Aplikacja Orlen Pay zostanie wyłączona. Zmiany od 27 marca 2025

Aplikacja Orlen Pay od 2018 roku ułatwiała życie kierowcom, którzy regularnie tankują na stacjach państwowego koncernu. Zasada jest prosta – żeby zapłacić za paliwo wystarczy zeskanować telefonem kod QR umieszczony na dystrybutorze, następnie wybrać sposób płatności i zatwierdzić transakcję.

Reklama

Płatność za benzynę czy olej napędowy odbywała się bez podchodzenia do kasy, czy nawet wyczekiwania w kolejce. Aplikacja Orlen Pay sprawdzała się idealnie w czasie podróży wakacyjnych lub długich weekendów, kiedy ruch na stacjach paliw jest znacznie większy.

Kierowcy dostają maile z Orlenu

Orlen jednak stopniowo zaczął mocniej rozwijać aplikację lojalnościową Orlen Vitay. Tu pojawiały się coraz to nowe funkcjonalności, a ulubiona przez kierowców Orlen Pay utknęła w miejscu. Skąd taki ruch? Właśnie wyjaśniła się zagadka. Kierowcy posługujący się aplikacją Orlen Pay dostali e-mail z wiadomością o jej wyłączeniu. Koncern podał datę wygaszenia:

Informujemy, że od dnia 27.03.2025 r. aplikacja mobilna Orlen Pay zostanie wyłączona. Aplikacja Orlen Pay nie będzie przez nas dłużej wspierana i nie będzie można z niej skorzystać. Otrzymują Państwo tę informację z dwutygodniowym wyprzedzeniem, stosownie do pkt III ust. 6 Regulaminu aplikacji Orlen Pay.

Reklama

Jak płacić przez Orlen Vitay? Teraz jedna aplikacja zamiast dwóch

Orlen nie poinformował jednak, co dalej - kierowcy najwidoczniej sami muszą wydedukować, że konieczne jest przejście na nowocześniejszą aplikację Orlen Vitay. Żeby aktywować możliwość płatności należy wpisać adres e-mail, numer telefonu i PIN przypisany do konta Orlen Pay. Po chwili przyjdzie SMS z sześciocyfrowym kodem bezpieczeństwa. Teraz wystarczy go wpisać i "zdalna" płatność za paliwo za pomocą Vitay powinna być aktywna.