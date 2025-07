Toyota świętuje sukces w Polsce. To najlepszy wynik w historii

Toyota słynąca z hybryd postanowiła w 2019 roku stworzyć drugi filar swojego biznesu. W Polsce ruszyła pilotażowa budowa struktur nowej marki nazwanej Toyota Professional. Po 6 latach rozwoju funkcjonuje już prężna sieć wyspecjalizowanych stacji. Do tego we wszystkich salonach japońskiej marki powstały odrębne działy aut użytkowych. Ta strategia przynosi imponujące efekty – pierwsze półrocze 2025 roku japońska marka zakończyła na pozycji lidera rynku LCV w Polsce.

Od stycznia do czerwca zarejestrowano 7999 egzemplarzy samochodów osobowych i dostawczych – co jest najlepszym wynikiem w historii firmy. To wzrost o 35 proc., a w tym samym czasie rynek urósł o zaledwie 0,5 proc. Koniem pociągowym biznesu jest najtańsza w gamie, kompaktowa Toyota Proace City – na drogi wyjechało 3549 sztuk tego auta, w tym 1430 egz. odmiany osobowej Verso. Japończycy nie spoczywają jednak na laurach i zdecydowali się obniżyć ceny najmocniejszej wersji silnikowej do poziomu bazowego modelu. Można oszczędzić aż o 55 000 zł. Ale po kolei…

Tak wygląda Toyota Proace City i City Verso w nowym stylu

Toyota Proace City po modernizacji to ładniejszy, wygładzony przód z reflektorami w technice LED. Za drzwiami czeka przeprojektowana kierownica, a w wyższych wariantach cyfrowe zegary, system multimedialny z nawigacją oraz bezprzewodowa łączność ze smartfonem poprzez Apple CarPlay i Android Auto.

Nowa Toyota Proace City Verso dla dużej rodziny - zmieści nawet 7 osób

Proace City Verso to osobowa odmiana dostępna jako Standard 4,4 m lub Long 4,7 m. Obie wersje są seryjnie 5-, a za dopłatą – 7-miejscowe. Nawet mniejszy wariant okazuje się świetnym samochodem rodzinnym. Kabina jest bardzo przestronna i zachwyca funkcjonalnością. Foremny bagażnik oferuje pojemność od 597 do aż 2126 l. Półkę da się ustawić na dwóch poziomach kufra lub schować za oparciami. Dostęp do pakunków w ciasnych przestrzeniach ułatwi opcja otwieranego okna w tylnej klapie.

Wariant dostawczy również jest dostępny w dwóch wersjach nadwozia – Standard 4,4 m lub Long 4,7 m. Konfiguracja wnętrza pozwala na transport towarów lub przewóz ludzi. Do wyboru są dwa indywidualne fotele lub trzyosobowa kanapa z przodu. Wersja z napędem elektrycznym ma ładowność 780 kg, zaś auto z silnikiem benzynowym lub Diesla może przewieźć do 1000 kg, a pojemność przestrzeni ładunkowej wynosi od 3,3 do 4,4 m3. Samochód poradzi sobie także z przyczepą do 1,5 tony.

Jaki silnik? 136 KM to najmocniejsza wersja Proace City

Co wybrać? Toyota obniżyła ceny wszystkich wersji modelu Proace City Electric. To najmocniejsza wersja tego auta – samochód napędza silnik elektryczny o mocy 136 KM. Zamknięty w podłodze akumulator 50 kWh zapewni nawet 330 km zasięgu w cyklu mieszanym. Co szczególnie docenią firmy logistyczne, pocztowe i usługowe, których kierowcy kręcąc się po mieście nie robią większych przebiegów niż 200 km dziennie. Z takim zapasem kurier nie musi się martwić zimą, mrozem, deszczem czy pełnym załadunkiem, bo zasięg i tak pozostanie więcej niż wystarczający. Po podłączeniu do szybkiej ładowarki DC 100 kW naładowanie baterii do 80 proc. powinno zająć 30 minut.

Ile kosztuje Toyota Proace City? O 55 000 zł taniej

Najtańsza Toyota Proace City Electric to wersja furgon Active, która z nadwoziem Standard kosztuje od 105 420 zł netto, czyli 48 180 zł mniej od ceny katalogowej. Dla porównania za model z silnikiem benzynowym 1.2/110 KM trzeba zapłacić 99 800 zł; auto z dieslem 1.5/100 KM – od 105 600 zł. Wyposażenie to:

Klimatyzacja manualna

Drzwi przesuwane z prawej strony

Tempomat z ogranicznikiem prędkości

Komfortowy fotel kierowcy z regulacją odcinka lędźwiowego

Elektrycznie składane lusterka zewnętrzne

Czujniki parkowania z tyłu Ładowarka pokładowa 11 kW trójfazowa

Toyota Proace City Electric w nadwoziu Long to wydatek od 109 060 zł netto (46 740 zł netto mniej niż na metce). Do odmiany Active można zamówić pakiet siedzeń Active 3 (1610 zł netto) oraz pakiet Multimedia (3850 zł netto).

Proace City Electric furgon Comfort to wydatek od 124 600 zł (53 400 zł taniej). Spis wyposażenia obejmuje:

System multimedialny IVI HIGH z wyświetlaczem HD 10 cali

DAB, Bluetooth i systemem nawigacji satelitarnej

System Smart Active Vision 2.0

Czujniki parkowania z przodu i z boku

Kamera cofania 180°

System bezkluczykowego dostępu do samochodu (Inteligentny kluczyk)

Klimatyzację dwustrefową

Zintegrowany asystent autostradowy (HIA)

Podgrzewanie kierownicy

Najwięcej jednak można zyskać wybierając wersję Long - cena większego modelu została obniżona o 54 960 zł netto. Samochód kosztuje od 128 240 zł netto.

Toyota jako furgon brygadowy za 110 530 zł

Toyota Proace City Electric w nadwoziu furgon brygadowy kosztuje teraz od 110 530 zł netto. To 47 370 zł mniej od ceny katalogowej. Taki samochód w wersji Life jest wyposażony w klimatyzację manualną, przesuwane drzwi po obu stronach, tylne drzwi przeszklone z wycieraczką i podłogę z tworzywa sztucznego w przestrzeni ładunkowej. Fotel pasażera jest składany, a w drugim rzędzie siedzeń jest pojedyncza kanapa.

Lepiej wyposażona wersja Active już w standardzie zapewnia wycieraczki z czujnikiem deszczu, światła przeciwmgielne, pełnowymiarowe koło zapasowe, elektrycznie składane lusterka zewnętrzne i trójfazową ładowarkę pokładową o mocy 11 kW. Taki furgon brygadowy kosztuje od 114 730 z netto (49 170 zł mniej od ceny katalogowej). Standard można wzbogacić o pakiety Vision Brygadowy (2380 zł netto), Comfort Vision (5950 zł netto) czy Comfort (7350 zł netto).