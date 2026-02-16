Jesteś dobrym kierowcą? Wynik 7/10 to mistrz. Sprawdź się
dzisiaj, 10:08
Kiedy pieszy ma pierwszeństwo? Jak utworzyć korytarz życia na autostradzie? Czy jazda na światłach mijania to obowiązek? Przepisy drogowe sprawiają problemy nawet doświadczonym zmotoryzowanym. Jak jest z Twoją wiedzą? Rozwiąż ten quiz - dobry kierowca zdobywa przynajmniej 7/10 punktów...
