Promocja Auchan na paliwo. Kierowcy w kolejkach po tańszą benzynę i olej napędowy

Takich kolejek po paliwo dawno już nie widziano. Sieć hipermarketów Auchan wysłała SMS-y z informacją o promocji na swoich stacjach i zaczęło się – kierowcy rzucili się na przecenioną benzynę 95 i tańszy olej napędowy. Ile można skorzystać?

Benzyna 95 i olej napędowy w obu przypadkach kosztują po 5,50 zł za litr. Tak taniej benzyny i diesla nie było nawet podczas wakacyjnych akcji promocyjnych. Nic więc dziwnego, że kolejka samochodów do stacji paliw przy ul. Modlińskiej w Warszawie sięgała niemal trasy S8 (Trasy Toruńskiej).

Promocja Auchan na paliwo - 16 marca możesz utknąć w kolejce

Promocja Auchan na benzynę 95 oraz diesla potrwa do niedzieli 16 marca 2025 roku. Stacje paliw są wyposażone w kasy samoobsługowe i czynne całą dobę (7 dni/24 h).

Od poniedziałku 17 marca nowe ceny paliw

Benzyna 95 od poniedziałku 17 marca ma kosztować wyraźnie poniżej poziomu 6 zł/l - zmiana spadkowa doprowadzi ceny do przedziału 5,85-5,97 zł/l. Czyli ok. 50 groszy za litr drożej niż w promocji Auchan. Szlachetniejsza benzyna 98 to będzie wydatek z przedziału 6,64-6,77 zł/l.

W przypadku diesla zejście poniżej 6 zł raczej nie nastąpi na większości stacji. Przedział cen dla oleju napędowego powinien wynosić 6,01-6,14 zł/l. Kierowcy samochodów z instalacją LPG będą mieli szczególną okazję do radości – zmiany rynkowe sprawią, że ich ulubione paliwo potanieje i będzie kosztować nawet 3,10 zł/l.

Ile kosztuje benzyna 95, diesel i LPG?

Pozytywne zmiany na detalicznym rynku paliw zauważają także analitycy BM Reflex. Z ich raportu wynika, że średni poziom cen za benzyny 95 i diesla spadł odpowiednio o 6 groszy do 6,02 zł/l i 7 gorszy do 6,16 zł za litr ON. Przybywa jednak stacji gdzie benzynę 95 da się zatankować poniżej 6 zł/l.

Obecnie średnia cena benzyny 95 jest o 42 gr/l niższa niż w połowie marca 2024 roku. Z kolei diesel jest o 51 gr/l tańszy niż rok temu. Gaz LPG na przestrzeni 12 miesięcy podrożał o 28 gr/l – podwyżka jest efektem wprowadzenia unijnego embarga na dostawy z Rosji.

– Kolejny tydzień marca może przynieść dalszy spadek cen benzyny 95 i diesla o ok. 5 groszy/l co oznacza, że średnia cena benzyny 95 może spaść do 5,95 zł/l, a diesla do około 6,12 zł/l – zapowiadają eksperci.