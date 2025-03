Kto musi płacić abonament RTV za radio samochodowe w 2025 roku?

Opłatą za używanie radioodbiornika domowego czy samochodowego jest obciążony jego właściciel. Dlatego w przypadku auta leasingowanego lub w wynajmie ten obowiązek spada na firmę, od której jako użytkownik najmujemy pojazd. Przedsiębiorcy również muszą płacić abonament za każdy zgłoszony odbiornik, także samochodowy, jeśli auto jest zarejestrowane na działalność gospodarczą.

Prywatne osoby, które opłacają abonament za radio w domu nie muszą ponosić osobnego kosztu za odbiornik samochodowy (czy też komputery, telefony, tablety i inne urządzenia elektroniczne). Jednak co w sytuacji, kiedy mimo braku radia w mieszkaniu, mamy radio w aucie?

Jaka kara za nieopłacenie abonamentu?

Kara z brak opłaty za abonament RTV w przypadku radia to 30-krotność stawki miesięcznej, czyli ponad 260 zł. Nieopłacenie abonamentu na odbiornik telewizyjny wiąże się z naliczeniem karnej opłaty na poziomie niemal 820 zł.

Warto również wiedzieć, Poczta Polska może zgłosić się po zaległości w opłacie abonamentowej nawet za 5 lat wstecz, co przy obu niezarejestrowanych odbiornikach (radio i TV) oznacza karę sięgającą 5400 zł. Do tego doliczana jest też kwota za zaległe miesiące, co potrafi znacznie podnieść całą sumę.

Jeśli ktoś zalega z opłatą, to może otrzymać wezwanie do uregulowania długu, a po jego doręczeniu ma 7 dni na spłatę zaległości. Brak terminowej wpłaty oraz ignorowanie wezwań może skutkować wszczęciem postępowania egzekucyjnego. W efekcie urząd może zabezpieczyć środki na koncie dłużnika – kara może być ściągnięta z wynagrodzenia, emerytury, renty lub posiadanych nieruchomości.

Kierowcy zaklejają samochody folią. Prawniczka: Kontrolerzy robią zdjęcia przed ukaraniem

Z procedury przygotowanej przez Pocztę Polską wynika, że weryfikację obowiązku rejestracji odbiorników RTV przeprowadzają jej uprawnieni pracownicy. Jak kontrole przebiegają w rzeczywistości? W przypadku samochodów kontrolerzy poczty zaglądają do aut i fotografują wnętrza. Okazuje się jednak, że pomysłowi Polacy i na to znaleźli sposób.

– Niektórzy kierowcy zaczęli zaklejać deski rozdzielcze czarną folią – mówi adwokat Katarzyna Topczewska. – A to dlatego, że kontrolerzy Poczty Polskiej chodzą i robią zdjęcia samochodom. Wszystko po to, by nałożyć karę za nieopłacenia abonament związanego z korzystaniem z radia w samochodzie – wyjaśnia.

Czy zdjęcie auta wystarczy by nałożyć karę za brak abonamentu RTV?

Zdaniem Topczewskiej samo zdjęcie nie może być podstawą naliczenia opłaty karnej. Jeśli jednak ktoś dostanie decyzję o nałożeniu kary, wówczas może od niej odwołać się do Ministra Infrastruktury. Jakie argumenty podać w piśmie?

– Przede wszystkim, to że kontroler wykonując jedynie oględziny zamkniętego samochodu nie mógł upewnić się, że urządzenie jest zdolne do odbioru sygnału, czyli jest sprawne. W przypadku zdjęcia wnętrza samochodu nie można mieć co do tego 100-procentowej pewności – wskazuje.

Kto nie musi płacić abonamentu RTV?

Prawniczka radzi także sprawdzić, czy nie znajdujemy się w grupie osób zwolnionych z płacenia abonamentu RTV. Lista obejmuje:

Osoby, które ukończyły 75 rok życia,

Osoby niezdolne do pracy i z pierwszą grupą inwalidzką,

Osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności, bezrobotnych,

Osoby, które ukończyły 60 lat i mają prawo do emerytury, której wysokość nie przekracza miesięcznie kwoty 50 proc. przeciętnego wynagrodzenia,

Weteranów będących inwalidami wojennymi lub wojskowymi,

Osoby, które mają prawo do korzystania ze świadczeń pieniężnych np. zasiłku stałego czy przedemerytalnego.

Do 25 lutego zostało 3 dni. Ile wynosi abonament RTV?

Z rozporządzenia Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji wynika, że w 2025 roku właściciel samochodu za miesiąc korzystania z radia musi wnosić opłatę w wysokości 8,70 zł – rocznie zapłaci 104,40 zł (8,70 zł x 12 miesięcy). Jeśli jednak abonent sumiennie wywiązuje się z obowiązku, wówczas po uwzględnieniu 10 proc. zniżki opłata zmniejszy się do 94 zł – o ile płaci z wyprzedzeniem do 25. dnia każdego miesiąca. Warto pamiętać, że do wtorku 25 lutego zostało tylko 3 dni.

Opłata za korzystanie z TV (i radia) to stawka na poziomie 27,30 zł. Rocznie do zapłaty jest 294,90 zł (po odliczeniu 10 proc. zniżki). Bez zniżki opłata za 12 miesięcy wyniesie 327,60 zł.

Abonament RTV zastąpi nowa opłata

Nie jest tajemnicą, że wielu Polaków unika płacenia abonamentu za radio czy telewizor. Budżet państwa traci z tego tytułu od 2 do 3 mld zł rocznie. Stąd narodził się pomysł skuteczniejszego ściągania opłaty. Zamiast obecnej formy abonamentu RTV parlamentarzyści wymyślili wprowadzenie nowej opłaty audiowizualnej. W przeciwieństwie do obecnego systemu, nowa opłata miałaby być powiązana z podatkiem dochodowym i pobierana automatycznie przez urzędy skarbowe.

Ile wyniesie nowa opłata audiowizualna? Zapłaci każdy w wieku od 26 do 75 lat

Nowa opłata audiowizualna pobierana przez fiskusa miałaby wynosić około 8-9 zł miesięcznie, co w skali roku daje 108 zł, i mogłaby być uwzględniona w rozliczeniach PIT lub CIT. Do tego przewidziano coroczną waloryzację, czyli jej wysokość mogłaby wzrastać. Nowa opłata audiowizualna ma być pobierana od każdej osoby fizycznej w wieku od 26 do 75 lat oraz firm. Przy czym przewidziano pewne grupy, które byłyby zwolnione z daniny. Na liście są m.in.:

Osoby o niskich dochodach,

Uczniowie i młodzież do 26. roku życia,

Osoby z niepełnosprawnościami (np. głuchoniemi),

Renciści,

Osoby zarabiające mniej niż minimalne wynagrodzenie (z wyjątkiem rolników i przedsiębiorców),

Seniorzy powyżej 75. roku życia,

Bezrobotni.

Od kiedy nowa opłata audiowizualna zamiast abonamentu RTV?

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego przygotowuje projekt ustawy, która może zlikwidować abonament RTV od 2026 roku. Oznacza to, że 2025 rok byłby ostatnim, w którym Polacy będą musieli płacić "po staremu".

Przed abonamentem RTV nie uchronił pożar. Sąd nie miał litości

O nieuchronności spłaty zaległego abonamentu RTV mimo zezłomowania auta przekonała się właścicielka firmy transportowej, która w 2007 roku zbankrutowała. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach zajmował się jej skargą na postępowanie egzekucyjne wszczęte przez Pocztę Polską.

Z sądowej dokumentacji wynika, że wykorzystywane przez przedsiębiorstwo samochody z odbiornikami radiowymi zgłoszonymi Poczcie Polskiej miały zostać sprzedane lub trafiły na złom w 2015 roku. Dowodem poświadczającym ich złomowanie miała być dokumentacja, która spłonęła w pożarze siedziby spółki w 2018 roku. Sędziowie jednak nie uwierzyli w tę historię, a wyrok brzmi: