Nowy Jeep Avenger 4xe do produkcji w Tychach. Ponad 200 000 zamówień

Koncern Stellantis produkcję Jeepa Avengera powierzył wyłącznie fabryce w Tychach. Do tej pory zebrano na ten samochód ponad 200 000 zamówień. Przy czym aż 3 na 4 osoby kupujące Avengera to nowi klienci, którzy nigdy nie mieli auta tej marki.

– W mniej niż rok podwoiła się liczba zamówień na Jeepa Avengera – mówi Fabio Catone, dyrektor marki Jeep na region Rozszerzonej Europy. – O 16 proc. wzrosły zamówienia na pojazdy elektryczne (BEV), a o 50 proc. na hybrydowe; zelektryfikowane modele cieszą się obecnie aż 66 proc. udziałem w preferencjach klientów – wylicza. Jest co świętować. Jednak amerykańska firma nie zdejmuje nogi z gazu.

Tak wygląda nowy Jeep z Polski

Na rynek właśnie wjeżdża Jeep Avenger 4xe (z napędem 4x4), który również powstaje w śląskim zakładzie. Do tego SUV jest dostępny w wersji specjalnej The North Face Edition, którą Tychy wyprodukują w limitowanej liczbie 4806 egzemplarzy - to nawiązanie do wysokości góry Mont Blanc, najwyższego szczytu w Europie. Co kryje się pod karoserią nowicjusza?

Nowy Jeep Avenger 4xe nie jest tak cukierkowy jak dotychczasowe odmiany. Wyposażony w seledynowe haki holownicze, czarne zderzaki, poszerzone błotniki i szerszy rozstaw kół staje na szczycie gamy. Kierowcę w kabinie wita fotelami wykonanymi z materiałów, które są dwukrotnie bardziej wytrzymałe niż te konwencjonalne i dają się zmywać.

Nowy Jeep Avenger 4xe zaskakuje możliwościami napędu 4x4

Nowy Avenger 4xe jest wyposażona w układ hybrydowy oparty o technologię 48V. Napęd łączy jednostkę benzynową 1.2 Turbo z dwoma silnikami elektrycznymi o mocy 28,5 KM (21 kW) każdy, które napędzają obydwie osie i dostarczają 1900 Nm momentu obrotowego. Dzięki połączeniu automatycznej 6-biegowej dwusprzęgłowej skrzyni e-DCS6 i zintegrowanego z nią silnika elektrycznego system umożliwia jazdę w trybie w pełni elektrycznym przy niskich prędkościach (do 30 km/h).

Osiągi? Układ napędowy zapewnia o 36 KM i 25 Nm więcej niż w przednionapędowej wersji e-Hybrid. Stąd nowy Avenger 4xe jest najszybszą i najmocniejszą hybrydą w gamie tego modelu. Od 0 do 100 km/h przyspiesza w 9,5 sekundy. Prędkość maksymalna dochodzi do 194 km/h (o 10 km/h więcej w porównaniu z e-Hybrid).

Jeep Avenger 4xe - jakie możliwości w terenie?

Wyższą mocą, większym momentem obrotowym i reduktorem 22,7:1 umieszczonym na tylnej osi Avenger 4xe swoim talentem w terenie ma zaskoczyć większość konkurencyjnych modeli. Jego atutem jest prześwit zwiększony do 21 cm oraz kąt natarcia poprawiony do 22 stopni, kąt rampowy do 21 stopni, a kąt zejścia do 35 stopni. Zdolność brodzenia została poprawione do 400 mm. Standardowe opony M+S naciągnięte na czarne felgi można wymienić na ogumienie All Terrain 3PMSF z bardziej agresywnym bieżnikiem.

Przy niskiej prędkości oraz na biegu wstecznym (do 30 km/h) napęd 4x4 jest stały, z podziałem 50:50 na przód i tył. W przedziale od 30 do 90 km/h napęd na tylną oś aktywuje się tylko na żądanie. Warto zauważyć, że nawet przy zerowym momencie obrotowym, tylny silnik elektryczny cały czas jest podłączony do tylnych kół w razie wystąpienia nagłej potrzeby aktywacji. Gdy włączony jest napęd na wszystkie koła, dystrybucja momentu obrotowego opiera się na rzeczywistym zapotrzebowaniu z podziałem 50:50 na przód i tył. Przy dużej prędkości (powyżej 90 km/h) napęd na przód staje się stały, a tylny silnik elektryczny odłącza się od osi, aby zminimalizować zużycie paliwa. Z kolei system zarządzania trakcją Selec-Terrain umożliwia ustawienie jednego z czterech trybów jazdy:

Auto oferuje napęd na wszystkie koła tylko na życzenie kierowcy, nadaje się do codziennej jazdy;

Snow zapewnia lepszą kontrolę stabilności na śniegu i napęd na wszystkie koła;

Sand&Mud jest odpowiedni na nierówne tereny o niskiej przyczepności i oferuje specjalnie skalibrowane sterowanie skrzynią biegów i kontrolę trakcji;

Sport maksymalizuje moc i moment obrotowy dostarczany przez system 4xe, dodatkowo wzmocniony przez funkcję e-boost na tylnych kołach.

Jeep Avenger 4xe już na rynku – ile kosztuje nowy SUV?

Jeep Avenger 4xe jest oferowany w trzech wersjach wyposażenia. Najtańsza Upland kosztuje od 145 100 zł. Model Overland to wydatek od 153 700 zł.

Jeep Avenger 4xe z ekskluzywnej serii specjalnej The North Face Edition kosztuje od 169 000 zł. Taki model zapewnia m.in. elektrycznie sterowaną kalpę bagażnika, kolorowe oświetlenie ambientowe, nawigację, podgrzewaną szybę przednią i podgrzewane przednie fotele. Bezpośrednim rywalem jest Toyota Yaris Cross AWD-i.

Wielka inwestycja Stellantis w Tychach. Jeep, Alfa Romeo i Fiat

We wdrożenie platformy nowych modeli B-SUV w fabryce w Tychach zainwestowano znaczące kwoty. Nieoficjalnie mówi się o 2 mld euro. Na początku zapowiedziano trzy nowe modele. Jako pierwszy pojawił się Jeep Avenger. Po baby-Jeepie dołączył Fiat 600 (i Abarth 600e). Alfa Romeo Junior weszła jako trzecia.

13 mln samochodów z fabryki w Tychach. Nowe auto co 50 sekund

Fabryka w Tychach niedawno wyprodukowała 13-milionowy samochód. To historyczny wynik wypracowany w latach 1971-2025. Czyli w ponad pół wieku – od czasów działalności spółki FSM, następnie kontynuowanej przez Fiat Auto Poland i FCA Poland, a obecnie koncern Stellantis. Dziś przekształcenie zwojów blachy w gotowy samochód trwa około 12 godzin technologicznych. W praktyce co 50 sekund zjeżdża z linii montażowych jeden samochód.

Ile osób pracuje w fabryce samochodów Stellantis w Tychach?

Fabryka w Tychach wybudowana w latach 1972-1975 zajmuje ponad 2,4 mln m2 powierzchni, z czego na hale produkcyjne i budynki usługowe przypada 0,5 mln m2. Zakład realizuje pełny cykl produkcyjny oparty o pracę czterech wydziałów: tłoczni – zarządzanej od 1998 roku przez zewnętrznego dostawcę; spawalni – która może poszczycić się 99,5 proc. automatyzacją dzięki 921 robotom pracującym na linii; lakierni – również zautomatyzowanej w ponad 90 proc.; oraz montażu obejmującego linie produkcyjne. Obecnie fabryka zatrudnia 2600 osób. W 2024 roku z jej taśm zjechało ponad 224 tys. samochodów.