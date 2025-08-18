1334 samochody sprzedali błyskawicznie. Nowa Toyota Corolla Cross wjeżdża do salonów

Toyota rozdaje karty na polskim rynku. Od stycznia do końca czerwca zarejestrowano niemal 60 000 samochodów osobowych i dostawczych tej japońskiej marki. Lwią cześć wyniku wypracowała Corolla. Zestawienie Top10 obejmuje aż cztery auta tego producenta. Z kolei w segmencie C-SUV firma notuje wzrost – już co piąte auto rejestrowane w tej klasie to Toyota.

Stawka jest wysoka i japońska marka nie zamierza ustąpić pola konkurencji. Stąd wzmocnienie sił – na polskim rynku debiutuje nowa Toyota Corolla Cross. Co ciekawe, jeszcze zanim samochód wjechał do salonów sprzedało się 1334 sztuki – bez jazdy próbnej czy dotykania, czyli w ciemno. Skąd takie wzięcie? Czym różni się od wcześniejszego modelu?

Tak wygląda nowa Toyota Corolla Cross

4,5-metrowa Corolla Cross na 18-calowych antracytowych alufelgach i w nowym kolorze Storm Grey w połączeniu z czarnym dachem wygląda świetnie. Przedni grill w formie plastra miodu nie tylko dodaje drapieżności, ale też ułatwia przepływ powietrza do silnika. Reflektory w technice LED stały się bardziej smukłe, a w wersji Executive standardem są teraz nowe adaptacyjne światła drogowe. Nowością jest również listwa świetlna. Z tyłu różnicę robią przeprojektowane lampy i listwa z tłoczonym logo Corolla Cross.

Toyota Corolla Cross z nowym wnętrzem. Jakie zmiany?

W kabinie w oczy rzuca się m.in. nowa konsola centralna i krótsza, bardziej masywna dźwignia automatycznej przekładni. Do tego jest półka na telefon z mocniejszą ładowarką indukcyjną, przesuwany podłokietnik czy nowy układ uchwytów na napoje. Interfejsy Apple CarPlay i Android Auto działają 1,5-raza szybciej.

Przed kierowcą jest 12,3-calowy wirtualny kokpit, system multimedialny Toyota Smart Connect ma 10,5-calowy ekran dotykowy. Podgrzewanie foteli przednich to teraz standard w każdej odmianie. Z kolei podgrzewana kierownica dostępna jest od wersji Style. Specyfikacja Executive zyskała oświetlenie wnętrza LED.

Cieszy również czytelna logika kokpitu. Kierowca o wzroście ok. 186 cm łatwo znajdzie wygodną pozycję do prowadzenia auta. Nawet w wersji ze szklanym dachem miejsca nad głową nie brakuje. Pasażerowi podobnej postury siedzącemu za nim od kolan do przedniego fotela zostaje ok. 10 cm luzu, a do sufitu ok. 8 cm. Dodatkowo oparcie tylnej kanapy jest wyposażone w dwustopniową regulację kąta pochylenia. Drzwi otwierają się szeroko, tylne niemal pod kątem prostym, co docenią rodzice mocujący się z fotelikami dziecięcymi (uchwyty ISOFIX są zgrabnie zamaskowane).

Nowa Toyota Corolla Cross - pojemność bagażnika o 160 l mniejsza niż w Corolli kombi

Toyota Corolla Cross oferuje bagażnik o pojemności 436 litrów. Na wakacyjny wyjazd z dwójką dzieci wystarczy, choć Corolla kombi daje o 160 l więcej. Z kolei szerokość otworu jest zbliżona do krawędzi 580-litrowej ładowni RAV4. Po złożeniu kanapy możliwości transportowe rosną do 1337 l. A jeśli ktoś ma coś do ukrycia, to szybko schowa skarb pod podwójną podłogą. Pakowanie ułatwi elektrycznie sterowna tylna klapa.

Lepiej wyciszone wnętrze

Nowa Corolla Cross zyskała także lepsze wyciszenie kabiny. Materiały wygłuszające w dachu redukują odgłosy deszczu i hałas drogowy. Dodatkowe maty w okolicy tylnych otworów wentylacyjnych tłumią odgłosy oraz drgania. Z kolei trójwarstwowy panel wewnątrz deski rozdzielczej odcina dźwięki z komory silnika.

Nowa Toyota Corolla Cross z hybrydą 5. generacji

Toyota Corolla Cross oferuje dwie hybrydy 5. generacji. Już bazowy napęd z silnikiem 1.8 spisuje się bardzo dobrze. Podczas przyspieszania częściej do głosu dochodzi jednostka elektryczna – silnik benzynowy wkracza do akcji nieco później i rzadziej niż w poprzedniej generacji (np. w zwykłej Corolli). Ruszaniu spod świateł czy manewrowaniu na parkingu dłużej towarzyszy cisza. Na drodze hybryda 1.8/140 KM jest bardzo ekonomiczna – wynik 4,9 l/100 km nie wymaga specjalnych wysiłków.

Hybryda z silnikiem 2.0 ma 180 KM mocy i spala 5 l/100 km

Alternatywą dla bazowej wersji 1.8 jest napęd z silnikiem 2.0. Tu jednak kierowców czeka zaskoczenie – mocna hybryda padła ofiarą nowej unijnej regulacji CAFE obowiązującej od stycznia 2025 roku. Inżynierowie Toyoty żeby sprostać ostrzejszym normom emisji (i nie płacić kar) zmniejszyli moc jednostki spalinowej ze 152 KM do 133 KM. W efekcie moc systemowa hybrydy to teraz 180 KM zamiast wcześniejszych 196 KM. Zniknęło 16 KM. Za to w wersji z napędem na cztery koła AWD-i dodano nowy tryb jazdy Extra Snow. Podczas przyspieszania, zwalniania czy zmiany pasa ruchu tylny silnik elektryczny pomaga uniknąć utraty przyczepności kół. Toyota Corolla Cross z 2-litrową hybryda powinna średnio zażywać mniej niż 5 l/100 km.

Tak wygląda nowa Toyota Corolla Cross GR Sport

Nowa Toyota Corolla Cross zyskała wersję GR Sport. Samochód wyróżnia się czarnymi 19-calowymi alufelgami, specjalnym wzorem grilla i czarnym emblematem Toyoty. Fotele z ekologicznego zamszu mają czerwone przeszycia. Corolla Cross GR Sport to również obniżone o 10 mm zawieszenie oraz zmodyfikowany układ kierowniczy.

Nowa Toyota Corolla Cross jest tańsza od poprzedniej. Oto ceny i wyposażenie

Nowa Toyota Corolla Cross jest produkowana w Japonii, co dla wielu osób jest ważnym argumentem przy decyzji zakupowej. Do wyboru są cztery wersje wyposażenia – Comfort, Style, GR Sport oraz Executive. Do tego są cztery warianty tapicerki foteli oraz trzy wzory felg aluminiowych.

W przedsprzedaży Polacy najczęściej decydowali się na SUV-a z układem 2.0 Hybrid/180 KM z napędem na przód (47 proc.). 37 proc. zamówionych samochodów skrywa układ 1.8 Hybrid/140 KM. Najpopularniejszymi lakierami w przedsprzedaży były zupełnie nowy Metal Stream oraz Massive Grey – na oba warianty zdecydowało się po 18 proc. osób. Biały lakier Platinum White Pearl stanowi 13 proc.

Co wybrać? Od 18 do 23 sierpnia Toyota organizuje w salonach dni otwarte, można pójść, obejrzeć, przejechać się i zdecydować.

Nowa Toyota Corolla Cross w wersji Style hitem w Polsce

Najczęściej wybieraną wersją w przedsprzedaży jest Toyota Corolla Cross w odmianie Style - aż 53 proc. zamówień z 1334 sztuk. Taki samochód kosztuje od 153 200 zł z napędem 1.8 Hybrid. Wariant 2.0 Hybrid wyceniono na 161 900 zł; model z napędem 4x4 AWD-i kosztuje od 171 600 zł.

Ten model w porównaniu z poprzednim wcieleniem zyskał lepsze wyposażanie. Teraz standard to m.in.:

elektrycznie unoszona klapa bagażnika,

przednie i tylne czujniki parkowania,

system ostrzegania o ruchu poprzecznym z tyłu pojazdu z automatycznym hamowaniem (RCTAB),

przesuwany podłokietnik przedni,

nakładki progowe,

siatka bagażnika

18-calowe felgi aluminiowe,

przyciemniane szyby tylne,

światła do jazdy dziennej oraz tylne lampy w technologii LED,

podgrzewana kierownica,

inteligentny kluczyk,

pakiet systemów bezpieczeństwa i wsparcia kierowcy Toyota T-MATE rozszerzony o system monitorowania martwego pola w lusterkach z asystentem bezpiecznego wysiadania.

Nowa Toyota Corolla Cross Executive tylko z 2-litrową hybrydą. Cena?

Drugą najczęściej wybieraną wersją wyposażenia jest najwyższa odmiana Executive, która stanowi 27 proc. zamówień. Toyota Corolli Cross w tej odmianieskrywa pod maską 2-litrową hybrydę i kosztuje od 176 500 zł. Wariant z układem 4x4 to wydatek od 186 200 zł. Wyposażenie obejmuje:

światła główne w technologii Matrix LED z systemem AHS,

listwa świetlna LED w przednim grillu,

w kabinie system dodatkowego nastrojowego oświetlenia konsoli centralnej diodami LED,

system Premium Audio JBL z 9 głośnikami,

system multimedialny Toyota Smart Connect+ z nawigacją działającą w trybie online,

monitor panoramiczny z systemem kamer 360 stopni (Panoramic View Monitor),

asystent parkowania Toyota Teammate Advanced Park,

fotel kierowcy z elektryczną regulacją,

fotele ze skórzaną tapicerką (skóra naturalna i syntetyczna).

Najtańsza Toyota Corolla Cross trzecim wyborem

Najtańsza nowa Toyota Corolla Cross kosztuje od 141 600 zł za model w wersji Comfort z napędem 1.8 Hybrid. To 5600 zł taniej niż model przed zmianami. Samochód z układem 2.0 Hybrid wymaga 150 300 zł.

Pod względem popularności to trzeci wariant - bazową wersję Comfort wybrało 15 proc. zamawiających. Taki samochód oferuje m.in.:

17-calowe felgi aluminiowe,

relingi dachowe,

dwustrefową klimatyzację,

kamerę cofania,

układ wczesnego reagowania w razie ryzyka zderzenia z systemem wykrywania pieszych, rowerzystów i motocyklistów,

inteligentny tempomat adaptacyjny,

12,3-calowy cyfrowy wyświetlacz wskaźników,

system multimedialny Toyota Smart Connect z 10,5-calowym ekranem dotykowym, asystentem głosowym oraz nawigacją online,

ładowarka indukcyjna,

podgrzewane fotele przednie.

Ile kosztuje Toyota Corolla Cross w nowej wersji GR Sport?

Toyota Corolla Cross w wersji GR Sport to nowość w gamie i kosztuje od 173 600 zł z układem 2.0 Hybrid (w wersji AWD-i od 183 300 zł). Na auto w tej specyfikacji złożono 5 proc. zamówień

Corolla Cross w wersji GR Sport oferuje obniżone o 10 mm zawieszenie, zmodyfikowany układ kierowniczy, a także dodatkowy tryb Sport. Do tego auto wyróżniają:

czarne 19-calowe felgi aluminiowe,

specjalny wzór grilla,

czarny emblemat Toyoty,

dwukolorowe malowanie nadwozia z czarnym dachem,

fotele z ekologicznego zamszu Ultrasuede mają czerwone przeszycia.

Toyota Corolla Cross w limitowanej wersji specjalnej Tour de Pologne

Toyota wprowadziła do gamy nowej Corolli Cross limitowaną wersję specjalną Tour de Pologne, nawiązującą do najważniejszego wyścigu kolarskiego w Polsce. Samochód z hybrydą 1.8 kosztuje od 153 200 zł. Wyposażenie obejmuje: 18-calowe felgi aluminiowe, przyciemniane szyby tylne, chromowaną listwę oraz elektrycznie unoszone drzwi bagażnika i podgrzewaną kierownicę. Wyposażenie obejmuje m.in. 12,3-calowe cyfrowe zegary, 10,5-calowy ekran systemu multimedialnego Toyota Smart Connect z nawigacją online, podgrzewane fotele przednie, inteligentny kluczyk, stację do bezprzewodowego ładowania telefonów oraz światła główne w technologii LED.