Nowy Lexus UX 300h hitem. Aż 90 proc. wybiera hybrydę

Lexus UX gra w lidze miejskich crossoverów klasy premium. Od debiutu w 2018 roku globalnie na drogi wyjechało ponad 400 tys. sztuk tego auta. W Europie to jeden z najpopularniejszych modeli japońskiej marki – na Starym Kontynencie sprzedano już ponad 100 tys. egzemplarzy UX-a. W tym niemal 90 proc. stanowiły auta z napędem hybrydowym. Jest co świętować…

W Polsce idzie mu na tyle dobrze, że zalicza się do czołówki aut segmentu C-SUV Premium. Nad Wisłę trafił co dziesiąty sprzedany UX. Co w kategorii zdominowanej przez niemieckich producentów można uznać za sukces. Dla podtrzymania dobrej passy niedawno Lexus wprowadził zupełnie nowy napęd hybrydowy oraz rozbudowane wyposażenie i tak powstał UX 300h. Teraz Japończycy tną ceny najczęściej wybieranych wersji. Na co mogą liczyć kierowcy?

Tak wygląda nowy Lexus UX 300h. Lepiej wyciszone wnętrze i cyfrowe zegary

Nowy UX 300h różni się o starszego modelu istotnymi modyfikacjami. Poprzednio wypełnienie grilla było szare, teraz lśni czernią. W podwójnym malowaniu czarny dach schodzi do połowy słupka C. Nowością jest też miedziany lakier Sonic Copper. Lepiej wyciszono tylne nadkola, podwozie i komorę silnika, grubsza jest też warstwa tłumiąca poszycie dachu. Stąd w kabinie zrobiło się zdecydowanie ciszej. Pod względem komfortu akustycznego to zupełnie nowa jakość – jadąc z prędkością 140 km/h nie trzeba podnosić głosu w trakcie rozmowy.

Lexus UX 300h Lexus UX 300h / Lexus
Lexus UX 300h Lexus UX 300h / Tomasz Sewastianowicz

We wnętrzu witają cyfrowe zegary o przekątnej 12,3 cala – ich układ zmienia się w zależności od wybranego trybu jazdy. 8-calowy wyświetlacz stacji multimedialnej także jest nowy. Nowa kamera systemu Driver Monitor sprawdza czy kierowca jest skupiony na jeździe. Elektryczny przełącznik skrzyni biegów znany z modeli NX i RX zastąpił mechaniczny lewarek. Panel sterowania szybami zyskał eleganckie wykończenie. Wreszcie z poziomu aplikacji na smartfona można ustawić np. temperaturę, rozmrażanie szyb, ogrzewanie foteli i kierownicy. Nowością jest tapicerka w kolorze Ammonite Sand oraz pakiet wnętrza bez skóry naturalnej z siedzeniami z tkaniny lub skóry syntetycznej.

Lexus UX 300h Lexus UX 300h / Lexus
Lexus UX 300h Lexus UX 300h / Lexus / Ireneusz Rek
Lexus UX 300h Lexus UX 300h / Lexus / Ireneusz Rek

Lexus UX 300h z nową hybrydą 5. generacji. Sześć razy mocniejszy silnik elektryczny

Lexus UX 300h ucieszy też lepszym napędem – teraz pod maską pracuje hybryda 5. generacji, którą stanowi wolnossący silnik benzynowy 2.0 sparowany z dwoma jednostkami elektrycznymi. Lżejsza i mocniejsza 222-woltowa litowo-jonowa bateria o 60 ogniwach zastąpiła starszą baterię niklowo-wodorkową o 180 ogniwach i 216 woltach. Stąd nowa 2-litrowa hybryda zapewnia 199 KM, czyli o 15 KM więcej wobec starszego rozwiązania z UX 250h. Do tego Lexus UX 300h z napędem na cztery koła E-Four zyskał nowy tylny silnik elektryczny o mocy 41 KM, czyli niemal sześć razy mocniejszy od poprzednika.

Nowy Lexus UX 300h Nowy Lexus UX 300h / Lexus / Ireneusz Rek

Nowy Lexus UX 300h czy Lexus UX 250h? Oto różnice

MODEL Nowy Lexus UX 300h Lexus UX 250h
FWD E-FOUR FWD E-FOUR
Moc układu (KM/kW) 199/146 184/135
Typ tylnego silnika - Z magnesem trwałym - Indukcyjny
Moc tylnego silnika (KM/kW) - 40/30 - 7/5,3
Moment obrotowy tylnego silnika (Nm) - 84 - 55
Typ baterii Litowo-jonowa Niklowo-wodorkowa
Liczba ogniw 180 60
Napięcie 216 222
Przyspieszenie 0-100 km/h (s) 8,1 7,9 8,5 8,7
Zużycie paliwa (l/ 100 km – cykl mieszany WLTP) 5,0 – 5,2 5,3 – 5,7 5,3 – 5,6 5,8 – 6,0
Emisje CO2 (g/km – cykl mieszany WLTP) 113 – 119 121 – 128 120 - 128 131 - 137

Jak jeździ Lexus UX 300h? Ile paliwa zużywa nowa hybryda 2.0?

Nowy UX 300h pod względem osiągów wypada znakomicie. Większa moc to przyspieszenie od 0 do 100 km/h w 8,1 s, czyli o 0,4 s szybciej. Różnica jest jeszcze większa w aucie z napędem 4x4 E-Four – taki UX z nowym sercem stał się szybszy o 0,8 sekundy – od 0 do 100 km/h wystartuje w 7,9 s. Na drodze kierowca natychmiast odczuje różnicę. Podczas rozpędzania częściej i na dłużej do głosu dochodzi jednostka elektryczna – silnik benzynowy wkracza do akcji nieco później i rzadziej niż w 4. generacji. Ruszaniu spod świateł czy manewrowaniu na parkingu dłużej towarzyszy cisza.

Lexus UX 300h Lexus UX 300h / Lexus

Po zmianach 2-litrowy silnik lepiej reaguje na niższych obrotach i UX 300h płynniej nabiera prędkości, a to przekłada się na wyższy komfort jazdy. Bezstopniowa przekładnia działała z ogładą, stąd nie ma mowy o przeciągłym wyciu przy przyspieszaniu.

Nowa hybryda jest też bardzo ekonomiczna – wynik 4,6 l/100 km nie wymaga specjalnych wysiłków. To także zasługa lekkiej konstrukcji auta – drzwi są aluminiowe, a błotniki, maska i tylna klapa z materiałów kompozytowych. Nisko położony środek ciężkości (bateria pod tylnymi fotelami), większa sztywność nadwozia (zastosowano dodatkowy wspornik chłodnicy) i przeprojektowane amortyzatory sprawiają, że odnowiony UX posłusznie zachowuje się w zakrętach. Nowy system Vehicle Posture Control redukuje przechyły w trakcie hamowania i przyspieszania.

Lexus UX 300h Lexus UX 300h / Lexus
Nowy Lexus UX 300h Nowy Lexus UX 300h / Lexus / Ireneusz Rek

Lexus UX z układem 4x4. Jak działa napęd na E-Four?

UX 300h z napędem na cztery koła E-Four zapewnia nie tylko wyższe osiągi, ale również przyjemniejsze prowadzenie. W odróżnieniu od klasycznych terenówek nie ma tu stałego połączenia między osiami, żadnego wału napędowego czy skrzyni rozdzielczej z reduktorem. Do napędu tylnych kół służy silnik elektryczny (41 KM), a pracą całego układu steruje komputer na podstawie analizy danych. To on decyduje o rozdziale mocy między osiami w stosunku 100:0 do 20:80.

Podczas spokojnej jazdy napędzany jest głównie przód. Tył włącza się by stworzyć układ 4x4 tylko, gdy to jest absolutnie niezbędne. Dzieje się tak na przykład podczas deszczu, na śniegu i lodzie. Zawsze gdy elektronika wyczuje utratę przyczepności i uzna, że potrzebna jest większa moc do podjechania pod wzniesienie, czy kiedy zjedziemy z gładkiego asfaltu. Inżynierowie postarali się też ograniczyć przechyły nadwozia podczas przyspieszania i gwałtownego hamowania (system zapobiega nurkowaniu), ale także podczas jazdy w zakrętach. Dodatkowe usztywnienia w okolicach podpory chłodnicy i klapy bagażnika również poprawiają precyzję prowadzenia.

Nowy Lexus UX 300h Nowy Lexus UX 300h / Lexus / Ireneusz Rek
Nowy Lexus UX 300h Nowy Lexus UX 300h / Lexus

Ile kosztuje nowy Lexus UX 300h? Wersja Business opłaca się bardziej

Lexus UX 300h jest dostępny w sześciu wersjach: Elegance, Business, F Sport Design, Prestige, F Sport oraz Omotenashi. Wnętrze występuje w 12 wariantach kolorystycznych. UX 300h w bazowej odmianie Elegance kosztuje od 153 900 zł, czyli o 26 000 zł taniej wobec regularnego cennika.

Korzystniej jednak wypada konfiguracja Business z pakietem Tech oraz F Sport Design – to najpopularniejsze w Polsce odmiany. W obu przypadkach producent oferuje znacznie lepiej wyposażone auto względem bazowej wersji Elegance i z elementami dodatkowymi poniżej ceny rynkowej.

Lexus UX 300h Lexus UX 300h / Lexus / Ireneusz Rek

Lexus UX 300h Business kosztuje 39 200 zł taniej

Lexus UX 300h Business z pakietem Tech kosztuje od 172 700 zł, czyli o 39 200 zł mniej niż na metce. W tej odmianie można wybrać jeden z 10 lakierów oraz jedną z dwóch kolorystyk tapicerki. Auto w standardzie oferuje m.in.:

  • 18-calowe felgi aluminiowe,
  • podgrzewane fotele i kierownicę,
  • 12,3-calowe cyfrowe zegary,
  • ładowarkę indukcyjną,
  • inteligentny kluczyk,
  • przyciemniane szyby,
  • reflektory Bi-LED,
  • system monitorowania martwego pola (BSM),
  • ostrzeganie o ruchu poprzecznym z tyłu (RCTAB),
  • układ ostrzegania przed otwarciem drzwi w sytuacji zagrożenia kolizją (SEA),
  • tylne światła z sygnalizacją zbyt gwałtownego hamowania.
Lexus UX 300h Lexus UX 300h / Lexus

Nowy Lexus UX 300h na rynku. Japończycy tną ceny o 45 900 zł

Lexus UX 300h F Sport Design to wydatek od 176 000 zł – to 43 900 zł mniej względem regularnego cennika. Od wersji Bussines samochód jest bogatszy o system multimedialny Lexus Link Pro z 12,3-calowym ekranem i wbudowaną nawigacją, 10 głośników, elektryczną regulację kolumny kierownicy oraz elektrycznie otwieraną i zamykaną pokrywę bagażnika. Wersja F SPORT Design wyróżnia się specjalnym pakietem stylistycznym oraz 18-calowymi felgami aluminiowymi.

Najwięcej można zyskać przy UX-a 300h z napędem 4x4 E-Four w wersji F Sport Design. Taki Lexus kosztuje teraz od 184 900 zł. To 45 900 zł mniej wobec ceny katalogowej.

Lexus UX 300h Lexus UX 300h / Lexus

Nowy Lexus UX 300h: dane techniczne, wymiary, pojemność bagażnika

Główne wymiary i masy samochodu UX 300h FWD UX 300 E-Four UX 300e FWD
Ogólne Długość mm 4495 4495 4495
Szerokość (bez lusterek) mm 1840 1840 1840
Wysokość mm 1540 1540 1545
Rozstaw osi mm 2640 2640 2640
Rozstaw kół Przód mm 1550 1550 1550
Tył mm 1550 1550 1550
Wnętrze Długość mm 1830 1830 1830
Szerokość mm 1518 1518 1518
Wysokość mm 1170,9/1145,8 1170,9/1145,8 1108,9/1082,1
Przestronność Między 1. a 2. rzędem mm 870 870 875
Liczba miejsc 5 5 5
Zwis Przód mm 970 970 970
Tył mm 885 885 885
Współczynnik oporu powietrza 0,33 0,33 0,31
Prześwit minimalny mm 160 160 140
Punkt minimalnego prześwitu Osłona silnika Osłona silnika Osłona mechanizmu różnicowego
Kąt natarcia st. 14 14 14,4
Kąt zjazdu st. 25 25 25,8
Kąt rampowy st. 16 16 22,9
Masa własna Przód Min. - Max. (EC/ECE) kg 905-935 910-940 950-965
Tył Min. - Max. (EC/ECE) kg 590-640 645-695 825-865
Łącznie kg 1495-1575 1555-1635 1775-1830
Dopuszczalna masa całkowita kg 2110 2110 2245
Pojemność bagażnika VDA Do poziomu rolety l 315 317 363
Do sufitu l 433 435 482
Masa przyczepy Z hamulcami kg 750 750 0
Bez hamulców kg 750 750 0
Pojemność zbiornika paliwa Pojemność l 43 43
Silnik benzynowy UX 300h FWD UX 300h E-Four UX 300e FWD
Typ M20A-FXS M20A-FXS
Liczba cylindrów i układ Rzędowy, 4 cylindry Rzędowy, 4 cylindry
Mechanizm zaworów 16-zaworowy, DOHC, VVT-iE (układ dolotowy), VVT-i (układ wydechowy) 16-zaworowy, DOHC, VVT-iE (układ dolotowy), VVT-i (układ wydechowy)
Średnica cylindra x skok tłoka mm 80,5 x 97,6 80,5 x 97,6
Pojemność cm3 1987 1987
Stopień sprężenia 14.0 : 1 14.0 : 1
System wtrysku paliwa EFI, D-4S EFI, D-4S
Układ dolotowy Wolnossący Wolnossący
Norma emisji EURO 6e EURO 6e
Rodzaj paliwa Benzyna 95 lub więcej Benzyna 95 lub więcej
Moc maksymalna EEC kW/obr./minKM/obr./min 112/6000 152/6000 112/6000 152/6000
Maksymalny moment obrotowy EEC Nm/obr./min. 190/4400-5200 190/4400-5200
Zużycie paliwa WLTP łącznie l/100km 5,0-5,2 5,3-5,7
Emisje CO2 WLTP łącznie g/km 113-119 121-128
Silnik elektryczny UX 300h FWD UX 300h E-Four UX 300e FWD
Typ silnika Przód Silnik z magnesami trwałymi Silnik z magnesami trwałymi Silnik z magnesami trwałymi
Tył Silnik z magnesami trwałymi
Moc maksymalna Przód kW (KM) 83 (113) 83 (113) 150 (204)
Tył kW (KM) 30 (41)
Maksymalny moment obrotowy Przód Nm 206 206 300
Tył Nm 84
Zasięg w trybie EV Wg WLTP km 445 - 453
Zużycie energii elektrycznej Wg WLTP Wh/km 168,0 – 165,9
Bateria UX 300h FWD UX 300h E-Four UX 300e FWD
Typ Li-ion Li-ion Li-ion
Nominalne napięcie V 222 222 355,2
Liczba ogniw 60 60 96
Pojemność energii Ah b.d. b.d. 205
Moc baterii kWh b.d. b.d. 72,8
Ładowarka pokładowa UX 300h FWD UX 300h E-Four UX 300e FWD
Przybliżony czas ładowania 230 V h 9,5 (32 A),28 (10 A),36 (8 A)
Szybkie ładowanie min 60 (max. 125 A)
Rodzaj wtyczki AC Type2
DC CHAdeMO
Moc ładowania kW 7,0
Układ napędowy UX 300h FWD UX 300h E-Four UX 300e FWD
Łączna moc układu kW (KM) 146 (199) 146 (199) 150 (204)
Osiągi UX 300h FWD UX 300h E-Four UX 300e FWD
Prędkość maksymalna km/h 177 177 160
Przyspieszenie od 0 do 100 km/h s 8,1 7,9 7,5
Przyspieszenie od 80 do 120 km/h s b.d. b.d. 5,3
Podwozie UX 300h FWD UX 300h E-Four UX 300e FWD
Skrzynia biegów Typ E-CVT E-CVT Dwustopniowa
Przełożenie skrzyni biegów (przód/tył) 3,605 / - 3,605 / 10,487 11,691 / -
Typ hamulców Przód Tarcze wentylowane Tarcze wentylowane Tarcze wentylowane
Tył Tarczowe Tarczowe Tarcze wentylowane
Rozmiar hamulców Przód średnica/grubość mm 305/28 305/28 305/28
Tył średnica/grubość mm 281/12 281/12 317/18
Rodzaj hamulca postojowego i miejsce jego włączania Elektryczny, konsola środkowa Elektryczny, konsola środkowa Elektryczny, konsola środkowa
Typ zawieszenia Przód Kolumny MacPhersona Kolumny MacPhersona Kolumny MacPhersona
Tył Wahacze wleczone Wahacze wleczone Wahacze wleczone
Od oporu do oporu 2,76 2,76 2,76
Min. promień skrętu Od krawężnika do krawężnika m 5,2 5,2 5,2
Od ściany do ściany m 5,6 5,6 5,23
Typ wspomagania kierownicy EPS EPS EPS
Lexus UX 300h Lexus UX 300h / Lexus
Lexus LBX i Lexus UX 300h Lexus LBX i Lexus UX 300h / Lexus / Ireneusz Rek