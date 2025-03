Nowe kamery ze sztuczną inteligencją wyłapią kierowców. Punkty i mandat od AI

Ponad 1,15 mln wykroczeń w 2024 roku ujawniły fotoradary, zestawy odcinkowego pomiaru prędkości i kamery systemu RedLight. Dużo? Niebawem te statystyki poszybują za sprawą urządzeń, które Główny Inspektorat Transportu Drogowego ustawi przy drogach i nad skrzyżowaniami.

Reklama

Pierwszy raz w historii kierowców przejeżdżających na czerwonym świetle wyłapią najbardziej zaawansowane urządzenia wykorzystujące m.in. sztuczną inteligencję. Właśnie takie kamery na potrzeby systemu RedLight w ramach dwóch przetargów dostarczy GITD firma Vitronic z Warszawy (spółka-córka przedsiębiorstwa Vitronic GmbH). Zamówienie obejmuje instalacje na 10 skrzyżowaniach dróg krajowych oraz 5 przejazdach kolejowych. Koszt montażu to odpowiednio ponad 10,8 mln zł i blisko 2 mln zł. W czym nowe przyrządy przewyższają dotychczas stosowane kamery?

Skuteczność na poziomie 98 proc. Twarz kierowcy jest rozpoznawalna w 99,7 proc. wykroczeń

Reklama

Nowych kamer nie trzeba fizycznie podłączać do sygnalizacji świetlnej. Do tego jest zaawansowana technologia analizy obrazu oparta na algorytmach AI - sztuczna inteligencja pozwala tu na precyzyjną detekcję pojazdów oraz ujawnianie naruszeń i zapisywanie materiału dowodowego dokumentującego popełnione wykroczenie. Najwyższą jakość zdjęć, w tym dobrze widoczny wizerunek kierowcy, zapewni zarówno doświetlenie podczerwone (IR) jak i światło widzialne dla ludzkiego oka (z filtrem przeciwdziałającym ewentualnemu zjawisku oślepiania kierujących pojazdami).

Z raportu GITD po testach jakościowych urządzeń zaproponowanych w obu postepowaniach (po czterech wykonawców) wynika, że sprzęt Vitronic był bezkonkurencyjny. W przypadku skrzyżowań poziom detekcji wykroczeń oraz skuteczność rozpoznawania wizerunku kierującego jest na poziomie ponad 98 proc. (w obu kryteriach). Łamanie przepisów na przejazdach kolejowych jest wykrywane z niemal 97-procentową skutecznością, a twarz sprawcy jest rozpoznawalna w ponad 99,7 proc. przypadków. Mysz się nie prześlizgnie.

Gdzie ustawią nowatorskie kamery RedLight? LISTA miejsc. Znaki nie ostrzegają przed kontrolą

Wiadomo też, gdzie pojawią się nowe kamery ze sztuczną inteligencją. 15 lokalizacji urządzeń GITD wytypował przy współpracy z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad oraz policją. Przy czym przed kontrolą nie będą ostrzegały żadne znaki.

– To miejsca gdzie dochodzi do największej liczby zdarzeń drogowych spowodowanych niezastosowaniem się przez kierujących pojazdami do czerwonego sygnału świetlnego. Oceniając konieczność wprowadzenia stałej kontroli, brano również pod uwagę charakter najbliższej okolicy, w tym bliskość szkół, obiektów użyteczności publicznej, infrastruktury przeznaczonej dla pieszych czy transportu zbiorowego – powiedział Wojciech Król z GITD.

Nowe urządzenia RedLight pojawią się w pięciu województwach na 10 skrzyżowaniach

Małopolskie – miejscowość Targowisko, DK 94 – skrzyżowanie drogi krajowej nr 94 z drogą wojewódzką nr 963;

Mazowieckie – Kożuszki-Parcele, DK 92

Mazowieckie – Ołtarzew, DK 92 – skrzyżowanie drogi krajowej nr 92 z ul. Ceramiczną i Umiastowską

Pomorskie – Tczew, DK 91 – skrzyżowanie Al. Solidarności, Jagiellońskiej i Wojska Polskiego

Pomorskie – Malbork, DK 22 – skrzyżowanie Al. Rodła z 17 marca

Śląskie – Czeladź, DK 94 – skrzyżowanie ul. Będzińskiej i Handlowej

Śląskie – Wojkowice Kościelne, DK 86 – skrzyżowanie drogi krajowej nr 86 z ul. Zawodzie

Wielkopolskie – Nekla, DK 92 – skrzyżowanie drogi krajowej nr 92 z ul. Dworcową i Powstańców Wielkopolskich

Wielkopolskie – Wolsztyn, DK 32 – skrzyżowanie drogi krajowej nr 32 z ul. Powstańców Wielkopolskich

Wielkopolskie – Kościelna Wieś, DK 12 – skrzyżowanie drogi krajowej nr 12 z ul. Ostrowską i Kościelną

Przejazdy kolejowe to 5 nowych systemu RedLight

Małopolskie – miejscowość Barwałd Dolny, DK 52

Opolskie – Większyce, DK 45

Wielkopolskie: Wymysłowo i DK 15; Łąkociny i DK 36 oraz Piaski i DK 11.

Jaki mandat za przejazd na czerwonym świetle? 15 punktów i 2000 zł

Po zakończeniu rozbudowy CANARD będzie prowadził kontrole na 60 skrzyżowaniach oraz 10 przejazdach kolejowo-drogowych. Posypią się kary.

– Kamery monitorujące skrzyżowanie śledzą tor poruszania się pojazdu i w przypadku niezastosowania się do zakazu wjazdu za sygnalizator rejestrują wykroczenie – wyjaśnia Wojciech Król. – Nagranie wraz z danymi umożliwiającymi identyfikację pojazdu, automatycznie zostaje przesłane Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym. Po analizie nagrania, do właściciela pojazdu ustalonego na podstawie danych z Centralnej Ewidencji Pojazdów, wysyłana jest dokumentacja zawierająca komplet informacji o wykroczeniu, w tym czas i miejsce jego popełnienia, czas jaki upłynął od zapalenia się czerwonego światła oraz zdjęcia zdarzenia. Do korespondencji załączony jest druk oświadczenia, który należy wypełnić –tłumaczy.

Masowo lecą wezwaniado kierowców

W 2024 roku system RedLight zamontowany na 47 skrzyżowaniach ujawnił ponad 60,5 tys. przejazdów na czerwonym świetle. Najwięcej kierowców wpadło w Łodzi (skrzyżowanie ul. Rokicińska i ul. Puszkina) – kamery ujawniły 6833 wykroczenia. Oto najbardziej zapracowane systemy RedLight:

Łódź, ul. Rokicińska, A. Puszkina - 6833 wykroczenia;

Kraków, Aleja Pokoju, ul. Nowohucka - 5041 wykroczeń;

Kraków, ul. Tischnera, Brożka, Zakopiańska, Wadowicka - 3641 wykroczeń;

Łódź, ul. Obywatelska, Al. Jana Pawła II - 3229 wykroczeń;

Jelenia Góra, Al. Jana Pawła II, Grunwaldzka - 2641 wykroczeń.

Kierowcy powinni pamiętać, że wśród lokalizacji nadzorowanych przez RedLight są przejazdy kolejowo-drogowe, na których żółte kamery obserwują zachowanie kierowców wobec sygnalizacji świetlnej zamontowanej przed zaporami. Także przed tymi urządzeniami nie ostrzegają żadne znaki. Jeśli ktoś nie poczeka kilku sekund do całkowitego podniesienia szlabanu (zapora skierowana w niebo od kątem 90 stopni) i przedwcześnie wjedzie na torowisko, to w myśl taryfikatora słono zapłaci za niecierpliwość. Zdarza się również, że kierowcy przejeżdżają przez tory nawet gdy pulsujące czerwone światło sygnalizatora zabrania wjazdu, ale szlaban jeszcze nie zaczął się zamykać.

W obu sytuacjach wyłapią to nowe kamery, a sprawca dostanie mandat 2000 zł (4000 zł w recydywie) oraz 15 punktów karnych (dwa razy i kierowca traci prawo jazdy za przekroczenie dozwolonego limitu punktów). Z kolei za przejazd przez skrzyżowanie na czerwonym świetle grozi mandat 500 zł, ale to 15 punktów karnych powinno bardziej przemawiać do wyobraźni.

Zły kąt? Ponad 12 000 kierowców dostało po 2000 zł kary

Systemy RedLight na czterech przejazdach kolejowo-drogowych w 2024 roku złapały 12 277 kierowców. Najbardziej zapracowany zespół kamer działa w Warszawie (ul. Cyrulików) - od początku roku mandat 2000 zł i 15 punktów karnych dostało tam 4069 osób.