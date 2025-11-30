Nowy Lexus UX 300h hitem. Aż 90 proc. wybiera hybrydę

Lexus UX gra w lidze miejskich crossoverów klasy premium. Od debiutu w 2018 roku globalnie na drogi wyjechało ponad 400 tys. sztuk tego auta. W Europie to jeden z najpopularniejszych modeli japońskiej marki – na Starym Kontynencie sprzedano już ponad 100 tys. egzemplarzy UX-a. W tym niemal 90 proc. stanowiły auta z napędem hybrydowym. Jest co świętować…

W Polsce idzie mu na tyle dobrze, że zalicza się do czołówki aut segmentu C-SUV Premium. Nad Wisłę trafił co dziesiąty sprzedany UX. Co w kategorii zdominowanej przez niemieckich producentów można uznać za sukces. Dla podtrzymania dobrej passy niedawno Lexus wprowadził zupełnie nowy napęd hybrydowy oraz rozbudowane wyposażenie i tak powstał UX 300h. Teraz Japończycy tną ceny najczęściej wybieranych wersji. Na co mogą liczyć kierowcy?

Tak wygląda nowy Lexus UX 300h. Lepiej wyciszone wnętrze i cyfrowe zegary

Nowy UX 300h różni się o starszego modelu istotnymi modyfikacjami. Poprzednio wypełnienie grilla było szare, teraz lśni czernią. W podwójnym malowaniu czarny dach schodzi do połowy słupka C. Nowością jest też miedziany lakier Sonic Copper. Lepiej wyciszono tylne nadkola, podwozie i komorę silnika, grubsza jest też warstwa tłumiąca poszycie dachu. Stąd w kabinie zrobiło się zdecydowanie ciszej. Pod względem komfortu akustycznego to zupełnie nowa jakość – jadąc z prędkością 140 km/h nie trzeba podnosić głosu w trakcie rozmowy.

We wnętrzu witają cyfrowe zegary o przekątnej 12,3 cala – ich układ zmienia się w zależności od wybranego trybu jazdy. 8-calowy wyświetlacz stacji multimedialnej także jest nowy. Nowa kamera systemu Driver Monitor sprawdza czy kierowca jest skupiony na jeździe. Elektryczny przełącznik skrzyni biegów znany z modeli NX i RX zastąpił mechaniczny lewarek. Panel sterowania szybami zyskał eleganckie wykończenie. Wreszcie z poziomu aplikacji na smartfona można ustawić np. temperaturę, rozmrażanie szyb, ogrzewanie foteli i kierownicy. Nowością jest tapicerka w kolorze Ammonite Sand oraz pakiet wnętrza bez skóry naturalnej z siedzeniami z tkaniny lub skóry syntetycznej.

Lexus UX 300h z nową hybrydą 5. generacji. Sześć razy mocniejszy silnik elektryczny

Lexus UX 300h ucieszy też lepszym napędem – teraz pod maską pracuje hybryda 5. generacji, którą stanowi wolnossący silnik benzynowy 2.0 sparowany z dwoma jednostkami elektrycznymi. Lżejsza i mocniejsza 222-woltowa litowo-jonowa bateria o 60 ogniwach zastąpiła starszą baterię niklowo-wodorkową o 180 ogniwach i 216 woltach. Stąd nowa 2-litrowa hybryda zapewnia 199 KM, czyli o 15 KM więcej wobec starszego rozwiązania z UX 250h. Do tego Lexus UX 300h z napędem na cztery koła E-Four zyskał nowy tylny silnik elektryczny o mocy 41 KM, czyli niemal sześć razy mocniejszy od poprzednika.

Nowy Lexus UX 300h czy Lexus UX 250h? Oto różnice

MODEL Nowy Lexus UX 300h Lexus UX 250h FWD E-FOUR FWD E-FOUR Moc układu (KM/kW) 199/146 184/135 Typ tylnego silnika - Z magnesem trwałym - Indukcyjny Moc tylnego silnika (KM/kW) - 40/30 - 7/5,3 Moment obrotowy tylnego silnika (Nm) - 84 - 55 Typ baterii Litowo-jonowa Niklowo-wodorkowa Liczba ogniw 180 60 Napięcie 216 222 Przyspieszenie 0-100 km/h (s) 8,1 7,9 8,5 8,7 Zużycie paliwa (l/ 100 km – cykl mieszany WLTP) 5,0 – 5,2 5,3 – 5,7 5,3 – 5,6 5,8 – 6,0 Emisje CO2 (g/km – cykl mieszany WLTP) 113 – 119 121 – 128 120 - 128 131 - 137

Jak jeździ Lexus UX 300h? Ile paliwa zużywa nowa hybryda 2.0?

Nowy UX 300h pod względem osiągów wypada znakomicie. Większa moc to przyspieszenie od 0 do 100 km/h w 8,1 s, czyli o 0,4 s szybciej. Różnica jest jeszcze większa w aucie z napędem 4x4 E-Four – taki UX z nowym sercem stał się szybszy o 0,8 sekundy – od 0 do 100 km/h wystartuje w 7,9 s. Na drodze kierowca natychmiast odczuje różnicę. Podczas rozpędzania częściej i na dłużej do głosu dochodzi jednostka elektryczna – silnik benzynowy wkracza do akcji nieco później i rzadziej niż w 4. generacji. Ruszaniu spod świateł czy manewrowaniu na parkingu dłużej towarzyszy cisza.

Po zmianach 2-litrowy silnik lepiej reaguje na niższych obrotach i UX 300h płynniej nabiera prędkości, a to przekłada się na wyższy komfort jazdy. Bezstopniowa przekładnia działała z ogładą, stąd nie ma mowy o przeciągłym wyciu przy przyspieszaniu.

Nowa hybryda jest też bardzo ekonomiczna – wynik 4,6 l/100 km nie wymaga specjalnych wysiłków. To także zasługa lekkiej konstrukcji auta – drzwi są aluminiowe, a błotniki, maska i tylna klapa z materiałów kompozytowych. Nisko położony środek ciężkości (bateria pod tylnymi fotelami), większa sztywność nadwozia (zastosowano dodatkowy wspornik chłodnicy) i przeprojektowane amortyzatory sprawiają, że odnowiony UX posłusznie zachowuje się w zakrętach. Nowy system Vehicle Posture Control redukuje przechyły w trakcie hamowania i przyspieszania.

Lexus UX z układem 4x4. Jak działa napęd na E-Four?

UX 300h z napędem na cztery koła E-Four zapewnia nie tylko wyższe osiągi, ale również przyjemniejsze prowadzenie. W odróżnieniu od klasycznych terenówek nie ma tu stałego połączenia między osiami, żadnego wału napędowego czy skrzyni rozdzielczej z reduktorem. Do napędu tylnych kół służy silnik elektryczny (41 KM), a pracą całego układu steruje komputer na podstawie analizy danych. To on decyduje o rozdziale mocy między osiami w stosunku 100:0 do 20:80.

Podczas spokojnej jazdy napędzany jest głównie przód. Tył włącza się by stworzyć układ 4x4 tylko, gdy to jest absolutnie niezbędne. Dzieje się tak na przykład podczas deszczu, na śniegu i lodzie. Zawsze gdy elektronika wyczuje utratę przyczepności i uzna, że potrzebna jest większa moc do podjechania pod wzniesienie, czy kiedy zjedziemy z gładkiego asfaltu. Inżynierowie postarali się też ograniczyć przechyły nadwozia podczas przyspieszania i gwałtownego hamowania (system zapobiega nurkowaniu), ale także podczas jazdy w zakrętach. Dodatkowe usztywnienia w okolicach podpory chłodnicy i klapy bagażnika również poprawiają precyzję prowadzenia.

Ile kosztuje nowy Lexus UX 300h? Wersja Business opłaca się bardziej

Lexus UX 300h jest dostępny w sześciu wersjach: Elegance, Business, F Sport Design, Prestige, F Sport oraz Omotenashi. Wnętrze występuje w 12 wariantach kolorystycznych. UX 300h w bazowej odmianie Elegance kosztuje od 153 900 zł, czyli o 26 000 zł taniej wobec regularnego cennika.

Korzystniej jednak wypada konfiguracja Business z pakietem Tech oraz F Sport Design – to najpopularniejsze w Polsce odmiany. W obu przypadkach producent oferuje znacznie lepiej wyposażone auto względem bazowej wersji Elegance i z elementami dodatkowymi poniżej ceny rynkowej.

Lexus UX 300h Business kosztuje 39 200 zł taniej

Lexus UX 300h Business z pakietem Tech kosztuje od 172 700 zł, czyli o 39 200 zł mniej niż na metce. W tej odmianie można wybrać jeden z 10 lakierów oraz jedną z dwóch kolorystyk tapicerki. Auto w standardzie oferuje m.in.:

18-calowe felgi aluminiowe,

podgrzewane fotele i kierownicę,

12,3-calowe cyfrowe zegary,

ładowarkę indukcyjną,

inteligentny kluczyk,

przyciemniane szyby,

reflektory Bi-LED,

system monitorowania martwego pola (BSM),

ostrzeganie o ruchu poprzecznym z tyłu (RCTAB),

układ ostrzegania przed otwarciem drzwi w sytuacji zagrożenia kolizją (SEA),

tylne światła z sygnalizacją zbyt gwałtownego hamowania.

Nowy Lexus UX 300h na rynku. Japończycy tną ceny o 45 900 zł

Lexus UX 300h F Sport Design to wydatek od 176 000 zł – to 43 900 zł mniej względem regularnego cennika. Od wersji Bussines samochód jest bogatszy o system multimedialny Lexus Link Pro z 12,3-calowym ekranem i wbudowaną nawigacją, 10 głośników, elektryczną regulację kolumny kierownicy oraz elektrycznie otwieraną i zamykaną pokrywę bagażnika. Wersja F SPORT Design wyróżnia się specjalnym pakietem stylistycznym oraz 18-calowymi felgami aluminiowymi.

Najwięcej można zyskać przy UX-a 300h z napędem 4x4 E-Four w wersji F Sport Design. Taki Lexus kosztuje teraz od 184 900 zł. To 45 900 zł mniej wobec ceny katalogowej.

Nowy Lexus UX 300h: dane techniczne, wymiary, pojemność bagażnika