Od 8 sierpnia zmiany na drogach. Nie trzeba będzie wyprzedzać

Wyprzedzające się samochody ciężarowe to ciągle zmora polskich dróg. Najwidoczniej cześć kierowców "dużych" zapomina, że od 1 lipca 2023 roku obowiązuje ich zakaz wyprzedzania na autostradach i drogach ekspresowych o wyłącznie dwóch pasach ruchu przeznaczonych dla danego kierunku.

W myśl prawa zakaz wyprzedzania się ciężarówek dotyczy pojazdów kategorii N2 (o masie całkowitej od 3,5 do 12 ton) i N3 (o masie całkowitej powyżej 12 ton). Przepisy obejmują również zespoły pojazdów o długości ponad 7 m, w tym samochody osobowe z przyczepą spełniające te kryteria.

Jaki mandat za załamanie zakazu wyprzedzania? 1000 zł i 15 punktów karnych

Mimo to "wyścigi słoni" ciągle mają miejsce. Czego dowodem są nagrania publikowane w sieci czy akcje organizowane przez policję oraz Inspekcję Transportu Drogowego (ITD). Sankcje za złamanie zakazu wyprzedzania przewiduje art. 92b Kodeksu wykroczeń:

Kto, prowadząc pojazd mechaniczny, nie stosuje się do zakazu wyprzedzania określonego ustawą lub znakiem drogowym, podlega karze grzywny nie niższej niż 1000 złotych.

Do tego policjant dopisze 8 punktów karnych. Warto również pamiętać, że naruszenie przez kierującego zakazu wyprzedzania określonego znakiem B-26 może zakończyć się wysoką karą. Kierowca dostanie mandat 1000 zł (lub 2000 zł w przypadku recydywy) oraz 15 punktów karnych. W takiej sytuacji już niewiele brakuje do utraty prawa jazdy za przekroczenie limitu 24 punktów karnych. Co w przypadku kierowcy zawodowego może oznaczać utratę pracy.

Zakaz ruchu od 8 sierpnia to dobra wiadomość dla kierowców samochodów osobowych

Dobra wiadomość dla kierowców samochodów osobowych jest taka, że blokowanie ruchu przez TIR-y dodatkowo ukrócą przepisy, które zaczną obowiązywać już 8 sierpnia od godziny 18:00. W efekcie podczas najbliższego weekendu jadąc w dłuższą trasę czy na urlop nie trzeba będzie już ich wyprzedzać.

Wakacyjny zakaz ruchu dla ciężarówek w tym roku będzie obowiązywać w każdy weekend aż do 31 sierpnia 2025 roku. To oznacza, że tysiące kierowców aut ciężarowych o DMC powyżej 12 ton nie będzie mogło wyjechać na trasy. Tak wygląda harmonogram wakacyjno-weekendowych zakazów ruchu:

W każdy piątek od godziny 18:00 do 22:00,

W każdą sobotę od godziny 8:00 do 14:00,

W każdą niedzielę od godziny 8:00 do 22:00.

Od ograniczeń i zakazu ruchu istnieje 15 wyjątków

Zakaz ruchu obowiązujący co weekend do końca wakacji nie dotyczy m.in. autobusów oraz niektórych ciężarówek, np. biorących udział w akcjach ratowniczych, humanitarnych, usuwaniu klęsk żywiołowych, usuwaniu awarii. Ograniczenia nie obowiązują także pojazdów używanych:

do przewozu lekarstw i środków medycznych,

dla potrzeb bezpłatnych medycznych badań profilaktycznych,

do przewozu artykułów szybko psujących się i środków spożywczych,

do przewozu żywych zwierząt,

do przewozu przesyłek w ramach działalności pocztowej, stanowiących znaczną część ładunku lub znaczną część dostępnej przestrzeni ładunkowej,

w związku z niezbędnym utrzymaniem ciągłości cyklu produkcyjnego lub świadczenia usług przedsiębiorstwa pracującego w ruchu ciągłym,

przy budowie dróg i mostów oraz przy ich utrzymaniu

Spod zakazu wyłączone są także pojazdy wolnobieżne używane do prac rolnych i ciągniki rolnicze. Z większym natężeniem ruchu kierowcy powinni liczyć się w pobliżu granic. Przepisy nie dotyczą:

pojazdów powracających z zagranicy w celu zakończenia przewozu drogowego lub do odbiorcy przewożonego ładunku, mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

pojazdów, które wjechały na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej poza terminami lub godzinami obowiązywania zakazu, w odległości do 50 km od miejsca przekroczenia granicy;

pojazdów oczekujących na granicy na wyjazd z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Złamiesz zakaz i leci 2000 zł kary. Patrol ITD już czeka

Główny Inspektorat Transportu Drogowego przypomina, że za naruszenie przepisów dotyczących ograniczeń w ruchu pojazdów powyżej 12 t DMC, kierowcy grozi mandat od 200 zł do 500 zł. Przewoźnik musi liczyć się z karą w wysokości 2000 zł. Z kolei na osobę zarządzającą transportem w przedsiębiorstwie może zostać nałożona grzywna – 1000 zł.

Jaka jest dopuszczalna prędkość na drogach szybkiego ruchu w Polsce?

Przy okazji warto przypomnieć, że Prawo o ruchu drogowym jednoznacznie określa limity prędkości w zależności od typu drogi i rodzaju pojazdu. Dla motocykli, samochodów osobowych oraz dostawczych o masie całkowitej do 3,5 t to odpowiednio:

do 140 km/h na autostradzie,

do 120 km/h na dwujezdniowej drodze ekspresowej,

do 100 km/h na jednojezdniowej drodze ekspresowej.

Dla pozostałych pojazdów (powyżej 3,5 t, w tym ciężarówek):

do 80 km/h na autostradzie i drodze ekspresowej.

Dla autobusów spełniających dodatkowe warunki techniczne określone w rozporządzeniu o warunkach technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia:

do 100 km/h - na autostradzie i drodze ekspresowej.

Jaki mandat za przekroczenie prędkości? Ile punktów karnych?

Ostatnie zaostrzenie kar dla sprawców wykroczeń drogowych weszło w życie w styczniu 2022 roku. Dzięki tej zmianie sąd może nałożyć nawet 30 000 zł maksymalnej grzywny (wcześniej było 5 tys. zł). Zwiększyła się również wysokości mandatów nakładanych przez policjanta – teraz na miejscu ma prawo nałożyć do 5000 zł kary. Najwyższy mandat grozi za przekroczenie prędkość o co najmniej 71 km/h.

Błyskawiczna utrata prawa jazdy nabiera realnych kształtów, kiedy tylko spojrzymy w obowiązujący taryfikator mandatów i punktów karnych. W 2025 roku obowiązuje 10 stawek za przekroczenie prędkości.