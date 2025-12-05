Nowa Toyota GR GT i Lexus LFA wjeżdżają na rynek

Nowa Toyota GR GT ma świetnych przodków. Najstarszym jest Toyota Sports 800 nazywana przez Japończyków Yotahachi. Aerodynamiczna i lekka (580 kg) konstrukcja zaprojektowana przez inżyniera lotniczego Tatsuo Hasegawa, była pierwszym seryjnym samochodem sportowym Toyoty (lata 1965-69). 45 KM z silnika bokser trafiało na tylne koła. Genów nie skąpiła też warta dziś 1 mln dolarów sześciocylindrowa Toyota 2000GT. Produkowano ją zaledwie trzy lata (1967-70), a powstało tylko 337 sztuk.

Wreszcie Corolla AE86 (po japońsku 8 to "hachi" a 6 "roku"; stąd słynna nazwa tego modelu hachi-roku) z 4-cylindrowym silnikiem 1.6/124 KM i tylnym napędem. W latach 80. XX wieku kochali ją młodzi kierowcy ponieważ idealnie nadawała się do sportu (wyjątkowe prowadzenie, balans). Teraz wzdychają do niej kolekcjonerzy. Trio łączy inne japońskie hasło: "waku doki", czyli frajda z jazdy. Dziś strażnikiem tej sentencji jest prawnuk założyciela Toyoty – Akio Toyoda, najważniejszy człowiek w koncernie, który w szafie obok garniturów trzyma kombinezony wyścigowe. – If it’s not fun to drive, it’s not a car – stwierdził w jednym z wywiadów. Od tej pory robi wszystko, by jego firma oprócz hybryd, samochodów elektrycznych na ogniwa wodorowe i 100-proc. bateryjnych EV dostarczała kierowcom "auta sprawiające przyjemność z jazdy". GR Yaris czy nowa Supra to owoce jego sportowego zawzięcia, podobnie jak udział Toyoty wyścigach długodystansowych, WRC czy Dakarze.

Tak wygląda nowa Toyota GR GT, czyli japońskie Porsche 911. Silnik V8 pod maską

Japończykom brakowało jednak auta zdolnego rywalizować m.in. z Porsche. Pierwszy Lexus LFA był świetny, jednak produkowano go w ograniczonej liczbie. Na torze wygrywał, ale we własnej kategorii. Wiele aut okazywało się szybszych. – Wciąż słyszałem ludzi mówiących: Nie ma mowy, żebyście wy w Toyocie potrafili zbudować taki samochód! Nigdy nie zapomnę tego uczucia upokorzenia – przyznał Akio Toyoda.

Gorzkie słowa podziały jak płachta na byka i dziś na rynek wjeżdża wielka trójca: Toyota GR GT, wyścigowa Toyota GR GT3 oraz Lexus LFA nowej generacji jako samochód elektryczny (poprzednik miał silnik benzynowy 4.8 V10/560 KM, przyspieszenie 0-100 km/h w 3,7 sekundy). Zdaniem Japończyków te samochody zmienią zasady gry w świecie, w którym rządzi Porsche 911. Co dostaną kierowcy?

Nowa Toyota GR GT jest z aluminium i włókna węglowego

Nowa Toyota GR GT to pierwszy model japońskiej marki, którego podstawą jest w pełni aluminiowa rama nadwozia. Smukłą karoserię także wykonano z aluminium, maska i dach powstały tworzywa wzmacnianego włóknem węglowym (CFRP). Zawieszenie wykorzystuje nisko osadzone, podwójne wahacze z kutymi, aluminiowymi ramionami z przodu i z tyłu. Zza 20-calowych felg owiniętych plasterkiem opon Michelin Pilot Sport Cup 2 wyglądają karbonowo-ceramiczne tarcze hamulcowe Brembo.

Wszystko to dla uzyskania jak najlżejszej konstrukcji. Efekt? Nisko położony środek ciężkości i niemal idealny rozkład masy w stosunku 45:55. Możliwości?

Nowa Toyota GR GT to hybryda z silnikiem 4.0 V8 i napędem na tylne koła

Toyota GR GT pod maską wielkości lądowiska dla helikopterów skrywa silnik 4.0 V8 z podwójnym turbodoładowaniem i suchą miską olejową. Jednostka ma średnicę i skok tłoka 87,5 x 83,1 mm, a krótki skok zmniejsza jego całkowitą wysokość. Układ Hot-V umieszcza turbosprężarki pomiędzy rzędami cylindrów, po jednej dla każdej strony.

Napęd na tył (układ transaxle) trafia za pośrednictwem sztywnej rury napędowej (torque tube) wykonanej z kompozytu CFRP (lekkie włókno węglowe). Oprócz silnika elektrycznego, układ transaxle integruje nową 8-biegową automatyczną skrzynię biegów, która wykorzystuje mokre sprzęgło rozruchowe zamiast klasycznego konwertera momentu obrotowego, oraz mechaniczny mechanizm różnicowy o ograniczonym poślizgu. Silnik elektryczny, umieszczony przed skrzynią biegów, zatyka dziurę w reakcji momentu obrotowego występującą podczas przyspieszania i zmiany przełożeń.

Nowa Toyota GR GT - osiągi, potężna moc i świetny dźwięk wydechu

Producent obiecuje przynajmniej 650 KM mocy i 850 Nm momentu obrotowego. Ten 4,8-metrowy samochód waży jedynie 1750 kg, stąd rewelacyjny stosunek mocy do masy wynoszący niecałe 2,7 kg/KM. Osiągi? Toyota GR GT wciśnie w fotel i rozpędzi się do ponad 320 km/h.

Przy tym GR GT zachwyci brzmieniem silnika V8. Japończycy opracowali dźwięk, który nie tylko wywoła gęsią skórkę, ale także poinformuje o zmianach temperatury jednostki. Konstrukcja wydechu została zaprojektowana, aby generować brzmienie zsynchronizowane ze stanem auta.

Nowa Toyota GR GT - wnętrze

Wnętrze z czerwoną tapicerką jest dwuosobowe i podporządkowane kierowcy. W GR GT siedzi się niemal na podłodze. Przyciski i przełączniki związane z prowadzeniem auta są w pobliżu kierownicy, a ich położenie i kształt gwarantują intuicyjną obsługę. Z kolei szerokość, wysokość i umiejscowienie ekranów informacyjnych, takich jak sygnalizacja zmiany biegu czy aktualnego przełożenia, dopracowano metodą prób i błędów.

Ile kosztuje nowa Toyota GR GT? Cena

Nowa Toyota GR GT zagra w lidze takich modeli jak Porsche 911 GT3 RS, Ferrari 296, Ford Mustang GTD czy McLaren 750S. To oznacza cenę na poziomie 1,5 mln zł. Samochód - wzorem pierwszego Lexusa LFA - będzie dostępny na indywidualne zamówienie w centrali od 2027 roku.

Nowa Toyota GR GT - dane techniczne, wymiary, osiągi