorzy powyżej 75. roku życia,

bezrobotni.

Co z tym rozwiązaniem? Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego przygotowuje projekt ustawy, która może zlikwidować abonament RTV od 2026 roku. Oznacza to, że 2025 rok byłby ostatnim, w którym Polacy będą musieli płacić "po staremu".