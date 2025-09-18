Nowe ceny paliw od 18 września. Drożej zapłacisz za benzynę 95 i ON. Gaz LPG tanieje

Ceny paliw przez ostatnie tygodnie nie wywoływały wśród kierowców emocji. Jednak od czwartku sytuacja na stacjach zepsuje świetny humor. Połowa września przyniosła zyskujące podwyżki cen tankowania.

Benzyna 95 drożeje o 3 grosze i kosztuje 5,79 zł/l. Wzrost cen odczuwają również kierowcy tankujący olej napędowy - na przestrzeni tygodnia litr ON podrożał o 6 groszy do ceny na poziomie 5,92 zł.

Powód do radości mają jedynie użytkownicy samochodów z instalacją LPG. Ich ulubione paliwo potaniało o grosz do poziomu 2,58 zł/l.

Najtańsze paliwo w dwóch województwach. Gdzie jest najdrożej?

Najtańsza benzyna 95 jest dostępna w województwie pomorskim i śląskim – tam kierowcy płacą 5,67 zł/l. Na Pomorzu z ceną 5,81 zł/l jest najtańszy diesel. Z kolei gaz LPG najtaniej można dostać na Górnym Śląsku – kosztuje tam przeciętnie 2,47 zł/l.

Najdrożej mają kierowcy na Kujawach i Pomorzu - tam litr benzyny i oleju napędowego kosztuje odpowiednio po 5,90 i 6,03 zł. Gaz LPG jest najdroższy w województwie zachodniopomorskim – trzeba wydać 2,74 zł/l.

Orlen tnie ceny paliw. Jakie są zasady promocji?

Za drogo? Orlen wylicza, że dzięki jego nowej akcji promocyjnej kierowcy mogą liczyć nawet na 20 zł zniżki przy jednym tankowaniu. Do tego rabaty obowiązują codziennie do końca miesiąca, czyli inaczej niż w wakacje – wtedy tańsze były wyłącznie weekendy. Nowa promocja na stacjach Orlen ma proste warunki – im więcej zatankujesz, tym wyższy rabat dostaniesz:

zatankujesz od 30 do 39,99 l – upust 10 zł,

tankowanie od 40 do 49,99 l – 15 zł zniżki,

do zbiornika wlejesz powyżej 50 l – dostaniesz 20 zł rabatu.

Nie ma ograniczenia liczby tankowań, a zniżka zostanie naliczana przy każdej transakcji. Warunkiem skorzystania z promocyjnej akcji jest aplikacja ORLEN VITAY z aktywowanym kuponem wielkokrotnego użytku.

Taniej na stacjach na Circle K, dają też zniżkę na LPG

Sieć Circle K przedłużyła wakacyjne promocje na swoich 400 stacjach. Kierowcy mogą skorzystać z rabatów na paliwa w wysokości 30 gr/l. Tankowanie gazu LPG to 10 groszy zniżki.

Warunkiem skorzystania z promocji jest rejestracja w programie lojalnościowym Circle K EXTRA. Przy czym rabaty nalicza się automatycznie do 50 litrów paliwa na transakcję. Akcja potrwa do 22 września i można z niej korzystać wielokrotnie, w każdy dzień tygodnia, nie tylko w weekendy.

Paliwo tańsze o 35 groszy, gaz LPG taniej o 10 groszy

Sieć stacji MOYA także uruchomiła promocję. Użytkownicy aplikacji Super MOYA dostaną cztery nowe kupony rabatowe. Każdy z nich pozwala zatankować do 50 litrów paliwa z rabatem 35 groszy. Zniżka naliczana jest przy tankowaniu minimum 30 litrów paliwa i jednoczesnym zakupie kawy, przekąski lub płynu do spryskiwaczy. Z kolei rabat na LPG wynosi 10 groszy na litrze i nie ma minimalnego progu tankowania. Akcja potrwa do końca września.