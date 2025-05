Zmiany w opodatkowaniu garaży w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych weszły w życie z początkiem 2025 roku. To efekt nowelizacji przepisów o podatku rolnym, ustawy o podatkach i opłatach lokalnych oraz ustawy o opłacie skarbowej. Za tak długą nazwą kryją się właśnie m.in. zmiany dla właścicieli miejsc postojowych (oraz kierowców-właścicieli taki miejsc).

– Doprecyzowano zasady opodatkowania podatkiem od nieruchomości garaży w budynkach mieszkalnych – wyjaśnia Ministerstwo Finansów. – W efekcie tej zmiany wszystkie pomieszczenia przeznaczone do przechowywania pojazdów w budynkach mieszkalnych – niezajęte na działalność gospodarczą – będą opodatkowane jednakową stawką. W ten sposób zostanie wyeliminowane zróżnicowane w zależności od tego, czy podatnik posiada miejsce postojowe w garażu stanowiącym odrębną nieruchomość w budynku mieszkalnym czy miejsce postojowe przynależne do lokalu mieszkalnego – stwierdza resort. Jak to wygląda w praktyce?

– Jeszcze w 2024 roku gminy stosowały dwie stawki w zależności od tego czy miejsce postojowe/garaż miały odrębną od lokalu mieszkalnego księgę wieczystą czy nie – mówi dziennik.pl Piotr Juszczyk, główny doradca podatkowy w inFakt.pl. – W przypadku miejsc postojowych/garaży zlokalizowanych w budynkach mieszkalnych bez wyodrębnionej księgi wieczystej, stawka podatku w 2024 r. wynosiła do 1,15 zł/m2. Z wyodrębnioną księgą, a więc i z możliwością swobodnego dysponowania np. sprzedażą bez mieszkania, podatek wynosił 11,17 zł/m2 – wylicza ekspert.

172 zł podatku za miejsce garażowe? Teraz zapłacisz 10 razy mniej

Tą nierównością podatkową zajmował się nawet Trybunał Konstytucyjny. W efekcie 18 października 2023 r. TK orzekł, że zróżnicowanie stawek daniny od garaży jest sprzeczne z Konstytucją RP.

– Decyzja Trybunału Konstytucyjnego wskazała, że zróżnicowanie podatków na podstawie księgi wieczystej narusza zasady równości wobec prawa. W konsekwencji TK zalecił zrównanie tych stawek, jednocześnie dając czas na ich wejście od 2025 r. Stąd zmiany w tym zakresie – wyjaśnia Juszczyk. – Nowelizacja jest bardzo korzystna dla właścicieli miejsc postojowych z księgą wieczystą, ponieważ ich obciążenia podatkowe zmniejszą się i to nawet dziesięciokrotnie – wskazuje.

Oznacza to, że nowe uregulowania w sprawie podatku od nieruchomości eliminują różnice w opodatkowaniu miejsc postojowych. Gdyby ich zabrakło, wówczas w przypadku klasycznego miejsca o powierzchni 15 m2 podatek w 2025 roku wyniósłby do 172,20 zł (15 m2 x 11,48 zł). Dzięki zmianom jest to 10 razy mniej czyli do 17,85 zł. W kieszeni zostanie do 154,35 zł.

Początkowo art. 5 znowelizowanej ustawy z 14.06.2024 r. zakładał konieczność złożenia deklaracji IN-1. Ostatecznie jednak Sejm uchwalił wersję z 30.09.2024 r., w której art. 5 otrzymał brzmienie:

Osoby fizyczne, z wyłączeniem osób fizycznych, o których mowa w art. 6 ust. 11 ustawy zmienianej w art. 2, które przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy złożyły informację, o której mowa w art. 6 ust. 6 ustawy zmienianej w art. 2, z tytułu przysługującej im odrębnej własności lub współwłasności lokalu stanowiącego pomieszczenie przeznaczone do przechowywania pojazdów w budynku mieszkalnym, nie mają obowiązku złożenia takiej informacji z tego tytułu w 2025 r.

– Od 1 stycznia 2025 r. pomieszczenia przeznaczone do przechowywania pojazdów znajdujące się w budynkach mieszkalnych (garaże), niezajęte na działalność gospodarczą, są opodatkowane niższą stawką, tj. stawką przewidzianą dla budynków mieszkalnych lub ich części. Stawka ta w m.st. Warszawie wynosi na 2025 r., zgodnie z uchwałą Nr XII/389/2024 Rady m.st. Warszawy w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, 1,19 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej– mówi dziennik.pl Monika Betuh, rzeczniczka prasowa Urzędu Miasta Warszawa.

Przedstawicielka urzędu wskazuje, że podatnicy będący osobami fizycznymi, którzy przed 1 stycznia 2025 roku otrzymali decyzję, w której był opodatkowany udział w garażu (określony w decyzji jako budynki pozostałe), nie mają obowiązku składania aktualizacji formularza IN-1. Zmianę wysokości stawki za udział w garażu w budynku mieszkalnym fiskus uwzględnia od 1 stycznia 2025 r. z urzędu.

Jak wygląda naliczenie podatku za garaż w 2025 roku? Jaka jest nowa stawka?

– Znajduje to wyraz w decyzji ustalającej wysokość zobowiązania podatkowego. Organ podatkowy z urzędu dokonuje prawidłowego opodatkowania garażu, wedle nowych zasad. Organy podatkowe posiadają informacje o nieruchomościach i obiektach budowlanych, w których wykazana jest powierzchnia użytkowa garaży. Organy podatkowe mogą też korzystać z informacji zawartych w księgach wieczystych czy danych z ewidencji gruntów i budynków i porównywać je z danymi zawartymi w ewidencji podatkowej nieruchomości – wyjaśnia Betuh.

Decyzje podatkowe na rok 2025 są doręczane mieszkańcom pocztą tradycyjną lub w formie elektronicznej – w zależności od wybranej przez podatnika formy komunikacji z urzędem. Szczegóły dotyczące naliczenia podatku, w tym zastosowana stawka, będą widoczne w treści decyzji.

– Jeżeli podatnik nie będzie zgadzał się ze stanowiskiem organu podatkowego, może złożyć odwołanie od decyzji, a organ podatkowy może dokonać zmian w tej decyzji samodzielnie w ramach autokontroli (art. 226 Ordynacji podatkowej) lub też przekazać sprawę do rozpatrzenia przez organ odwoławczy – wskazała przedstawicielka UM Warszawa.