Nowa Skoda trzęsie rynkiem. 35 000 aut sprzedali w ciemno

Skoda notuje rekordową sprzedaż. Czeska marka w 2024 roku dostarczyła kierowcom na całym świecie niemal 1 mln samochodów. To o prawie 7 proc. więcej niż w 2023 r. Do tego w Europie pierwszy raz w swojej 130-letniej historii awansowała na 4. miejsce wśród najpopularniejszych firm. Największe rynki zbytu to Niemcy, Czechy i Wielka Brytania, a największe wzrosty sprzedaży Skoda odnotowała w Polsce (+14 proc.), Turcji i Hiszpanii.

Koniem pociągowym biznesu jest Octavia. SUV Enyaq to trzeci najpopularniejszy samochód elektryczny w Europie. Jednak prawdziwą sensacją okazuje się nowa Skoda Elroq, którą Czesi określają najbardziej przystępnym cenowo autem w swojej klasie. Już to może tłumaczyć szał na ten model – chwilę po rozpoczęciu oficjalnej sprzedaży Skoda zebrała ponad 35 000 zamówień w ciemno, bez dotykania czy jazdy próbnej. W Polsce najtańszy Elroq 50 kosztuje od 149 000 zł. Po złożeniu wniosku o dopłatę w ramach nowego programu NaszEauto cena spadnie maksymalnie o 40 000 zł do 109 000 zł. Świetna cena! Na tym jednak nie koniec. W 2025 roku Skoda nie spocznie na laurach…

Nowa Skoda Space wjeżdża na rynek, oto 5-metrowy SUV dla 7 osób

Nowa Skoda Space już szykuje się do premiery - to produkcyjna wersja prototypu Vision 7S. Nowy SUV o długości ok. 4,9 m będzie największym autem marki. Stworzony w zgodzie z nowym językiem stylistycznym Modern Solid, ze spłaszczonym grillem Tech-Deck Face i smukłymi światłami swoją bryłą stawia Skodę przynajmniej o dwie klasy wyżej.

Nowa Skoda Space większa niż Kodiaq

Nowa Skoda Space zaimponuje proporcjami i rozmachem sylwetki - nawet Kodiaq i Superb będą wyglądać przy nim mizernie. Producent obiecuje bardzo obszerne wnętrze, w którym zmieści się 7 osób w trzech rzędach siedzeń podatnych na niemal dowolną konfigurację. Akumulator 89 kWh ma zapewniać ponad 600 km zasięgu i możliwość ładowania z mocą do 200 kW.

Skoda zmieni platformę z MEB na SSP, szef marki odkrywa karty

Następnie pod koniec dekady nastąpi przejście z dotychczasowej platformy MEB na zupełnie nową platformę SSP ze zintegrowaną architekturą elektryczną i elektroniczną. Ma ona posłużyć za podstawę 80 proc. samochodów EV Grupy Volkswagen. W przypadku czeskiej marki pierwszym autem na SPP będzie Skoda Enyaq drugiej generacji.

– Pierwszy samochód Skody zbudowany w oparciu o SPP pojawi się w 2028 lub 2029 roku, mniej więcej w tym samym czasie, gdy Volkswagen wykorzysta tę architekturę do stworzenia elektrycznego następcy Golfa – powiedział Klaus Zellmer, prezes zarządu Skoda Auto. – To właśnie wtedy Enyaq – który będzie produkowany w Mlada Boleslav w Czechach – powstanie na SSP – wskazał.

Jaka będzie nowa Skoda Enyaq II? Oto SUV w nowym stylu

Skoda Enyaq w 2024 roku była trzecim najpopularniejszym samochodem elektrycznym w Europie. Teraz rynek wjeżdża model po modernizacji stylistycznej i technicznej. Biorąc pod uwagę sukces Czesi raczej nie zaryzykują zmiany formuły. Nowy Enyaq na SSP dalej będzie SUV-em praktycznym do bólu, ale oczywiście przyjmie radykalnie inny wygląd zgodny z językiem stylistycznym Modern Solid.

Cena? Platforma SSP ma wpłynąć na koszty. Oczekuje się, że wydatki inwestycyjne i badawczo-rozwojowe zostaną zmniejszone o około 30 proc. w porównaniu z MEB. Co w przypadku większości modeli elektrycznych powinno dać marżę na poziomie odpowiedników napędzanych silnikami spalinowymi. SSP pozwoli też na dowolną konfigurację napędów i stosowanie akumulatorów zgodnych z potrzebami każdej marki Grupy VW. Przejście na SSP kierowcy mają odczuć w radykalnej poprawie zasięgu, wydajności, mocy i przystępności cenowej na poziomie samochodów spalinowych.

Nowa Skoda Enyaq II generacji, czyli ładowanie 12 minut i cena na poziomie modelu Kodiaq

Teraz wystarczy połączyć kropki i wychodzi, że Skoda Enyaq drugiej generacji zyska innowacyjne zarządzanie akumulatorem i ładowaniem z technologią 800 V. A to zapewni uzupełnienie energii od 10 do 80 proc. w zaledwie 12 minut – w porównaniu z około 30 min. w przypadku obecnego Enyaqa. Kolejnym istotnym ulepszeniem w erze SSP będzie nowe oprogramowanie, które umożliwi m.in. autonomiczną jazdę 4. poziomu (bez rąk na kierownicy). I przy tych fajerwerkach nowy Enyaq II ma być w cenie spalinowego modelu Kodiaq.