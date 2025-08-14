Od 14 sierpnia wielki maraton kontroli. Kary posypią się jak konfetti

Od 14 sierpnia jeśli ktoś zapomni o zasadach obowiązujących po minięciu znaku D-42 może za to słono zapłacić. Właśnie dziś w Polsce rusza policyjny maraton kontroli prędkości w ramach europejskich działań Roadpol Speed Operation. Akcja potrwa do niedzieli 17 sierpnia.

– Policjanci będą dokonywać pomiarów prędkości zarówno statycznie, jak i dynamicznie ze szczególnym uwzględnieniem miejsc, w których najczęściej dochodzi do wypadków drogowych spowodowanych nadmierną prędkością – powiedział dziennik.pl nadkomisarz Robert Opas z Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji.

Nowe prawo zmienia wszystko. Dotknie 80 proc. kierowców

Policjant przypomniał, że przekroczenie prędkości o ponad 50 km/h w obszarze zabudowanym (po minięciu tablicy D-42) zawsze kończy się utratą prawa jazdy na 3 miesiące. Do tego jest mandat 1500 zł (3000 zł w recydywie) i 13 punktów karnych.

– W tym roku policjanci zatrzymali już 16 307 kierowców, którym zostały zatrzymane uprawnienia na 3 miesiące z przekroczenie prędkości powyżej 50 km/h w obszarze zbudowanym. W ubiegły roku było takich przypadków 862 więcej – wylicza Opas. Co ciekawe, zwykle podczas podobnych akcji "prawko" za jazdę w terenie zabudowanym z prędkością co najmniej 100 km/h (są odcinki z prędkością dopuszczalną 40 km/h, a wtedy przekroczenie 90 km/h) traci o 50 proc. więcej osób niż na co dzień.

Warto przypomnieć, że już niebawem rząd rozszerzy przepisy dotyczące zatrzymania prawa jazdy na 3 miesiące. W efekcie przekroczenie prędkość o ponad 50 km/h poza obszarem zabudowanym na drogach jednojezdniowych dwukierunkowych również zakończy się utratą prawka.

Wprowadzenie nowej przesłanki do ukarania kierowców resort uzasadnia statystykami. Wynika z nich, że do 80 proc. wszystkich wypadków dochodzi na drogach jednojezdniowych dwukierunkowych i właśnie tam zanotowano 87 proc. wszystkich ofiar śmiertelnych.

W praktyce to oznacza, że nowe przepisy dotyczące rozszerzenia zasad zatrzymania prawa jazdy mogą dotyczyć aż 8 na 10 kierowców. – Wyniki badań europejskiego projektu Baseline przeprowadzone przez Instytut Transportu Samochodowego pokazują, że aż 79 proc. polskich kierowców przekracza limity dozwolonych prędkości poza obszarem zabudowanym – powiedziała dziennik.pl Maria Dąbrowska-Loranc, kierownik Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego ITS.

Jak policja łapie za przekroczenie prędkości? Jakich sposobów używa?

Od 14 sierpnia w ruch pójdą wszelkie dostępne ręczne laserowe mierniki prędkości, drony i policyjne motocykle. Do akcji włączą się załogi zespołów SPEED w nieoznakowanych radiowozach z niewidocznymi urządzeniami pomiarowymi. Czyli na drogi wyjadą BMW serii 3, Skody Superb i inne auta z wideorejestratorami.

Mandat co 2 minuty, nie będzie pouczeń. Na czym polega kaskadowy pomiar prędkości?

Kierowcy powinni też spodziewać się kaskadowych pomiarów prędkości. Ta policyjna metoda przewiduje co najmniej dwa punkty pomiaru prędkości na tej samej drodze, w tym samym czasie, ale w niewielkich odległościach – wystawione kaskadowo. Wszystko po to, by kierowcy, którzy zaraz po minięciu pierwszego patrolu wciskają gaz, wpadli w sieci drugiego patrolu. Przy tym sposobie zdarza się, że ten samkierowca jest karany w odstępie 2-3 minut.

– Niedostosowanie prędkości do warunków panujących na drodze jest główną przyczyną wypadków ze skutkiem śmiertelnym, stąd nie przewidujemy taryfy ulgowej. Apelujemy do kierujących, by przestrzegali dozwolonych limitów prędkości, a także zwalniali w miejscach, gdzie przepisy i rozwaga wymagają zachowania szczególnej ostrożności – podkreślił przedstawiciel KGP.

Patrole drogówki pojawią się także w rejonach przejść dla pieszych. Policja skontroluje również trzeźwość kierowców oraz stan techniczny pojazdów (oświetlenie, wycieki, stan opon itp.).

– W trakcie długiego weekendu sierpniowego policjanci ruchu drogowego będą stanowczo reagować na wykroczenia stwarzające ryzyko dla innych uczestników ruchu drogowego – zwłaszcza przekraczanie dozwolonej prędkości, nieustąpienie pierwszeństwa czy wyprzedzanie w miejscach niedozwolonych. Z ruchu eliminowani będą także kierujący pod wpływem alkoholu lub podobnie działających środków – przestrzegł Opas.

Jaka jest dopuszczalna prędkość na drogach szybkiego ruchu w Polsce?

Przy okazji warto przypomnieć, że Prawo o ruchu drogowym jednoznacznie określa limity prędkości w zależności od typu drogi i rodzaju pojazdu. Dla motocykli, samochodów osobowych oraz dostawczych o masie całkowitej do 3,5 t to odpowiednio:

do 140 km/h na autostradzie,

do 120 km/h na dwujezdniowej drodze ekspresowej,

do 100 km/h na jednojezdniowej drodze ekspresowej.

Dla pozostałych pojazdów (powyżej 3,5 t, w tym ciężarówek):

do 80 km/h na autostradzie i drodze ekspresowej.

Dla autobusów spełniających dodatkowe warunki techniczne określone w rozporządzeniu o warunkach technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia:

do 100 km/h - na autostradzie i drodze ekspresowej.

Jaki mandat za przekroczenie prędkości? Ile punktów karnych?

Ostatnie zaostrzenie kar dla sprawców wykroczeń drogowych weszło w życie w styczniu 2022 roku. Dzięki tej zmianie sąd może nałożyć nawet 30 000 zł maksymalnej grzywny (wcześniej było 5 tys. zł). Zwiększyła się również wysokości mandatów nakładanych przez policjanta – teraz na miejscu ma prawo nałożyć do 5000 zł kary. Najwyższy mandat grozi za przekroczenie prędkość o co najmniej 71 km/h.

Błyskawiczna utrata prawa jazdy nabiera realnych kształtów, kiedy tylko spojrzymy w obowiązujący taryfikator mandatów i punktów karnych. W 2025 roku obowiązuje 10 stawek za przekroczenie prędkości. I to niezależnie od rodzaju drogi: