Lexus UX gra w lidze miejskich crossoverów klasy premium. Od debiutu w 2018 roku globalnie na drogi wyjechało ponad 400 tys. sztuk tego auta. W Europie to jeden z najpopularniejszych modeli japońskiej marki – na Starym Kontynencie sprzedano już ponad 100 tys. egzemplarzy UX-a. W tym niemal 90 proc. stanowiły auta z napędem hybrydowym. Jest co świętować…
W Polsce idzie mu na tyle dobrze, że zalicza się do czołówki aut segmentu C-SUV Premium. Nad Wisłę trafił co dziesiąty sprzedany UX. Co w kategorii zdominowanej przez niemieckich producentów można uznać za sukces. Dla podtrzymania dobrej passy niedawno Lexus wprowadził zupełnie nowy napęd hybrydowy oraz rozbudowane wyposażenie i tak powstał UX 300h. Teraz Japończycy tną ceny najczęściej wybieranych wersji. Na co mogą liczyć kierowcy?
Tak wygląda nowy Lexus UX 300h. Lepiej wyciszone wnętrze i cyfrowe zegary
Nowy UX 300h różni się o starszego modelu istotnymi modyfikacjami. Poprzednio wypełnienie grilla było szare, teraz lśni czernią. W podwójnym malowaniu czarny dach schodzi do połowy słupka C. Nowością jest też miedziany lakier Sonic Copper. Lepiej wyciszono tylne nadkola, podwozie i komorę silnika, grubsza jest też warstwa tłumiąca poszycie dachu. Stąd w kabinie zrobiło się zdecydowanie ciszej. Pod względem komfortu akustycznego to zupełnie nowa jakość – jadąc z prędkością 140 km/h nie trzeba podnosić głosu w trakcie rozmowy.
We wnętrzu witają cyfrowe zegary o przekątnej 12,3 cala – ich układ zmienia się w zależności od wybranego trybu jazdy. 8-calowy wyświetlacz stacji multimedialnej także jest nowy. Nowa kamera systemu Driver Monitor sprawdza czy kierowca jest skupiony na jeździe. Elektryczny przełącznik skrzyni biegów znany z modeli NX i RX zastąpił mechaniczny lewarek. Panel sterowania szybami zyskał eleganckie wykończenie. Wreszcie z poziomu aplikacji na smartfona można ustawić np. temperaturę, rozmrażanie szyb, ogrzewanie foteli i kierownicy. Nowością jest tapicerka w kolorze Ammonite Sand oraz pakiet wnętrza bez skóry naturalnej z siedzeniami z tkaniny lub skóry syntetycznej.
Lexus UX 300h z nową hybrydą 5. generacji. Sześć razy mocniejszy silnik elektryczny
Lexus UX 300h ucieszy też lepszym napędem – teraz pod maską pracuje hybryda 5. generacji, którą stanowi wolnossący silnik benzynowy 2.0 sparowany z dwoma jednostkami elektrycznymi. Lżejsza i mocniejsza 222-woltowa litowo-jonowa bateria o 60 ogniwach zastąpiła starszą baterię niklowo-wodorkową o 180 ogniwach i 216 woltach. Stąd nowa 2-litrowa hybryda zapewnia 199 KM, czyli o 15 KM więcej wobec starszego rozwiązania z UX 250h. Do tego Lexus UX 300h z napędem na cztery koła E-Four zyskał nowy tylny silnik elektryczny o mocy 41 KM, czyli niemal sześć razy mocniejszy od poprzednika.
Nowy Lexus UX 300h czy Lexus UX 250h? Oto różnice
|MODEL
|Nowy Lexus UX 300h
|Lexus UX 250h
|FWD
|E-FOUR
|FWD
|E-FOUR
|Moc układu (KM/kW)
|199/146
|184/135
|Typ tylnego silnika
|-
|Z magnesem trwałym
|-
|Indukcyjny
|Moc tylnego silnika (KM/kW)
|-
|40/30
|-
|7/5,3
|Moment obrotowy tylnego silnika (Nm)
|-
|84
|-
|55
|Typ baterii
|Litowo-jonowa
|Niklowo-wodorkowa
|Liczba ogniw
|180
|60
|Napięcie
|216
|222
|Przyspieszenie 0-100 km/h (s)
|8,1
|7,9
|8,5
|8,7
|Zużycie paliwa (l/ 100 km – cykl mieszany WLTP)
|5,0 – 5,2
|5,3 – 5,7
|5,3 – 5,6
|5,8 – 6,0
|Emisje CO2 (g/km – cykl mieszany WLTP)
|113 – 119
|121 – 128
|120 - 128
|131 - 137
Jak jeździ Lexus UX 300h? Ile paliwa zużywa nowa hybryda 2.0?
Nowy UX 300h pod względem osiągów wypada znakomicie. Większa moc to przyspieszenie od 0 do 100 km/h w 8,1 s, czyli o 0,4 s szybciej. Różnica jest jeszcze większa w aucie z napędem 4x4 E-Four – taki UX z nowym sercem stał się szybszy o 0,8 sekundy – od 0 do 100 km/h wystartuje w 7,9 s. Na drodze kierowca natychmiast odczuje różnicę. Podczas rozpędzania częściej i na dłużej do głosu dochodzi jednostka elektryczna – silnik benzynowy wkracza do akcji nieco później i rzadziej niż w 4. generacji. Ruszaniu spod świateł czy manewrowaniu na parkingu dłużej towarzyszy cisza.
Po zmianach 2-litrowy silnik lepiej reaguje na niższych obrotach i UX 300h płynniej nabiera prędkości, a to przekłada się na wyższy komfort jazdy. Bezstopniowa przekładnia działała z ogładą, stąd nie ma mowy o przeciągłym wyciu przy przyspieszaniu.
Nowa hybryda jest też bardzo ekonomiczna – wynik 4,6 l/100 km nie wymaga specjalnych wysiłków. To także zasługa lekkiej konstrukcji auta – drzwi są aluminiowe, a błotniki, maska i tylna klapa z materiałów kompozytowych. Nisko położony środek ciężkości (bateria pod tylnymi fotelami), większa sztywność nadwozia (zastosowano dodatkowy wspornik chłodnicy) i przeprojektowane amortyzatory sprawiają, że odnowiony UX posłusznie zachowuje się w zakrętach. Nowy system Vehicle Posture Control redukuje przechyły w trakcie hamowania i przyspieszania.
Lexus UX z układem 4x4. Jak działa napęd na E-Four?
UX 300h z napędem na cztery koła E-Four zapewnia nie tylko wyższe osiągi, ale również przyjemniejsze prowadzenie. W odróżnieniu od klasycznych terenówek nie ma tu stałego połączenia między osiami, żadnego wału napędowego czy skrzyni rozdzielczej z reduktorem. Do napędu tylnych kół służy silnik elektryczny (41 KM), a pracą całego układu steruje komputer na podstawie analizy danych. To on decyduje o rozdziale mocy między osiami w stosunku 100:0 do 20:80.
Podczas spokojnej jazdy napędzany jest głównie przód. Tył włącza się by stworzyć układ 4x4 tylko, gdy to jest absolutnie niezbędne. Dzieje się tak na przykład podczas deszczu, na śniegu i lodzie. Zawsze gdy elektronika wyczuje utratę przyczepności i uzna, że potrzebna jest większa moc do podjechania pod wzniesienie, czy kiedy zjedziemy z gładkiego asfaltu. Inżynierowie postarali się też ograniczyć przechyły nadwozia podczas przyspieszania i gwałtownego hamowania (system zapobiega nurkowaniu), ale także podczas jazdy w zakrętach. Dodatkowe usztywnienia w okolicach podpory chłodnicy i klapy bagażnika również poprawiają precyzję prowadzenia.
Ile kosztuje nowy Lexus UX 300h? Wersja Business opłaca się bardziej
Lexus UX 300h jest dostępny w sześciu wersjach: Elegance, Business, F Sport Design, Prestige, F Sport oraz Omotenashi. Wnętrze występuje w 12 wariantach kolorystycznych. UX 300h w bazowej odmianie Elegance kosztuje od 153 900 zł, czyli o 26 000 zł taniej wobec regularnego cennika.
Korzystniej jednak wypada konfiguracja Business z pakietem Tech oraz F Sport Design – to najpopularniejsze w Polsce odmiany. W obu przypadkach producent oferuje znacznie lepiej wyposażone auto względem bazowej wersji Elegance i z elementami dodatkowymi poniżej ceny rynkowej.
Lexus UX 300h Business kosztuje 39 200 zł taniej
Lexus UX 300h Business z pakietem Tech kosztuje od 172 700 zł, czyli o 39 200 zł mniej niż na metce. W tej odmianie można wybrać jeden z 10 lakierów oraz jedną z dwóch kolorystyk tapicerki. Auto w standardzie oferuje m.in.:
- 18-calowe felgi aluminiowe,
- podgrzewane fotele i kierownicę,
- 12,3-calowe cyfrowe zegary,
- ładowarkę indukcyjną,
- inteligentny kluczyk,
- przyciemniane szyby,
- reflektory Bi-LED,
- system monitorowania martwego pola (BSM),
- ostrzeganie o ruchu poprzecznym z tyłu (RCTAB),
- układ ostrzegania przed otwarciem drzwi w sytuacji zagrożenia kolizją (SEA),
- tylne światła z sygnalizacją zbyt gwałtownego hamowania.
Nowy Lexus UX 300h na rynku. Japończycy tną ceny o 45 900 zł
Lexus UX 300h F Sport Design to wydatek od 176 000 zł – to 43 900 zł mniej względem regularnego cennika. Od wersji Bussines samochód jest bogatszy o system multimedialny Lexus Link Pro z 12,3-calowym ekranem i wbudowaną nawigacją, 10 głośników, elektryczną regulację kolumny kierownicy oraz elektrycznie otwieraną i zamykaną pokrywę bagażnika. Wersja F SPORT Design wyróżnia się specjalnym pakietem stylistycznym oraz 18-calowymi felgami aluminiowymi.
Najwięcej można zyskać przy UX-a 300h z napędem 4x4 E-Four w wersji F Sport Design. Taki Lexus kosztuje teraz od 184 900 zł. To 45 900 zł mniej wobec ceny katalogowej.
Nowy Lexus UX 300h: dane techniczne, wymiary, pojemność bagażnika
|Główne wymiary i masy samochodu
|UX 300h FWD
|UX 300 E-Four
|UX 300e FWD
|Ogólne
|Długość
|mm
|4495
|4495
|4495
|Szerokość (bez lusterek)
|mm
|1840
|1840
|1840
|Wysokość
|mm
|1540
|1540
|1545
|Rozstaw osi
|mm
|2640
|2640
|2640
|Rozstaw kół
|Przód
|mm
|1550
|1550
|1550
|Tył
|mm
|1550
|1550
|1550
|Wnętrze
|Długość
|mm
|1830
|1830
|1830
|Szerokość
|mm
|1518
|1518
|1518
|Wysokość
|mm
|1170,9/1145,8
|1170,9/1145,8
|1108,9/1082,1
|Przestronność
|Między 1. a 2. rzędem
|mm
|870
|870
|875
|Liczba miejsc
|5
|5
|5
|Zwis
|Przód
|mm
|970
|970
|970
|Tył
|mm
|885
|885
|885
|Współczynnik oporu powietrza
|0,33
|0,33
|0,31
|Prześwit minimalny
|mm
|160
|160
|140
|Punkt minimalnego prześwitu
|Osłona silnika
|Osłona silnika
|Osłona mechanizmu różnicowego
|Kąt natarcia
|st.
|14
|14
|14,4
|Kąt zjazdu
|st.
|25
|25
|25,8
|Kąt rampowy
|st.
|16
|16
|22,9
|Masa własna
|Przód
|Min. - Max. (EC/ECE)
|kg
|905-935
|910-940
|950-965
|Tył
|Min. - Max. (EC/ECE)
|kg
|590-640
|645-695
|825-865
|Łącznie
|kg
|1495-1575
|1555-1635
|1775-1830
|Dopuszczalna masa całkowita
|kg
|2110
|2110
|2245
|Pojemność bagażnika
|VDA
|Do poziomu rolety
|l
|315
|317
|363
|Do sufitu
|l
|433
|435
|482
|Masa przyczepy
|Z hamulcami
|kg
|750
|750
|0
|Bez hamulców
|kg
|750
|750
|0
|Pojemność zbiornika paliwa
|Pojemność
|l
|43
|43
|Silnik benzynowy
|UX 300h FWD
|UX 300h E-Four
|UX 300e FWD
|Typ
|M20A-FXS
|M20A-FXS
|Liczba cylindrów i układ
|Rzędowy, 4 cylindry
|Rzędowy, 4 cylindry
|Mechanizm zaworów
|16-zaworowy, DOHC, VVT-iE (układ dolotowy), VVT-i (układ wydechowy)
|16-zaworowy, DOHC, VVT-iE (układ dolotowy), VVT-i (układ wydechowy)
|Średnica cylindra x skok tłoka
|mm
|80,5 x 97,6
|80,5 x 97,6
|Pojemność
|cm3
|1987
|1987
|Stopień sprężenia
|14.0 : 1
|14.0 : 1
|System wtrysku paliwa
|EFI, D-4S
|EFI, D-4S
|Układ dolotowy
|Wolnossący
|Wolnossący
|Norma emisji
|EURO 6e
|EURO 6e
|Rodzaj paliwa
|Benzyna 95 lub więcej
|Benzyna 95 lub więcej
|Moc maksymalna
|EEC
|kW/obr./minKM/obr./min
|112/6000 152/6000
|112/6000 152/6000
|Maksymalny moment obrotowy
|EEC
|Nm/obr./min.
|190/4400-5200
|190/4400-5200
|Zużycie paliwa
|WLTP łącznie
|l/100km
|5,0-5,2
|5,3-5,7
|Emisje CO2
|WLTP łącznie
|g/km
|113-119
|121-128
|Silnik elektryczny
|UX 300h FWD
|UX 300h E-Four
|UX 300e FWD
|Typ silnika
|Przód
|Silnik z magnesami trwałymi
|Silnik z magnesami trwałymi
|Silnik z magnesami trwałymi
|Tył
|Silnik z magnesami trwałymi
|Moc maksymalna
|Przód
|kW (KM)
|83 (113)
|83 (113)
|150 (204)
|Tył
|kW (KM)
|30 (41)
|Maksymalny moment obrotowy
|Przód
|Nm
|206
|206
|300
|Tył
|Nm
|84
|Zasięg w trybie EV
|Wg WLTP
|km
|445 - 453
|Zużycie energii elektrycznej
|Wg WLTP
|Wh/km
|168,0 – 165,9
|Bateria
|UX 300h FWD
|UX 300h E-Four
|UX 300e FWD
|Typ
|Li-ion
|Li-ion
|Li-ion
|Nominalne napięcie
|V
|222
|222
|355,2
|Liczba ogniw
|60
|60
|96
|Pojemność energii
|Ah
|b.d.
|b.d.
|205
|Moc baterii
|kWh
|b.d.
|b.d.
|72,8
|Ładowarka pokładowa
|UX 300h FWD
|UX 300h E-Four
|UX 300e FWD
|Przybliżony czas ładowania
|230 V
|h
|9,5 (32 A),28 (10 A),36 (8 A)
|Szybkie ładowanie
|min
|60 (max. 125 A)
|Rodzaj wtyczki
|AC
|Type2
|DC
|CHAdeMO
|Moc ładowania
|kW
|7,0
|Układ napędowy
|UX 300h FWD
|UX 300h E-Four
|UX 300e FWD
|Łączna moc układu
|kW (KM)
|146 (199)
|146 (199)
|150 (204)
|Osiągi
|UX 300h FWD
|UX 300h E-Four
|UX 300e FWD
|Prędkość maksymalna
|km/h
|177
|177
|160
|Przyspieszenie od 0 do 100 km/h
|s
|8,1
|7,9
|7,5
|Przyspieszenie od 80 do 120 km/h
|s
|b.d.
|b.d.
|5,3
|Podwozie
|UX 300h FWD
|UX 300h E-Four
|UX 300e FWD
|Skrzynia biegów
|Typ
|E-CVT
|E-CVT
|Dwustopniowa
|Przełożenie skrzyni biegów (przód/tył)
|3,605 / -
|3,605 / 10,487
|11,691 / -
|Typ hamulców
|Przód
|Tarcze wentylowane
|Tarcze wentylowane
|Tarcze wentylowane
|Tył
|Tarczowe
|Tarczowe
|Tarcze wentylowane
|Rozmiar hamulców
|Przód
|średnica/grubość
|mm
|305/28
|305/28
|305/28
|Tył
|średnica/grubość
|mm
|281/12
|281/12
|317/18
|Rodzaj hamulca postojowego i miejsce jego włączania
|Elektryczny, konsola środkowa
|Elektryczny, konsola środkowa
|Elektryczny, konsola środkowa
|Typ zawieszenia
|Przód
|Kolumny MacPhersona
|Kolumny MacPhersona
|Kolumny MacPhersona
|Tył
|Wahacze wleczone
|Wahacze wleczone
|Wahacze wleczone
|Od oporu do oporu
|2,76
|2,76
|2,76
|Min. promień skrętu
|Od krawężnika do krawężnika
|m
|5,2
|5,2
|5,2
|Od ściany do ściany
|m
|5,6
|5,6
|5,23
|Typ wspomagania kierownicy
|EPS
|EPS
|EPS
