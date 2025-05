Nowe ceny paliw od 15 maja. Ile kosztuje benzyna 95, gaz LPG i diesel?

Paliwo na razietanieje. Zdaniem analityków e-pertol.pl spadki cen hurtowych cen, jak również tracąca na wartości ropa, spowodowały, że operatorzy stacji znów obniżyli ceny.

Benzyna 95 potaniała najbardziej – o 6 groszy i kosztuje obecnie 5,37 zł/l. O 5 groszy tańszy jest diesel – za litr ON płaci się aktualnie 5,79. Gaz LPG to cena na poziomie 2,94 zł.

Koniec tankowania za mniej niż 6 zł/l. Powód?

USA i Chiny uzgodniły 90-dniowe zawieszenie wojny handlowej, w trakcie, którego nastąpi redukcja wzajemnych ceł. Administracja Trumpa obniżyła cła na chiński import z 145 proc. do 30 proc. Chiny w odpowiedzi zmniejszyły cła na amerykański import z 125 proc. do 10 proc. Zawieszenie przynosi krótkoterminową ulgę, jednak analitycy ostrzegają przed utrzymującą się w powietrzu niepewnością.

– Przyszły rozwój sytuacji będzie zależał od tego, czy 90-dniowe zawieszenie przekształci się w trwałe porozumienie – mówi Marcin Wawrzkiewicz z Malcom Finance. – Sukces może wspierać dalszy umiarkowany wzrost cen, podczas gdy nieudane negocjacje mogą ponownie wywołać obawy o recesję i spowodować spadek cen ropy – oba scenariusze mają swoje odzwierciedlenie w cenach paliw. Rozwój cen ropy i paliw pozostaje więc zależny od dalszych negocjacji handlowych oraz globalnych czynników, takich jak strategie produkcyjne OPEC+ czy napięcia geopolityczne – zauważa.

Benzyna 95 i olej napędowy zdrożeją?

Obecna cena ropy odpowiada poziomom z połowy kwietnia. W drugiej połowie kwietnia ceny Diesla i benzyny były wyższe o 10 groszy na litr. Wawrzynkiewicz zauważa, że jeśli ceny ropy nie spadną ponownie, ceny paliw powinny zbliżyć się do poziomów z kwietnia – prawdopodobny jest zatem wzrost cen paliw o 4-6 groszy.

Ceny paliw różnią się w województwach. Gdzie jest najtaniej?

Tyle analizy, aktualnie najtańsza benzyna 95 i diesel są sprzedawane w województwie śląskim - litr jest oferowany odpowiednio po 5,62 i 5,69 zł. Gaz LPG z ceną 2,81 zł/l jest najbardziej atrakcyjny cenowo w woj. świętokrzyskim.

Na Mazowszu najwięcej płaci się za litr benzyny 95 i oleju napędowego: 5,98 i 5,95 zł. W woj. lubuskim najdroższy jest gaz LPG - litr kosztuje średnio 3,06 zł.

Masz bon? Kierowcom zostało czasu do 16 maja 2025 roku.

Za drogo? Może być jeszcze taniej. Na stacjach paliw do 16 maja można zrealizować specjalne bony. Koncern oferuje 15 zł rabatu na pierwsze tankowanie (minimum 30 litrów) dla użytkowników aplikacji Orlen Vitay oraz dodatkowe kupony o wartości 10 zł na kolejne zakupy.

Także kierowcy samochodów elektrycznych skorzystają – Orlen rusza z nową promocją dla użytkowników EV zarejestrowanych w aplikacji Orlen Charge. Przez miesiąc (do 30 maja) będzie można ładować auta taniej o 35-proc. w ok. 1,1 tys. punktach ładowania należących do państwowego koncernu.

W przypadku sieci Shell na wybranych stacjach można codziennie w godzinach 14.00-18.00 zatankować benzynę V-Power 95 oraz V-Power Diesel w cenie paliw podstawowych. Akcja potrwa do 12 października 2025. Nie ma limitu liczby tankowań.