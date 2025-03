Nowa Mazda CX-5 wjeżdża na rynek. Silnik spalinowy rozkwitnie

Mazda wierzy, że silniki spalinowe czeka piękna przyszłość. Jednocześnie na rynku nie zabraknie miejsca dla układów hybrydowych oraz napędów elektrycznych zasilanych z akumulatora. Utopia? Japońska marka podczas spotkania Multi-Solution Briefing ogłosiła nowy plan, który ma umożliwić realizację tej strategii i elastyczne wejście w epokę elektryfikacji w produkcji aut.

– Przemysł motoryzacyjny przechodzi obecnie przemiany o charakterze wstrząsu, jaki zdarza się raz na stulecie – powiedział Masahiro Moro, prezydent Mazda Motor Corporation. – Wraz z nimi ewoluuje także Mazda. Aktualizujemy naszą filozofię przyjemności z prowadzenia samochodu, by realizować ją również w następnej generacji pojazdów. Wszystkie starania w naszej firmie koncentrują się obecnie na tym, by osiągnąć właściwą równowagę pomiędzy wydajnym zarządzaniem organizacją, a rozwijaniem technologii adekwatnych do obecnych czasów. Chcemy nadal dostarczać unikalnych wartości, bez względu na skalę działalności – ogłosił. Za tymi słowami kryje się zupełnie nowa Mazda CX-5 (3. generacji) oraz dwa kolejne SUV-y, w tym roboczo nazwany CX-6e (na bazie nowej Mazdy 6e). Producent z Hiroszimy wprowadzi także nowy silnik benzynowy Skyactiv-Z. Ale po kolei…

Nowa Mazda CX-5 i nowy silnik Skyactiv-Z. Japończycy stawiają na własną hybrydę

Nowa Mazda CX-5 zadebiutuje w połowie 2025 roku. Samochód dostanie autorski napęd hybrydowy, w którym pierwsze skrzypce zagra nowy czterocylindrowy silnik benzynowy Skyactiv-Z. Ta jednostka ma zastąpić starsze konstrukcje Skyactiv-X oraz Skyactiv-G. Jego fenomen polega na współczynniku lambda o wartości 1. Lambda opisuje stosunek powietrza do paliwa. Kiedy lambda wynosi 1, wówczas w mieszance paliwowo-powietrznej jest dokładnie tyle tlenu, ile trzeba do spalenia paliwa i mówimy, że mieszanka ma skład stechiometryczny (idealny). Dla kierowcy oznacza to, że cała benzyna jest zużyta, nie ma żadnych strat cieplnych, a z rury wydechowej właściwie nie wylatują szkodliwe związki. Mazda jest tak pewna zastosowanych rozwiązań, że jej nowy silnik Skyactiv-Z ma bez problemów spełniać normę Euro 7. Nowa Mazda CX-5 z hybrydą Skyactiv-Z zadebiutuje w 2027 roku. Japończycy zapowiadają jednocześnie wdrożenie tej technologii do 6-cylindrowych rzędówek.

Nowa Mazda CX-5 w świetnym stylu i bardziej przestronna

Nowa Mazda CX-5 pod względem stylistycznym będzie bardziej ekskluzywna, stąd może pójść śladem CX-60 i CX-80. Świetny design oraz miłe dla oka proporcje obu większych SUV-ów przypadły kierowcom do gustu, więc nie ma powodów by wymyślać koło od nowa. Klasyczne proporcje ubrane w zaokrąglone kształty dłużej zachowają świeżość. Na klapie bagażnika zamiast uskrzydlonego logo pojawi się napis MAZDA - jak w nowej limuzynie 6e.

Nowa Mazda CX-5 zapewni lepszą przestronność. Na zwiększeniu wymiarów szczególnie skorzystają pasażerowie tylnej kanapy. Wyżej narysowana linia dachu wprowadzi też więcej przestrzeni nad głowami. Dodatkowe centymetry zaowocują powiększoną pojemnością bagażnika. Jedną z ciekawszych innowacji będzie system personalizacji miejsca kierowcy. O co chodzi?

Nowa Mazda CX-5 zapamięta ustawienia 6 osób

Układ Mazda Driver Personalisation, który debiutował w większej CX-60, trafić także do nowej CX-5. Kamera przy ekranie środkowym wykryje lokalizację oczu kierowcy, a komputer na podstawie zebranych informacji obliczy jego wzrost i oceni typ sylwetki, po czym automatycznie ustawi fotel, kierownicę (zakres regulacji 45 mm na linii góra-dół i 70 mm na linii przód-tył), wysokość wyświetlacza head-up i położenie lusterek zewnętrznych. Funkcja automatycznego przywracania ustawień wykorzystuje rozpoznawanie twarzy i paczkę ponad 250 możliwych regulacji, włącznie z pozycją za kierownicą oraz wybranymi parametrami systemów audio i klimatyzacji. System może zgromadzić dane nawet 6 osób i przywracać ustawienia zarówno wtedy, gdy za kierownicą zmieniają się te zapamiętane osoby, jak i po regulacjach jednorazowych (w trybie gość).

Nowy SUV Mazdy na nowej platformie. Kiedy na rynku?

Mazda pracuje także nad autorską platformą do samochodów elektrycznych. Ta skalowalna architektura pozwoli japońskiej marce budować na niej auta różnej wielkości oraz stosować kombinacje typów baterii i modeli pojazdów. Przy czym rozważa się również stosowanie hybrydy plug-in.

Zupełnie nowa i samodzielnie skonstruowana całkowicie elektryczna Mazda w nadwoziu SUV-a zadebiutuje w 2027 roku. Samochód będzie produkowany w Japonii i eksportowany na cały świat. Energię zgromadzą akumulatory skonstruowane pod rękę z Panasonic Energy Corporation.

Nowa Mazda CX-6e to SUV o długości 4,8 m

Mazda CX-6e to robocza nazwa dużego SUV-a stworzonego na platformie, z której już korzysta nowa Mazda 6e. Japończycy dzięki współpracy z chińską firmą Changan Automobile (producenci utworzyli spółkę joint venture) przystosują do własnych potrzeb model Deepal S07. To elektryczny SUV o długości niemal 4,8 m, w którym 2,9-metrowy rozstaw osi przekłada się na przestronne wnętrze. Bagażniki są dwa – tradycyjny z tyłu zapewnia 570 litrów pojemności, przedni frunk to dodatkowe 125 litrów.

Pod względem stylistycznym nowy model zapowiada prototypowa Mazda Arata. Wystarczy porównać jej boczny profil z linią chińskiego S07 i można wskazać podobieństwo przetłoczeń czy ukształtowania słupka C. Oczywiście Japońscy styliści staną na głowie, by ich SUV zyskał mazdowskie DNA. Tym autem marka z Hiroszimy zamierza rzucić wyzwanie Tesli Model Y.

Nowy SUV Mazdy z silnikiem o mocy 258 KM czy hybryda plug-in?

Napęd? Podobnie jak w chińskim "dawcy" podstawowy akumulator 68,8 kWh będzie połączony z silnikiem elektrycznym o mocy 258 KM. To wystarczy by przyspieszyć od 0 do 100 km/h w około 7-8 sekund. Producent deklaruje 475 km zasięgu na jednym ładowaniu. Długodystansowa wersja Long Range z akumulatorem 80 kWh powinna zapewnić ponad 550 km zasięgu. Tu silnik elektryczny jest słabszy – dostarcza 245 KM mocy.

Na rynku rodzimym rynku Deepal S07 jest dostępny również jako hybryda plug-in. Nieoficjalnie mówi się, że Mazda sięgnie po rozwiązanie łączące 1,5-litrowy silnik benzynowy z silnikiem elektrycznym i akumulatorem o pojemności 31 kWh, co zapewni zasięg do 200 km na napędzie elektrycznym i 1120 km w trybie hybrydowym.

Mazda szybciej i taniej wyprodukuje samochody

Mazda zmieni także procesy produkcyjne. Obecne zakłady zostaną przystosowane do wytwarzania na tej samej linii aut spalinowych, hybryd i samochodów elektrycznych. Japończycy policzyli, że w porównaniu do budowy nowego zakładu, rozwiązanie to obniży poziom inwestycji o 85 proc. i zredukuje czas przygotowania produkcji o 80 proc. W linii montażowej samochody będą autonomicznie przesuwane między kolejnymi etapami aż do zjechania z taśmy. Takie podejście pozwoli szybko reagować na zapotrzebowanie rynkowe – Mazda będzie mogła elastycznie np. zwiększyć produkcję modeli spalinowych, zmniejszając wytwarzanie elektryków.