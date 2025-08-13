Lexus zaszalał z nowym SUV-em. Jest mocny i szybki

Lexus LBX Morizo RR z szalonego projektu zmienił się w samochód produkcyjny. Jego stworzenie pobłogosławił i doglądał sam prawnuk założyciela Toyoty – Akio Toyoda, prezes zarządu i dyrektor reprezentatywny Toyota Motor Corporation, który w szafie obok garniturów trzyma kombinezony wyścigowe. Sam przyznaje, że jego miłość do samochodów rozpoczęła się około 60 lat temu od pierwszej wizyty na torze Fuji. Zabrał go tam ojciec w jego urodziny – Akio miał wtedy 6 czy 7 lat.

Dziś Toyoda uwielbia motorsport – pod pseudonimem Morizo regularnie startuje w rajdach, wyścigach i testuje nowości przed wdrożeniem do produkcji. Stąd też jego przydomek w nazwie auta. Nowy LBX Morizo RR to samochód zbudowany i zestrojony według jego autorskiej receptury. Tej pikantnej nowości z kuchni Lexusa mogą skosztować "zwykli" kierowcy…

Nowy Lexus LBX Morizo RR z silnikiem 1.6 turbo jak Toyota GR Yaris

Lexus LBX Morizo RR powstał na mocno zmodyfikowanej platformie klasycznego LBX-a. W przedniej części konstrukcja została wzmocniona i usztywniona, a w tylnej także dodatkowo poszerzona, by umożliwić zamontowanie podzespołów tylnego napędu i zmienionego układu zawieszenia. Między przednie koła zamiast hybrydy 1.5 wepchnięto najmocniejszy seryjny silnik trzycylindrowy o oznaczeniu G16E-GTS znany z takich modeli jak Toyota GR Yaris i GR Corolla. Jednostka po fabrycznym tuningu dostała m.in. lżejsze komponenty oraz większą turbosprężarkę. Efekty?

Nowy Lexus zmiana z planszy. Oto 305 KM mocy i napęd 4x4

Turbobenzynowy silnik 1.6 z intercoolerem produkuje aż 305 KM i 400 Nm! To o 25 KM więcej niż nowy GR Yaris. W efekcie Lexus LBX Morizo RR ma moc hot hatcha z segmentu C, masę SUV-a klasy B (ok. 1300 kg) i rewelacyjny stosunek mocy do masy wynoszący przynajmniej 4,3 kg/KM. Jednostkę wraz z 8-biegową przekładnią automatyczną Direct Shift pochylono lekko w stronę kabiny, a to dla uzyskania lepszego rozkładu masy. Co ciekawe, żeby zmienić bieg na wyższy w automacie kierowca przyciąga lewarek do siebie, a redukcja wymaga pchnięcia – takiej kombinacji chciał Akio Toyoda. Do tego stały napęd na cztery koła sterowany elektronicznie i obniżone o 10 mm zawieszenie. Z takimi parametrami nowy Lexus zmiata z planszy nie tylko SUV-y własnej kategorii. Alternatywą dla automatu jest z sześciobiegowa przekładnia manualna z inteligentnym systemem sterowania iMT. Osiągi?

Lexus LBX Morizo RR z 8-biegowym automatem lub skrzynią manualną. Jakie osiągi i przyspieszenie?

Trzycylindrowe serce charakterystyką pracy przypomina silnik typu bokser i potrafi wkręcać się do 7 tys. obrotów. Dzikus! Wciśnięcie gazu zamienia benzynę w gardłowy dźwięk podwójnego wydechu. Sprint od zera do 100 km/h trwa jedynie 5,2 sekundy. LBX Morizo RR ma przednią i tylną blokadę mechanizmu różnicowego Torsen, dzięki czemu jeszcze lepiej przyspiesza na wyjściu zakrętów. Z kolei specjalny tryb Circuit wykorzystuje dane z systemu GPS, auto zidentyfikuje tor wyścigowy i zmieni wybrane ustawienia auta – skróci czas reakcji turbosprężarki, zwiększy chłodzenie silnika, podniesie limit prędkości auta oraz uruchomi sygnalizację optymalnej zmiany przełożenia. Kierowca przy pomocy aplikacji będzie mógł dostosować pracę tych elementów do swoich preferencji.

Jak wygląda nowy Lexus LBX Morizo RR? Detale robią różnicę

Pod względem stylistycznym LBX Morizo RR to wilk w owczej skórze. Od hybrydowego LBX-a różni się dyskretnymi, ale istotnymi detalami, które wpływają na aerodynamikę. Specjaliści z komórki wyścigowej Lexusa zaprojektowali elementy, które ułatwiają przepływ powietrza w przedniej części auta oraz lepsze chłodzenie podzespołów, zmniejszają turbulencje pod podwoziem oraz wpływają na stabilne prowadzenie. Specjalnie dla tej wersji powstały alufelgi o średnicy 19 cali owinięte plasterkiem opony w rozmiarze 235/45 R19.

W porównaniu z hybrydową wersją auto jest o 10 mm niższe, obniżono także punkt biodrowy kierowcy i dostosowano kąt pracy pedałów. Konstrukcja auta jest wyjątkowo sztywna dzięki 469 punktom laserowego spawania oraz zastosowaniu aż 12,8 m klejów strukturalnych.

W lekkich i sztywnych kolumnach przedniego zawieszenia wykorzystano po raz pierwszy technologię Response-Enhancing Damping Structure, która poprawia wyczucie pracy układu kierowniczego. Z tyłu pracują podwójne wahacze. Zmodyfikowany układ hamulcowy w wersjach z automatem z przodu wykorzystuje wentylowane tarcze i dwutłoczkowe zaciski, a z tyłu są tarcze stałe. W wersji ze skrzynią manualną wentylowane tarcze są na obu osiach.

Nowy Lexus już w sprzedaży. Ładnie nas Japończycy urządzili

Lexus LBX Morizo RR jest obecnie oferowany wyłącznie w Japonii, Australii i Nowej Zelandii. Na pniu sprzedało się ponad 2000 sportowych LBX-ów. Teraz debiutuje limitowana wersja Original Edition, która nawiązuje do prototypu pokazanego na targach Tokyo Auto Salon w 2024 roku. Samochód wyróżniają żółte dodatki wybrane przez samego Toyodę. Lista obejmuje żółte zaciski hamulcowe i żółtą listwę pod maską, a we wnętrzu żółte są pasy bezpieczeństwa. Sportowe fotele pokrywa tapicerka w odcieniu brązu o nazwie Ochre. Samochód można zamówić z ośmiobiegową skrzynią automatyczną Direct Shift z możliwością zmiany przełożeń łopatkami przy kierownicy lub z sześciobiegową przekładnią manualną z inteligentnym systemem sterowania iMT.

Zła wiadomość jest taka, że samochód będzie dostępny tylko w Japonii. Lexus wyprodukuje zaledwie 100 sztuk tej odmiany. Wszystkie LBX-y Morizo RR Original Edition zostaną przydzielone do nowych właścicieli w drodze loterii – 70 aut poprzez dilerów, a 30 trafi do puli ogólnej.

Lexus LBX Morizo RR kontra LBX Hybrid- dane techniczne, wymiary, osiągi, różnice