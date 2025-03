Tak wygląda nowa Toyota FT-Me, najtańszy model japońskiej marki

Nowa Toyota FT-Me w dwubarwnej karoserii z kołami rozstawionymi na rogach wyskoczyła z pudełka w Brukseli podczas Kenshiki Forum, czyli spotkania z szefami koncernu w Europie. Czego można spodziewać się po najtańszym modelu japońskiej marki?

Reklama

Mikrosamochody przez ostatnie cztery dekady stały się niesamowicie popularne w Europie. Przy czym nie chodzi tu wcale o ich poręczność czy inne zalety, ale o to, że w wielu krajach osoby w określonym wieku mogą nimi kierować bez prawa jazdy. Niektórzy ze względów bezpieczeństwa i komfortu wybierają taki samochód zamiast skutera.

Toyota FT-Me zajmie pół miejsca parkingowego. Jest mniejsza od Aygo X

Japoński producent również postanowił zaistnieć w tym segmencie rynku. Przy czym nowa Toyota FT-Me ma sprawdzić się nie tylko jako samochód na dojazdy do szkoły, ale także w roli auta kurierskiego czy pojazdu dla osób niepełnosprawnych. Do każdej z tych misji jest świetnie przygotowana. Z 2,5-metrowym nadwoziem i kołami rozstawionymi na rogach jest niesamowicie zwrotna. Do tego zajmuje zaledwie pół miejsca parkingowego, a gdy możliwe jest parkowanie prostopadłe, wówczas tylko jedną trzecią. Od Aygo X jest krótsza o 1,2 m.

Nowa Toyota ma wnętrze podatne na aranżację

Drzwi otwierają się niemal pod kątem prostym, co ułatwia zajmowanie dwóch foteli. Kierownica w przypadku niepełnosprawnych pozwala na ręczną obsługę napędu, stąd z auta mogą korzystać osoby na wózkach inwalidzkich bez konieczności dokonywania modyfikacji. Wnętrze jest podatne na aranżację. Po złożeniu siedzenia pasażera można przewieźć zapakowaną szafę.

Toyota FT-Me ma dach z panelami fotowoltaicznymi. Można jeździć za darmo

Toyota przy budowie FT-Me wykorzystała materiały pochodzące z recyklingu. Stąd planowany ślad węglowy tego modelu ma być aż o 90 proc. mniejszy niż w oferowanych obecnie autach. Do tego układ napędowy zużywa trzykrotnie mniej energii niż samochód elektryczny z dużą baterią. Miejską Toyotę wyposażono w dach z panelami fotowoltaicznymi, które doładowują akumulator i mogą zwiększyć zasięg o 20-30 km każdego dnia. To oznacza wyprawy po mieście bez konieczności ładowania z gniazdka (pod warunkiem, że pogoda dopisze).

Ile kosztuje nowa Toyota FT-Me?

Ile kosztuje nowa Toyota FT-Me? Producent milczy na temat ceny, ale można spodziewać się kwoty na poziomie 59 000 czy 60 000 zł. Obecnie w tym segmencie rządzi francuska marka Aixam - najtańszy model e-Minauto kosztuje od 58 600 zł.