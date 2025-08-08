Nowa Mazda CX-5 wjeżdża na rynek. Auto można już zamawiać

Mazda CX-5 zadebiutowała w 2012 roku. Styl i technika pierwszej generacji natychmiast przypadły kierowcom do gustu. Doszło nawet do tego, że w Hiroszimie trzeba było uruchomić dodatkową zmianę by sprostać zamówieniom. Wreszcie w 2017 roku wjechała druga generacja – bardziej luksusowa i elegancka. To był strzał w dziesiątkę. Zgrabna sylwetka, wyróżniające się właściwości jezdne i wysoka jakość wymieniane były często jako główne zalety japońskiego auta, a to w bardzo konkurencyjnym segmencie kompaktowych SUV-ów bardzo istotne cechy. Ta udana konstrukcja po drodze przeszła kilka kuracji odmładzających, ale coraz trudniej było jej nadążyć za rywalami. Nie pomogły też ostrzejsze przepisy UE dotyczące m.in. emisji spalin oraz systemów bezpieczeństwa. Zapadła decyzja o zakończeniu produkcji tego wcielenia.

Przez dwie generacje CX-5 stała się jednym z najpopularniejszych modeli Mazdy - na całym świecie sprzedano ponad 4,5 mln egzemplarzy. Teraz do Polski wjeżdża zupełnie nowa Mazda CX-5 i już znamy cenę oraz wyposażenie. Ale po kolei…

Tak wygląda nowa Mazda CX-5 - w świetnym stylu i bardziej przestronna

Nowa Mazda CX-5 w kolorze Soul Red Crystal z długą kabiną, dachem lekko opadającym w stylu coupe i niżej poprowadzoną maską silnika wygląda najlepiej w historii. Pod względem proporcji przypomina większe modele CX-60 i CX-80. Drapieżności dodają nowe reflektory Matrix LED z podwójną sygnaturą świateł dziennych.

Z tyłu na elektrycznie sterowanej klapie bagażnika, zamiast logo z uskrzydlonym M jest napis MAZDA – jak w nowej limuzynie 6e. Świetny design oraz miłe dla oka kształty z pewnością przypadną do gustu i na długo zachowają świeżość.

Nowa Mazda CX-5 jest większa i atakuje klasę BMW. Poczujesz się wygodnie

Pod względem wymiarów nowa Mazda CX-5 atakuje SUV-y klasy premium – na celowniku jest m.in. BMW X3 czy Audi Q5. Japoński model ma teraz 4,7 m długości, czyli urósł aż o 115 mm – bardziej obfite gabaryty to m.in. efekt zwiększenia rozstawu osi do 2815 mm. CX-5 jest też szersza (+15 mm) i wyższa (+30 mm). Stąd zapewni lepszą przestronność, na zwiększeniu wymiarów szczególnie skorzystają pasażerowie tylnej kanapy – przybyło miejsca na nogi i nad głową. Wsiadanie ułatwi szerszy otwór tylnych drzwi.

Mazda CX-5 wprowadza nową ergonomię miejsca kierowcy i nawigację Google

Kokpit to zupełnie nowa jakość. Wewnątrz CX-5 robi wrażenie wszędzie tam, gdzie liczą się doznania estetyczne. Dbałość o detale jest na poziomie marek premium. Materiały są porządnie spasowane, miękkie gdzie należy i przyjemne w dotyku. Dwukolorowy wystrój z tapicerką z prawdziwej jasnobrązowej skóry jest świetny. Głębiej profilowane fotele z hojnym zakresem regulacji skutecznie podpierają ciało i w razie potrzeby potrafią chłodzić. Lekko podniesiona pozycja za kierownicą i delikatne obniżenie linii szyb bocznych zaowocowało poprawą widoczności na cztery strony świata. Więcej przestrzeni nad głową i na wysokości ramion sprzyja swobodzie ruchów.

Ubyło przycisków, zniknął też panel obsługi klimatyzacji – zgodnie z duchem czasu większość funkcji przejął centralny ekran stacji multimedialnej (12,9 lub 15,6 cala). Przed sobą kierowca ma zestaw cyfrowych zegarów (10,25 cala) i wyświetlacz head-up o wymiarach 10x3 cali. Gładkie przełączniki na kierownicy umożliwiają sterowanie często używanymi funkcjami, takimi jak wybór trybu Mi-Drive i sterowanie tempomatem czy mediami.

Mazda pierwszy raz oferuje usługi Google z nawigacją opartą o Mapy Google na czele. Do tego jest nagłośnienie Bose (8 lub 12 głośników), ładowarka indukcyjna smartfonów oraz szereg sprytnych schowków i skrytek.

Nowa Mazda CX-5 - pojemność bagażnika większa niż w CX-60

Nowe nadwozie pozwoliło wygospodarować o 61 litrów większy bagażnik – teraz mamy do dyspozycji 583 l pojemności regularnie ukształtowanej komory (dla porównania, większa CX-60 to 570 l przestrzeni transportowej). Oparcia tylnej kanapy są dzielone w proporcjach 40:20:40, a po ich położeniu powstaje płaska powierzania o długości niemal 2 m (1978 mm) i pojemności 2019 l do sufitu. Pod podłogą mieści się roleta, co ułatwia utrzymanie porządku.

Nowa Mazda CX-5 wjeżdża na rynek. Silnik spalinowy rozkwitnie

Wreszcie napęd. Na początku Mazda zaoferuje silnik benzynowy 2.5 e-SKYACTIV G o mocy 141 KM (238 Nm) wspomagany instalacją miękkiej hybrydy. Taka jednostka w połączeniu napędem na przednie koła sprawi, że CX-5 od 0 do 100 km/h przyspieszy w 10,5 sekundy. Zużycie paliwa? 7,3 l/100 km w cyklu mieszanym. Warto zauważyć, że w porównaniu do poprzedniego silnika 2.0 e-Skyactiv G, wartości na krzywej momentu obrotowego poniżej progu 4500 obr./min. zostały poprawione o 8-19 proc., zależnie od obciążenia dynamicznego i warunków jazdy. Inżynierowie Mazdy zastosowali też nowy system dezaktywacji cylindrów, który w warunkach niskich obciążeń wyłącza z pracy dwa z czterech cylindrów. Na tym jednak nie koniec…

Mazda wierzy, że silniki spalinowe czeka piękna przyszłość. Jednocześnie na rynku nie zabraknie miejsca dla układów hybrydowych oraz napędów elektrycznych zasilanych z akumulatora. Utopia? Japońska marka ma ponadczasowy plan.

– Przemysł motoryzacyjny przechodzi obecnie przemiany o charakterze wstrząsu, jaki zdarza się raz na stulecie – powiedział Masahiro Moro, prezydent Mazda Motor Corporation. – Wraz z nimi ewoluuje także Mazda. Aktualizujemy naszą filozofię przyjemności z prowadzenia samochodu, by realizować ją również w następnej generacji pojazdów. Wszystkie starania w naszej firmie koncentrują się obecnie na tym, by osiągnąć właściwą równowagę pomiędzy wydajnym zarządzaniem organizacją, a rozwijaniem technologii adekwatnych do obecnych czasów. Chcemy nadal dostarczać unikalnych wartości, bez względu na skalę działalności – ogłosił. Za tymi słowami kryje się zupełnie nowy silnik benzynowy Skyactiv-Z.

Nowa Mazda CX-5 i nowy silnik Skyactiv-Z. Japończycy stawiają na własną hybrydę

Nowa Mazda CX-5 dostanie autorski napęd hybrydowy, w którym pierwsze skrzypce zagra nowy czterocylindrowy silnik benzynowy Skyactiv-Z. Ta jednostka ma zastąpić starsze konstrukcje Skyactiv-X oraz Skyactiv-G. Jego fenomen polega na współczynniku lambda o wartości 1. Lambda opisuje stosunek powietrza do paliwa. Kiedy lambda wynosi 1, wówczas w mieszance paliwowo-powietrznej jest dokładnie tyle tlenu, ile trzeba do spalenia paliwa i mówimy, że mieszanka ma skład stechiometryczny (idealny). Dla kierowcy oznacza to, że cała benzyna jest zużyta, nie ma żadnych strat cieplnych, a z rury wydechowej właściwie nie wylatują szkodliwe związki. Mazda jest tak pewna zastosowanych rozwiązań, że jej nowy silnik Skyactiv-Z ma bez problemów spełniać normę Euro 7. Japończycy zapowiadają jednocześnie wdrożenie tej technologii do 6-cylindrowych rzędówek.

Nowa Mazda CX-5 kosztuje od 139 900 zł. Jakie wyposażenie?

Mazda CX-5 w Polsce będzie początkowo dostępna wyłącznie z silnikiem benzynowym 2.5 e-Skyactiv G 141 w połączeniu z sześciobiegową skrzynią automatyczną oraz z napędem na przednie lub na cztery koła (FWD lub AWD). Przewidziano cztery poziomy wyposażenia:

Prime-Line,

Centre-Line,

Exclusive-Line;

Homura.

Najtańsza Mazda CX-5 w wersji Prime-Line kosztuje od 139 900 zł (tylko napęd na przednie koła). Auto już w tej bazowej wersji jest bogato wyposażone i oferuje m.in.:

17-calowe felgi,

reflektory LED,

cyfrowy zestaw wskaźników o przekątnej 10,25 cala,

centralny ekran dotykowy o przekątnej 12,9 cala,

obejmujący wbudowany system Google,

przewodowa łączność z Apple CarPlay i Android Auto,

system audio z 8 głośnikami,

adaptacyjny tempomat Mazda Radar Cruise Control,

asystent hamowania awaryjnego przed przeszkodą Smart Brake Support,

kabina wykończona tapicerką z tkaniny,

kierownica i dźwignia skrzyni biegów obszyte są skórą.

Nowa Mazda CX-5 w wersji Centre-Line

Wersja Centre-Line to pośredni poziom wyposażenia. W tej konfiguracji nowa Mazda CX-5 oferuje:

felgi o średnicy 19 cali ze szlifem diamentowym,

przyciemniane szyby

relingi dachowe z wykończeniem w kolorze czarnym z połyskiem,

tapicerka z czarnej sztucznej skóry i obicia siedzeń imitujące zamsz, także dostępne w kolorze czarnym,

wyświetlacz przezierny Head-up,

bezramkowe lusterko wewnętrzne,

bezprzewodowa łączność z Apple CarPlay i Android Auto,

pokrywa bagażnika sterowana elektrycznie.

Nowa Mazda CX-5 w wersji Exclusive-Line czy Homura? Oto różnice

Nowa Mazda CX-5 w wersji Exclusive-Line wita czarną imitacją skóry i zamszu, którą można zastąpić kontrastową czarno-białą tapicerką. Do tego jest fotel przedniego pasażera z regulacją elektryczną w 6 zakresach, ogrzewanie tylnych siedzeń i złącza ładujące USB-C z tyłu. Na liście jest również otwierany szklany dach, system kamer 360° oraz system audio Bose (12 głośników).

Najbogatsza wersja Homura to 19-calowe felgi ze stopów lekkich lakierowane na czarno, elementy dekoracyjne zderzaków wykończone na kolor czarny błyszczący oraz przednie i tylne lampy z sygnaturą świetlną. Obicia siedzeń wykonane są z prawdziwej skóry w kolorze czarnym lub jasnobrązowym, w połączeniu z kontrastowymi szwami i obiciem tablicy rozdzielczej warstwą imitującego skórę winylu. Standard obejmuje także oświetlenie nastrojowe w boczkach przednich drzwi. Ze świata samochodów premium są m.in. wentylowane przednie fotele, adaptacyjne reflektory LED, pokrywa bagażnika sterowana bezdotykowo, większy centralny ekran dotykowy (o przekątnej 15,6 cala) oraz panoramiczny szklany dach.

Nowa Mazda CX-5 - dane techniczne, silnik, wymiary, osiągi

2.5 e-SKYACTIV G 141 KM Długość (mm) 4690 Szerokość (mm) 1860 Wysokość (mm) 1695 Rozstaw osi (mm) 2815 Pojemność bagażnika(ze schowkami pod podłogą) 583 l Pojemność bagażnika do sufitu po złożeniu siedzeń drugiego rzędu 2019 l Wysokość progu załadunku (mm) 779 FWD AWD Skrzynia biegów 6 AT Pojemność skokowa 2488 cm3 Moc maksymalna 141 KM przy 4500-5000 obr./min Maks. moment obrotowy 238 Nm przy 3500-3750 obr./min Prędkość maksymalna 187 km/h 185 km/h Przyspieszenie 0-100 km/h 10,5 s 10,9 s Zużycie paliwa wg WLTP 7,3 l/100 km 7,7 l/100 km Pojemność zbiornika paliwa 56 l 58 l Masa własna 1629 kg 1671 kg Maksymalna masa holowanej przyczepy 2000 kg 2000 kg Maksymalne obciążenie dachu 85 kg

Mazda CX-5 wymiary wnętrza i pojemność bagażnika