Nowe ceny paliw na stacjach. Ile kosztuje benzyna 95, gaz LPG i diesel?

Nowe wieści z rynku paliw mogą zaskoczyć kierowców. Końcówka wakacji przynosi niejednoznaczny obraz sytuacji. W sprzedaży hurtowej benzyna oraz olej napędowy drożeją.

Zdaniem analityków e-petrol.pl ta zmiana może niekorzystnie przełożyć się na koszty tankowania w najbliższych dniach. Ale po kolei…

Masz samochód z LPG? Takich cen gazu nie było 4 lat

Benzyna kosztuje średnio 5,77 zł/l, czyli o 2 grosze mniej niż przed tygodniem. Olej napędowy potaniał o 4 grosze do poziomu 5,93 zł/l. Jednak największymi wygranymi są kierowcy samochodów z instalacja LPG…

Gaz LPG kosztuje 2,59 zł/l i zdaniem ekspertów to najniższy poziom cenowy tego paliwa od ponad 4 lat. Jednocześnie tak taniego tankowania gazu jeszcze w tym roku nie notowano – to rekord.

– Warto także zwrócić uwagę na utrzymujące się wysokie modelowe marże detaliczne – dla benzyny 95 wynoszą one obecnie 23 grosze, a dla oleju napędowego aż 25 groszy na litrze. To oznacza, że operatorzy stacji mają wciąż przestrzeń do korygowania cen w zależności od sytuacji rynkowej – zauważają analitycy.

Ceny paliw od 25 sierpnia. Koniec taniego tankowania?

Co czeka kierowców w ostatnim tygodniu wakacji? W ocenie ekspertów przy obecnym kierunku zmian w hurcie oraz docierających informacjach z rynku światowego ryzyko powrotu podwyżek nie jest wykluczone.

Od 25 sierpnia benzyna 95 będzie kosztować od 5,70 do 5,81 zł/l. Z kolei ceny szlachetniejszej benzyny 98 powinny mieścić się w przedziale 6,48-6,59 zł/l. Olej napędowy to wydatek na poziomie 5,83-5,95 zł/l.

Zmiana zaskoczy użytkowników aut z instalacją LPG. Ich ulubione paliwo ma kosztować tylko 2,55 zł/l.

Paliwo tańsze o 40 groszy w ostatni weekend wakacji

Zbyt drogo? Ulgę dla portfeli kierowców mogą przynieść promocje oferowane przez największe sieci. Orlen w ostatni wakacyjny weekend zaoferuje 40 gr rabatu za litr paliwa, jeśli przy okazji kierowca zrobi na stacji zakupy oferty gastronomicznej lub sklepowej za minimum 5 zł (produkty w cenach niepromocyjnych). Z kolei tankowanie wyłącznie benzyny czy oleju napędowego będzie tańsze o 25 gr za każdy litr.

Limit pojedynczego tankowania z rabatem to 50 litrów. Warunkiem skorzystania z promocyjnej ceny paliw jest aplikacja ORLEN VITAY z aktywowanym kuponem.

Masz samochód z LPG? Z tej promocji można korzystać bez limitu

Na blisko 400 stacjach Circle K można zatankować paliwa miles oraz miles+ taniej o 35 gr/l. Także gaz LPG będzie dostępny z rabatem – od regularnej ceny zostanie odliczone 10 gr/l. Warunkiem skorzystania z promocji jest rejestracja w programie lojalnościowym Circle K EXTRA. Zniżka zostanie naliczona do maksymalnie 50 l paliwa. Co ważne, z promocji można korzystać wielokrotnie. Kierowcy na tańsze tankowanie mają czas do 31 sierpnia.

Tankujesz taniej o 40 groszy i możesz wygrać wyjazd do Barcelony

Węgierski MOL kusi rabatami na paliwo i wyjazdem na mecz do Barcelony. Kierowcy z aplikacją MOL Move otrzymują kupon rabatowy uprawniający do zniżki 40 gr/l na paliwo EVO Plus, 30 gr/l - na regularne paliwa EVO oraz 15 gr opustu na każdym litrze LPG. Co ważne, kupon można wykorzystać w dowolny dzień tygodnia. Przyznany rabat jest naliczany od ceny obowiązującej na wybranej stacji paliw w dniu tankowania.

Benzyna 95 i diesel tańsze o 30 groszy

Sieć stacji AVIA w nadchodzący ostatni wakacyjny weekend zaoferuje kierowcom 30 groszy rabatu na litrze benzyny 95 i oleju napędowego. W ramach promocji - od piątku do niedzieli – będzie można zatankować maksymalnie 50 litrów. Warunkiem jest korzystanie z aplikacji AVIA GO. Akcja promocyjna potrwa do końca sierpnia 2025 roku.

Kierowcy mają czas do 2 września

Największym gestem wykazuje się sieć stacji BP. Aplikacja BPme skrywa 5 kuponów z rabatem od 25 gr/l do 45 gr/l. Zniżka jest udzielana na maksymalnie 60 l paliwa przy zakupie minimum 30 l w jednej transakcji i liczona od ceny na dystrybutorze w trakcie tankowania. Promocja trwa do 2 września 2025 r.

W przypadku sieci Shell na wybranych stacjach można codziennie w godzinach 14.00-18.00 zatankować benzynę V-Power 95 oraz V-Power Diesel w cenie paliw podstawowych. Akcja potrwa do 12 października 2025. Nie ma limitu liczby tankowań.