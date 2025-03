Marka Bestune (czyt. Bestjun) wjeżdża do Polski. Dacia i Skoda mają nowego rywala

Ma 19 lata i pochodzi z Chin. Bestune (czyt. Bestjun) to młoda marka założona w 2006 roku. Należy do jednego z największych koncernów motoryzacyjnych FAW (First Automobile Works), który tylko w 2024 roku wyprodukował w 14 fabrykach ponad 3,2 mln aut. Samochody trafiły na drogi 97 krajów. W ramach joint-venture, FAW współpracuje w Chinach również z Grupą Volkswagen oraz Toyotą. Koncern posiada fabryki, centra badawczo-rozwojowe i testowe w 18 lokalizacjach na terenie Chin, a jeden z ośrodków R&D działa w Monachium. FAW zatrudnia ponad 120 000 pracowników. W 2022 roku Grupa FAW zajęła 79. miejsce na prestiżowej liście największych światowych koncernów Fortune Global 500.

Teraz należąca do FAW marka Bestune wjeżdża do Polski i chce powalczyć o klientów, którymi do tej interesowała się Dacia czy Skoda. Pod względem cenowym chińskie auta będą pozycjonowane między rumuńską i czeską marką. Bestune na początek zaoferuje trzy modele. Dystrybucją samochodów zajmie się Asian Automotive Distribution Center (AADC). Co dostaną kierowcy?

Bestune T77 Pro kontra Dacia Bigster. Silnik 1.5 i automat DSG pod maską

Bestune T77 Pro z długością 4,5 m staje do walki z takimi tuzami jak m.in. Dacia Bigster (4,57 m), Skoda Kodiaq (4,7 m) czy Volkswagen Tiguan (4,55 m). Pod maską T77 Pro pracuje benzynowy silnik 1.5 Turbo o mocy 160 KM (258 Nm). Napęd na przednie koła przenosi dwusprzęgłowa 7-biegowa skrzynia DSG. Producent zapewnia o średnim zużyciu benzyny na poziomie 7 l/100 km.

Bestune T77 Pro - tak wygląda wnętrze. Ile kosztuje nowy SUV?

Duży rozstaw osi (2,7 m) przełożył się na rodzinnie przestronne wnętrze. Kierowca ma do dyspozycji dwa ekrany o przekątnej 12,3 cala każdy. Bagażnik o pojemności 342 l nie powala. Konkurencja pomieści więcej.

Cena? Dacia Bigster w bazowej wersji startuje od kwoty 99 900 zł. Dlatego Bestune T77 Pro powinien kosztować przynajmniej na tym poziomie, czy nawet mniej.

Nowy SUV Bestune T90 ma 4,7 m długości i ciekawe wnętrze

Bestune T90 z długością 4,7 m wjeżdża do świata SUV-ów klasy średniej. W kabinie mistrzem pierwszego wrażenia jest pionowy 12,6-calowy ekran stacji multimedialnej. Do tego jest 8-calowy zestaw zegarów i wyświetlacz przezierny HUD (na szybie).

Prawie 2,8 m rozstawu osi pozwoliło stworzyć wygodne wnętrze z bagażnikiem o pojemności 560 l. Do tego są rozsiane po kabinie 23 schowki. Skórzana tapicerka i otwierany szklany dach o powierzchni 1,2 m2 to frykasy, o które coraz trudniej u konkurencji.

Bestune T90 to dwa silniki do wyboru i japońska skrzynia biegów. Jakie spalanie?

Bestune T90 będzie dostępny w dwóch wersjach wyposażenia: Premium na 18-calowych felgach aluminiowych oraz Flagship z 19-calowymi kołami. Bazowy silnik 1.5 Turbo o mocy 169 KM (340 Nm) jest połączony z 7-biegową skrzynią dwusprzęgłową DCT. Napęd może pracować w jednym z trzech trybów – Eco, Comfort lub Sport. Samochód waży 1,5 tony, stąd nie jest demonem przyspieszeń (9,3 s/100 km/h). Pocieszeniem może być przyzwoite zużycie paliwa - ten wariant powinien spalać średnio 7 l benzyny na 100 km.

Lepszym wyborem jest jednostka 2.0 Turbo/245 KM w duecie z 8-biegowm automatem japońskiej firmy Aisin. T90 z tym silnikiem w 7,6 sekundy przyspiesza do 100 km/h, a zużycie benzyny jest niemal na tym samym poziomie (7,2 l/100 km), co w słabszej wersji. Oba modele mają 60-litrowy zbiornik paliwa.

Bestune B70 większy niż Skoda Octavia, wygląda jak Audi A7 Sportback. Jaki bagażnik?

Bestune B70 z nadwoziem liftback może niektórym przypominać Audi A7 Sportback. Chiński model o długości 4,85 m jest o 16 cm dłuższy niż Skoda Octavia. Rozstaw osi 2,8 m jest niemal identyczny jak w Skodzie Superb, a to powinno przełożyć się na solidnie przestronną w kabinę. Kierowca ma do dyspozycji 7-calowy zestaw zegarów oraz 12,3 calową stację multimedialną. Bagażnik zapewni 522 l pojemności.

Bestune B70 dwa silniki do wyboru. Jednostka 1.5 czy 2.0

W podstawowej wersji Bestune B70 będzie dostępny z silnikiem 1.5 Turbo/160 KM, który ma średnio zużywać 6,4 l benzyny na 100 km. Napęd ma przednie koła przenosi 7-biegowy automat DSG.

Alternatywą jest jednostka 2.0 Turbo/218 KM (340 Nm) połączona z 8-biegowm automatem Aisin. B70 z tym silnikiem do 100 km/h przyspieszy w 7 sekund. Zużycie benzyny producent deklaruje na poziomie 7,8 l/100 km. Oba warianty z tyłu mają zawieszenie wielowahaczowe.

Nowa marka otworzy 40 punktów dilerskich

Pierwsze sztuki Bestune trafią na drogi pod koniec drugiego kwartału 2025 roku. Do końca roku planowane jest otwarcie 16 autoryzowanych salonów dilerskich. Docelowo sieć sprzedaży obejmie około 40 punktów.