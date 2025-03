Mandaty z fotoradarów i OPP po nowemu. To koniec metody "na Ukraińca"

Kierowcy nagminnie unikają płacenia mandatów z fotoradarów, odcinkowego pomiaru prędkości czy innych urządzeń w sieci CANARD. Żeby wymigać się od kary np. nie odbierają listu poleconego z GITD. Hitem jest "metoda na Ukraińca", która polega na wskazywaniu jako kierowcy-sprawcy nazwiska osoby zza wschodniej granicy. Najczęściej kogoś, kto nigdy nie prowadził danego pojazdu ani nie przebywa w Polsce.

Skala problemu jest poważna. Podczas posiedzenia sejmowej Komisji Infrastruktury wiceminister Stanisław Bukowiec szczerze przyznał, że dziś udaje się wyegzekwować jedynie około 60 proc. wysłanych wezwań. Biorąc pod uwagę, że w 2024 roku ujawniono ponad 1 mln wykroczeń, to stawka jest wysoka. Dlatego Ministerstwo Infrastruktury zmieni dziurawe prawo. Czego mają spodziewać się kierowcy?

Ustawa już gotowa. Ministerstwo wprowadzi zmiany w karaniu kierowców

Obecnie obowiązek ustalenia faktycznego sprawcy wykroczenia drogowego na podstawie zdjęcia z fotoradaru spoczywa na GITD. Takie postępowanie na podstawie obowiązujących przepisów w sprawach o wykroczenia jest czasochłonne i skomplikowane. Dlatego resort zmieni kłopotliwe procedury.

– W Ministerstwie Infrastruktury został opracowany projekt ustawy zmierzający do poprawy efektywności egzekucji kar w zakresie naruszeń zarejestrowanych przez fotoradary i inne urządzenia systemu CANARD – powiedział dziennik.pl Rafał Jaśkowski, dyrektor biura komunikacji Ministerstwa Infrastruktury.

Zmiany w przepisach będą m.in. dotyczyły doprecyzowania obowiązku wskazania kierującego pojazdem przez właściciela pojazdu. Nowelizacja ustawy – Prawo o ruchu drogowym – zdaniem przedstawiciela MI – wprowadzi mechanizmy skutecznego ścigania sprawców popełnianych wykroczeń, w tym w kierowców spoza UE. – Pozwoli to na ograniczenie przypadków, jak ma to miejsce obecnie, unikania kary za stwierdzone wykroczenie – ocenił Jaśkowski.

Masz 90 dni na wskazania sprawcy. Następnie czarna lista i żegnaj się z dowodem rejestracyjnym

W efekcie reformy to właściciel samochodu uwiecznionego na zdjęciu z fotoradaru czy OPP będzie miał obowiązek udowodnić, że to nie on kierował w momencie popełnienia wykroczenia i wskazać sprawcę. Tak będzie wyglądać nowa procedura:

– Właściciel pojazdu dostanie zawiadomienie o popełnieniu wykroczenia i będzie miał 3 miesiące na wskazanie kierującego (red. ok 90 dni). Jeśli w tym czasie tego nie zrobi, wówczas zostanie nałożona grzywna za niewskazanie sprawcy wykroczenia – wyjaśnia Bukowiec. – Jeśli po upływie 3 miesięcy właściciel dalej będzie uchylał od wskazania sprawcy, wtedy zostanie on wpisany na czarną listę prowadzoną przez ITD (w kolejnym kroku taki spis powstanie w CEPiK). Przy następnej kontroli drogowej dzięki takiej adnotacji policjant będzie wiedział z kim ma do czynienia i zatrzyma dowód rejestracyjny pojazdu – zapowiada wiceminister.

Na czarną listę trafią także zagraniczni kierowcy, którzy nie zapłacili mandatu za wykroczenie popełnione w Polsce. Przy kolejnej kontroli nad Wisłą nie dość, że obcokrajowiec będzie musiał uregulować karę, to sankcją może być również zatrzymanie pojazdu na specjalnym parkingu.

Nowe przepisy już w 2025 roku. Kierowca nie uniknie kary

– Projekt ustawy z powyższymi rozwiązaniami został już przedłożony pod obrady Zespołu do spraw Programowania Prac Rządu. Po uzyskaniu wpisu do wykazu prac legislacyjnych Rady Ministrów zostanie przekazany do szerokich uzgodnień i konsultacji publicznych – powiedział nam Rafał Jaśkowski z Ministerstwa Infrastruktury. To oznacza, że zmiana przepisów może być uchwalona jeszcze w 2025 roku.

Wskazanie sprawcy za wykroczenie drogowe na zdjęciu z fotoradaru. Przepisy dają trzy opcje

Obecnie właściciel pojazdu po otrzymaniu wezwania dotyczącego wykroczenia drogowego musi w nim zaznaczyć jedną z trzech opcji. Formularz do GITD należy odesłać w ciągu 7 dni od daty odbioru listu. W piśmie ma do wyboru:

Oświadczenie nr 1: wypełnia osoba, która kierowała pojazdem w chwili wykroczenia;

Oświadczenie nr 2: wypełnia właściciel/posiadacz pojazdu, który wskazuje komu powierzył pojazd do kierowania lub używania w oznaczonym czasie;

Oświadczenie nr 3: wypełnia właściciel/posiadacz pojazdu, który nie wskazuje lub odmawia wskazania komu powierzył pojazd do kierowania lub używania w oznaczonym czasie.

W oświadczeniu można odmówić przyjęcia mandatu, jednak wtedy sprawa trafi do sądu z wnioskiem o ukaranie. Wypełnione dokumenty należy wysłać do 7 dni od otrzymania listu, w przeciwnym razie sprawa również trafi do sądu.

Masz 7 dni na wskazanie sprawcy wykroczenia

– Właściciel lub posiadacz pojazdu jest zobowiązany wskazać na żądanie uprawnionego organu, komu powierzył pojazd do kierowania lub używania w oznaczonym czasie, chyba że pojazd został użyty wbrew jego woli i wiedzy przez nieznaną osobę, czemu nie mógł zapobiec – powiedział dziennik.pl Jacek Dobrzyński, rzecznik prasowy Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. – Kto wbrew obowiązkowi nie wskaże na żądanie uprawnionego organu, komu powierzył pojazd do kierowania lub używania w oznaczonym czasie podlega karze – podkreślił.

Jak surowej? To zależy od charakteru naruszenia. Rozporządzenie w sprawie wysokości grzywien nakładanych w drodze mandatów karnych za wybrane rodzaje wykroczeń przewiduje cztery sytuacje.

Jaka kara za niewskazanie kierowcy-sprawcy? Nawet 4000 zł kary

Jeśli sprawa dotyczy przekroczenia prędkości, wówczas właściciel auta otrzyma dwukrotność wysokości grzywny, ale nie mniej niż 800 zł. Przykład: do zapłacenia jest mandat 200 zł, jednak w sytuacji niewskazania kierowcy-sprawcy sprawy nie zamknie kara 400 zł, a właśnie minimum 800 zł.

Niewskazanie kierowcy w postępowaniu w sprawach o przestępstwo to kara minimum 4000 zł. Z kolei w postępowaniu w sprawach o spowodowanie zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym – trzeba liczyć się z grzywną od 2000 zł w górę. Nie mniej niż 500 zł to kara za krycie kierowcy-sprawcy w postępowaniu w sprawach o pozostałe wykroczenia.