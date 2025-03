Ceny paliw w Polsce. Ile kosztuje benzyna 95, diesel i gaz LPG?

Nowe wieści z rynku paliw mogą ucieszyć kierowców już od piątku 14 marca. Ceny benzyny 95 spadły do najniższych poziomów w tym roku. Tankowanie oleju napędowego i gazu LPG również będzie tańsze. Skąd tak radyklana zmiana sytuacji? Jakie kwoty powitają nas przy dystrybutorach?

– To, co dzieje się na rynku naftowym w ostatnich dniach, nie pomaga w prognozowaniu kierunków rozwoju sytuacji. Dynamiczna dyplomacja USA budzi sporo zdziwień, zwłaszcza w kontekście polityki celnej – i powoduje żywiołową reakcję na giełdach. Do przecen przyczyniają się, poza doniesieniami z USA, także perspektywy zwiększenia podaży wskutek decyzji OPEC+, która w kolejnym miesiącu ma zacząć znoszenie części limitów produkcyjnych. Dla kierowców może z tego wypływać pewna korzyść, bowiem na stacjach koszt tankowania będzie niższy– zauważają analitycy e-petrol.pl.

Zmiany cen na stacjach. Co się dzieje z benzyną 95?

14 marca benzyna 95 kosztuje 5,99 zł/l – to o 8 groszy taniej wobec zeszłego tygodnia. Olej napędowy potaniał o 6 groszy do 6,17 zł. Gaz LPG to wydatek na poziomie 3,17 zł/l, czyli o 2 grosze mniej. Na tym jednak nie koniec znakomitej passy dla kierowców…

Już od poniedziałku 17 marca spadki będą jeszcze większe. Zdaniem ekspertów obniżka może dotyczyć wszystkich typów paliw. Benzyna 95 powinna kosztować wyraźnie poniżej poziomu 6 zł/l - zmiana spadkowa doprowadzi ceny do przedziału 5,85-5,97 zł/l. Szlachetniejsza benzyna 98 to będzie wydatek z przedziału 6,64-6,77 zł/l.

Wszystkie rodzaje paliw poniżej 6 zł?

W przypadku diesla zejście poniżej 6 zł raczej jeszcze nie nastąpi na większości stacji. Przedział cen dla oleju napędowego powinien wynosić 6,01-6,14 zł/l. Kierowcy samochodów z instalacją LPG będą mieli szczególną okazję do radości – zmiany rynkowe sprawią, że ich ulubione paliwo potanieje i będzie kosztować nawet 3,10 zł/l.

Od 17 marca benzyna 95 i olej napędowy będą jeszcze tańsze

Pozytywne zmiany na detalicznym rynku paliw zauważają także analitycy BM Reflex. Z ich raportu wynika, że średni poziom cen za benzyny 95 i diesla spadł odpowiednio o 6 groszy do 6,02 zł/l i 7 gorszy do 6,16 zł za litr ON. Przybywa jednak stacji gdzie benzynę 95 da się zatankować poniżej 6 zł/l.

Obecnie średnia cena benzyny 95 jest o 42 gr/l niższa niż w połowie marca 2024 roku. Z kolei diesel jest o 51 gr/l tańszy niż rok temu. Gaz LPG na przestrzeni 12 miesięcy podrożał o 28 gr/l – podwyżka jest efektem wprowadzenia unijnego embarga na dostawy z Rosji.

– Kolejny tydzień marca może przynieść dalszy spadek cen benzyny 95 i diesla o ok. 5 groszy/l co oznacza, że średnia cena benzyny 95 może spaść do 5,95 zł/l, a diesla do około 6,12 zł/l – zapowiadają eksperci. Za drogo?

Wielka promocja, paliwo tańsze o 28 groszy. Kierowcy mają czas do 15 marca. Oto lista stacji

Od dziś, czyli od 14 marca do soboty 15 marca kierowcy mogą liczyć na 28 gorszy rabatu na stacjach sieci Moya. Kod rabatowy 1415 uprawniający do zniżki na wszystkie rodzaje paliw jest ważny na samoobsługowych stacjach Moya express.

Tańsze tankowanie obowiązuje na 39 stacjach w całej Polsce. Oto lista lokalizacji: