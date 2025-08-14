GAC Aion UT wjeżdża do Polski. Cena przyjazna dla kierowców

GAC, czyli Guangzhou Automobile Group, to jeden z największych chińskich koncernów motoryzacyjnych. Działa od 1997 roku i przez niemal trzy dekady na tamtejszym rynku stał się graczem potężnych rozmiarów. Doszło nawet do tego, że w ramach joint-venture produkuje samochody dla Toyoty czy Hondy. Dziś jest obecny w ok. 80 krajach, zajmuje 181. miejsce na liście Fortune Global 500 i nie traci apetytu na ekspansję…

W Polsce GAC wjeżdża na rynek dzięki współpracy z dystrybutorem Jameel Motors Poland. Pierwsze sztuki modelu GAC Hyptec HT właśnie dopłynęły do nas z Chin. To duży i komfortowy SUV. Jednak już we wrześniu zadebiutuje kompaktowy GAC Aion UT, który będzie bardziej przyjazny dla portfeli Polaków. Czym ten samochód chce do siebie przekonać kierowców nad Wisłą?

Tak wygląda GAC Aion UT - nowy samochód dla ludu

GAC Aion UT ustawiony na 17-calowych kołach z oponami Michelin i z dwubarwnym nadwoziem z pewnością wyróżni się na drodze. To zgrabnie zaprojektowany 5-drzwiowy hatchback o długości 4,3 m. Lekko podniesione nadwozie ma 1850 mm szerokości i 1575 mm wysokości. Jego proporcje przypominają VW ID.3, choć stylistycznie chiński model wypada zgrabniej. Znakiem szczególnym są piksele ułożone w LED-owe oświetlenie dzienne. Zresztą motyw pikseli powtarza się jeszcze w tylnych lampach.

Nowicjusz błyszczy również dopracowaną aerodynamiką – gładkiego nadwozia nie zakłócają nawet kasetowe klamki zrównane z linią drzwi. W końcu koncern GAC jako pierwszy w swoim centrum badawczo-rozwojowym stworzył tunel, który pozwala na jednoczesne testowanie trzech kluczowych parametrów: oporu powietrza, hałasu generowanego przez wiatr sięgający nawet 250 km/h oraz wydajności systemów chłodzenia.

GAC Aion UT ma zaskakująco przestronne wnętrze. Jaka pojemność bagażnika?

Po zajęciu miejsca za kierownicą Aion UT robi wrażenie wszędzie tam, gdzie liczą się doznania estetyczne. Mistrzem pierwszego wrażenia jest niemal 15-calowy ekran dotykowy, czyli centrum sterownia funkcjami pokładowymi. Sam system multimedialny jest bardzo szybki, chwili zastanowienia wymaga rozplanowanie menu z dużymi ikonami. Do tego poczucie solidności wykonania wnętrza podkreślają takie drobiazgi, jak choćby miękki odgłos zamykania drzwi znany z aut premium. Wyposażenie standardowe to m.in. elektrycznie sterowane fotele, pełen zestaw systemów bezpieczeństwa czy adaptacyjny tempomat.

Atutem jest również ilość miejsca w kabinie. Aion UT to niezwykle przestronny samochód. Dzięki płaskiej podłodze i niemal 2,8-metowemu rozstawowi osi zapewnia swobodę na poziomie samochodów z wyższego segmentu. Szczególnie z tyłu można rozsiąść się jak w aucie o dwie klasy większym.

Kierowcy w Polsce z pewnością docenią ogromny bagażnik z wanną ukrytą pod podłogą – kufer zapewnia solidne 440 litrów pojemności (VW ID.3 oferuje 385 l) i 1600 l po złożeniu tylnej kanapy.

GAC Aion UT z silnikiem o mocy 204 KM

Samochód wykorzystuje silnik o mocy 204 KM i akumulator 60 kWh. Taki zestaw ma zapewnić zasięg na poziomie 420 km. Ładowanie od 30 do 80 proc. potrwa 24 minuty. Standardem jest pompa ciepła.

GAC w swoich samochodach stosuje baterie LFP. W czym są lepsze?

GAC w swoich autach stosuje baterie, które są wyjątkowe na tle innych rozwiązań. Powstały bez użycia kobaltu i mają konstrukcję litowo-żelazowo-fosforanową (LiFePO4; LFP). Takie trójskładnikowe połączenie gwarantuje im wysoką wydajność i żywotność bez efektu pamięci. Łatwiej tolerują częste ładowanie również z wykorzystaniem szybkich ładowarek o dużej mocy, a sam proces uzupełniania w nich energii trwa szybciej.

Ile kosztuje GAC Aion UT?

GAC Aion UT na rodzimym rynku kosztuje mniej niż 100 000 juanów, czyli ok. 51 000 zł. W Europie zadebiutuje na początku września podczas salonu samochodowego w Monachium.

W Polsce jego rywalem będzie m.in. Volkswagen ID.3, który obecnie wymaga kwoty ok. 141 600 zł. Auto chińskiego producenta z pewnością będzie tańsze. Przy cenie na poziomie 120 000-130 000 zł i z dopłatą 40 000 zł z programu NaszEauto finalnie GAC Aion UT może kosztować ok. 80 000 zł. W efekcie jako najbardziej przystępny (najtańszy) model elektryczny nowej marki w Polsce mocno obniży próg wejścia do świata samochodów na prąd z baterii.

Polak będzie zadowolony z cen, dostępności i 8 lat gwarancji na samochód

– Samochody marki GAC będą objęte 8-letnią gwarancją na cały pojazd, w tym na baterię. Dodatkowo oferujemy 2 lata gwarancji na lakier oraz 12 lat gwarancji na perforację nadwozia – powiedział dziennik.pl Marcin Słomkowski, dyrektor zarządzający Jameel Motors, firmy odpowiedzialnej za dystrybucję nowej chińskiej marki. – Każdy model GAC wyróżnia się zaawansowaną technologią, wysokim poziomem bezpieczeństwa, komfortem i bardzo bogatym wyposażeniem seryjnym. Ale chcę zapewnić, że na tych autach nie poprzestajemy. Pracujemy nad wprowadzeniem kolejnych nowych modeli elektrycznych i hybrydowych, aby dostosować się do zmieniających się potrzeb polskich klientów – zapowiedział.

Na początek działalności ruszy flagowy salon GAC w Warszawie – otwarcie obiektu zaplanowano na wrzesień. Równolegle trwają prace przy budowie sieci dilerskiej, obejmującej największe polskie aglomeracje – Warszawę, Gdańsk, Kraków, Katowice, Wrocław, Poznań czy Szczecin. Docelowo ma działać 12 punktów zapewniających szeroką dostępność serwisu oraz samochodów GAC w całej Polsce.