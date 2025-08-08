Jakość paliw w Polsce 2025. Sprawdzili benzynę, olej napędowy i LPG

Benzyna, olej napędowy oraz gaz LPG sprzedawane na stacjach trafiły pod lupę kontrolerów Inspekcji Handlowej na zlecenie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Na podstawie badań przeprowadzonych od 13 stycznia do 30 czerwca 2025 roku powstał raport, który może być przestrogą dla kierowców…

Łącznie do badań pobrano 881 próbek. W tym było 351 próbek benzyny 95/98, 359 oleju napędowego oraz 171 próbek gazu LPG. Wynik?

Diesel gorszej jakości niż benzyna 95. Gaz LPG bezpieczny

Parametrów, których od sprzedawanego na stacjach paliwa wymagają przepisy nie spełniło osiem próbek. W tym siedem przypadków nieprawidłowości dotyczyły oleju napędowego (1 benzyny 95). To oznacza, że na zatankowanie paliwa złej jakości bardziej narażeni są kierowcy samochodów z silnikiem Diesla. Użytkownicy aut z instalacją LPG mogą czuć się bezpiecznie - kontrole nie wykazały "chrzczonego" gazu LPG.

Nowe wyniki kontroli UOKiK. Paliwo złej jakości wykryli w 5 województwach

Odsetek zakwestionowanych próbek paliw w poszczególnych województwach jest zróżnicowany. W klasyfikacji ogólnej odstępstwa kontrolerzy stwierdzili w 5 województwach:

Mazowieckie: 4 próbki oleju napędowego,

Małopolskie: 1 próbka diesla

Kujawsko-pomorskie: 1 próbka benzyny 95,

Warmińsko-mazurskie: 1 próbka oleju napędowego

Lubuskie: 1 próbka ON.

Są pierwsze wpadki. Nowa lista stacji z paliwem złej jakości

Stacje paliw, w których zakwestionowano jakość benzyny 95 i oleju napędowego w trakcie badań przeprowadzonych od 13 stycznia do 30 czerwca 2025 roku. Lista lokalizacji z podziałem na województwa w kolejności alfabetycznej:

Kujawsko-pomorskie , stacja paliw Kom-Rol, Kobylniki 8 – benzyna 95 , przekroczony parametr prężność par;

, stacja paliw Kom-Rol, Kobylniki 8 – , przekroczony parametr prężność par; Lubuskie, stacja paliw Tyroma (Intermarche), Zielona Góra, ul. Batorego 81 – olej napędowy , zaniżony parametr temperatury zapłonu;

, zaniżony parametr temperatury zapłonu; Małopolskie, stacja paliw Circle K, Gorlice, Sportowa 3 – olej napędowy, przekroczony parametr zawartość zanieczyszczeń;

Mazowieckie , stacja Tank-Gaz, Zatory, ul. Pułtuska 18 – olej napędowy, nieprawidłowy parametr stabilności oksydacyjnej;

, stacja Tank-Gaz, Zatory, ul. Pułtuska 18 – olej napędowy, nieprawidłowy parametr stabilności oksydacyjnej; Mazowieckie, stacja paliw Lewczuk, Siedlce, ul. Brzeska 102F – olej napędowy, nieprawidłowy parametr stabilności oksydacyjnej;

Mazowieckie, stacja paliw Gopal, Korczew, ul. Przemysłowa 3 – olej napędowy, zaniżony parametr temperatura zapłonu (w pierwszym i drugim badaniu przeprowadzonym w odstępie dwóch tygodni – 8 kwietnia i 23 kwietnia 2025);

Warmińsko-mazurskie, stacja paliw Malinowscy/Langowska spółka cywilna, Świątki 38 – olej napędowy, zaniżony parametr temperatura zapłonu. Na tej samej stacji w 2024 roku kontrolerzy wykryli przekroczoną dopuszczalną zawartość wody. Badanie wykazało 274 mg/kg przy wymaganiach uwzględniających tolerancję pomiaru maksymalnie 257 mg/kg.

Jak paliwo złej jakości zepsuje samochód?

Nieprawidłowości wykryte w dieslu dotyczyły trzech parametrów. Czym grozi zatankowanie kiepskiego oleju napędowego?

stabilność oksydacyjna – określa odporność ON na starzenie; niska objawia się mętnieniem paliwa i powstawaniem osadów żywicznych w zbiorniku i systemie zasilania, co może prowadzić np. do zatykania filtrów paliwa czy zanieczyszczania zaworów wtryskowych;

– określa odporność ON na starzenie; niska objawia się mętnieniem paliwa i powstawaniem osadów żywicznych w zbiorniku i systemie zasilania, co może prowadzić np. do zatykania filtrów paliwa czy zanieczyszczania zaworów wtryskowych; temperatura zapłonu – zbyt niska może stwarzać ryzyko wybuchu oparów oleju podczas nalewania z dystrybutora;

– zbyt niska może stwarzać ryzyko wybuchu oparów oleju podczas nalewania z dystrybutora; zawartość wody – kontrolerzy stwierdzili niezgodność pod tym względem w przypadku 2 próbek; obecność wody w paliwie wynika najczęściej z nieszczelności zbiornika, a może prowadzić do korozji układu paliwowego.

W przypadku benzyny 95 ważne są trzy parametry. Jak kiepska 95-ka i 98-ka mogą zaszkodzić silnikowi?

prężność par – parametr ma różną wartość dla paliwa letniego i zimowego; od jego wysokości zależy łatwość uruchomienia silnika w temperaturze niskiej, w wysokiej zaś – skłonność do tworzenia się korków parowych;

– parametr ma różną wartość dla paliwa letniego i zimowego; od jego wysokości zależy łatwość uruchomienia silnika w temperaturze niskiej, w wysokiej zaś – skłonność do tworzenia się korków parowych; motorowa liczba oktanowa – zbyt niska liczba oktanowa może być powodem występowania w silniku spalania stukowego, co oznacza nieprawidłowy przebieg spalania, powodujący głośną i nierównomierną pracę silnika oraz większe zużycie paliwa;

– zbyt niska liczba oktanowa może być powodem występowania w silniku spalania stukowego, co oznacza nieprawidłowy przebieg spalania, powodujący głośną i nierównomierną pracę silnika oraz większe zużycie paliwa; indeks lotności – wpływa m.in. na łatwość rozruchu silnika.

Gaz LPG także może zniszczyć silnik

Jak gaz LPG może zaszkodzić silnikowi? UOKiK wskazuje dwie sytuacje: