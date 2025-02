Ile kosztuje benzyna 95, diesel i gaz LPG? Podwyżki na horyzoncie

Najnowsze doniesienia z rynku paliw mogą zaniepokoić dużą grupę kierowców. Zdaniem analityków wzrosty cen w hurcie już pod koniec lutego mogą przełożyć się na podwyżki w detalu. Ale po kolei…

– Na hurtowym rynku paliw obserwowaliśmy różnice w kształtowaniu się notowań benzyny i oleju napędowego. Ta pierwsza taniała i jej 95-oktanowa odmiana w cennikach producentów kosztuje dzisiaj średnio 4705,80/metr sześcienny - to o 58 zł mniej. Drożał za to diesel, którego cena w tym samym okresie wzrosła o 76 zł i wynosi aktualnie 5013,00 zł/metr sześcienny – wyliczają analitycy e-petrol.pl. Jak zmiany przekładają się na ceny przy dystrybutorze?

Od 24 lutego nowe ceny paliw na stacjach. Tyle zapłacisz za litr benzyny 95, ON i LPG

Benzyna 95 od poniedziałku 24 lutego powinna kosztować 6,04-6,15 zł/l. Ze względu na podwyżki w hurcie możliwy jest wzrost cen detalicznych oleju napędowego. Na najbliższy tydzień eksperci zapowiadają cenę oleju napędowego na poziomie 6,25-6,36 zł/l.

Kierowcy samochodów z instalacją gazową LPG zapłacą 3,18-3,25 zł za litr ulubionego paliwa. Co ciekawe, w związku z odcięciem od zaopatrzenia z Rosji, gaz LPG kosztuje obecnie ok. 10 proc. więcej niż rok temu.

Diesel drożeje, benzyna 95 tanieje. Ile kosztuje gaz LPG?

Także analitycy BM Reflex zauważają zmiany na rynku hurtowym, które niosą ze sobą ryzyko podwyżek cen oleju napędowego na stacjach. – Mijający tydzień na rynku hurtowym mija pod znakiem wzrostu cen diesla o blisko 8 groszy/l netto i spadku cen benzyn o 6 groszy/l netto. Dlatego też koniec lutego może przynieść wzrost cen diesla średnio do 5 groszy/l. Detaliczne ceny benzyn mogą z kolei spaść 2-4 grosze/l – wyliczają.

Zdaniem ekspertów obecne ceny paliw są stabilne i zbliżone do średnich poziomów ze stycznia 2025 roku. Wtedy benzyna 95 kosztowała 6,17 zł/l, a diesel 6,31 zł/l. W lutym koszty tankowania są też niższe w porównaniu rok do roku. Średnie detaliczne ceny benzyny 95 i diesla w lutym 2024 to odpowiednio 6,45 zł/l i 6,67 zł/l. Droższy jest jedynie gaz LPG – dziś kierowcy płacą średnio 3,23 zł/l. To o 32 grosze drożej niż przed rokiem.

Ceny benzyny, ON i LPG różnią się w województwach. Gdzie jest najtaniej i najdrożej?

Benzyna 95 oraz diesel najtańsze są na Warmii i Mazurach – tam za litr tych paliw płaci się odpowiednio 6,04 zł i 6,19 zł. Gaz najmniej kosztuje w województwie łódzkim – LPG można zatankować za 3,15 zł/l.

Najdrożej jest na Mazowszu i Opolszczyźnie. W centralnej części Polski za litr benzyny 95 oraz oleju napędowego płaci się przeciętnie 6,29 i 6,40 zł. W południowej części kraju ta sama ilość LPG kosztuje średnio 3,28 zł.

Kierowcy mają czas do 2 marca na tańsze paliwo, potem koniec

Kierowcy do 2 marca mogą jeszcze liczyć na rabaty na stacjach Shell. Warunkiem udziału w akcji jest zapisanie się do klubu Shell ClubSmart i zatankowanie minimum 10 l paliwa. Przy wyborze Shell V-Power 95 lub Shell V-Power Diesel, cena będzie niższa o 30 gr/l. W przypadku paliw Shell FuelSave 95 lub Shell FuelSave Diesel obowiązuje rabat 20 gr na litrze.

Niższa cena przysługuje na jednorazowe tankowanie nie większe niż 60 l benzyny lub diesla. Co ważne, zniżki na paliwo dostępne są we wszystkie dni tygodnia. Do tego z tańszego tankowania można korzystać nieograniczoną ilość razy.