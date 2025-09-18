Nowa Mazda CX-5 liderem wartości rezydualnej. Japończycy świętują sukces

Nowa Mazda CX-5 dopiero wjechała na rynek i już rozstawiła inne SUV-y po kątach. Japoński model zajął pierwsze miejsce w rankingu wartości rezydualnej w swojej klasie. Sukces smakuje tym bardziej, że CX-5 jako jedyna przekroczyła pułap 70 proc.

W badaniu Eurotax nowa CX-5 uzyskała wynik aż 71,9 proc. wartości początkowej po 3 latach eksploatacji, przy łącznym przebiegu 45 000 km. Przy tych samych parametrach czasowych i przebiegu eksperci firmy Info-Ekspert określili wartość rezydualną nowej Mazdy CX-5 na 71,1 proc. Na tym jednak nie koniec świetnej passy…

Mazda CX-5 w Polsce sprzedaje się najlepiej z całej UE

Polski oddział Mazdy zebrał już ponad 600 zamówień na nową CX-5 – bez jazdy próbnej, w ciemno. To najwyższy wynik wśród europejskich rynków. Jest co świętować!

– Mazda w Polsce jest bardzo silną marką z oddanym gronem stałych klientów. To głównie dzięki ich zaufaniu nowa Mazda CX-5 bije rekordy popularności – jeszcze nigdy w naszej historii nie zebraliśmy tak dużej liczby zamówień na żaden z nowych modeli, ale widzimy też rosnące zainteresowanie klientów, którzy do tej pory jeździli samochodami innych marek – powiedział Maciej Hochman, dyrektor zarządzający Mazda Motor Poland. Skąd to wzięcie?

Nowa Mazda CX-5 w świetnym stylu. Tak wygląda nowy SUV

Nowa Mazda CX-5 z niżej poprowadzoną maską silnika i długą kabiną lekko opadająca w stylu coupe wygląda najlepiej w historii. Pod względem proporcji przypomina większe modele CX-60 i CX-80. Drapieżności dodają nowe reflektory Matrix LED z podwójną sygnaturą świateł dziennych.

Z tyłu na elektrycznie sterowanej klapie bagażnika, zamiast logo z uskrzydlonym M jest napis MAZDA – jak w nowej limuzynie 6e. Świetny design oraz miłe dla oka kształty z pewnością przypadną do gustu i na długo zachowają świeżość.

Nowa Mazda CX-5 jest większa i atakuje klasę BMW

Pod względem wymiarów nowa Mazda CX-5 atakuje SUV-y klasy premium – na celowniku jest m.in. BMW X3 czy Audi Q5. Japoński model ma teraz 4,7 m długości, czyli urósł aż o 115 mm – hojne gabaryty to m.in. efekt zwiększenia rozstawu osi do 2815 mm. CX-5 urosła także o 15 mm wszerz i o 30 mm wzwyż. Stąd zapewni lepszą przestronność. Szczególnie dopieszczeni poczują się pasażerowie tylnej kanapy – przybyło miejsca na nogi i nad głową. Wsiadanie ułatwi szerszy otwór tylnych drzwi.

Mazda CX-5 wprowadza nową ergonomię miejsca kierowcy i nawigację Google

Kokpit to zupełnie nowa układ i jakość. Wewnątrz CX-5 robi wrażenie wszędzie tam, gdzie liczą się doznania estetyczne. Dbałość o detale jest na poziomie marek premium. Materiały są porządnie spasowane, miękkie gdzie należy i przyjemne w dotyku. Dwukolorowy wystrój z tapicerką z prawdziwej jasnobrązowej skóry jest świetny. Głębiej profilowane fotele z szerokim zakresem regulacji skutecznie podpierają ciało i w razie potrzeby potrafią chłodzić. Lekko podniesiona pozycja za kierownicą i delikatne obniżenie linii szyb bocznych zaowocowało poprawą widoczności. Więcej przestrzeni nad głową i na wysokości ramion sprzyja swobodzie ruchów.

Ubyło przycisków, zniknął też panel obsługi klimatyzacji – zgodnie z duchem czasu większość funkcji przejął centralny ekran stacji multimedialnej (12,9 lub 15,6 cala). Przed sobą kierowca ma zestaw cyfrowych zegarów (10,25 cala) i wyświetlacz head-up o wymiarach 10x3 cali. Gładkie przełączniki na kierownicy ułatwiają obsługę często używanych funkcji, takich jak np. wybór trybu Mi-Drive, sterowanie tempomatem czy mediami.

Mazda pierwszy raz oferuje usługi Google z nawigacją opartą o Mapy Google na czele. Do tego jest nagłośnienie Bose (8 lub 12 głośników), ładowarka indukcyjna smartfonów oraz szereg sprytnych schowków i skrytek.

Nowa Mazda CX-5 zapewnia bagażnik większy niż w CX-60

Nowe nadwozie pozwoliło wygospodarować o 61 litrów większy bagażnik – teraz mamy do dyspozycji 583 l pojemności regularnie ukształtowanej komory (dla porównania, większa CX-60 to 570 l przestrzeni transportowej). Oparcia tylnej kanapy są dzielone w proporcjach 40:20:40, a po ich położeniu powstaje płaska powierzania o długości niemal 2 m (1978 mm) i pojemności 2019 l do sufitu. Pod podłogą mieści się roleta, co ułatwia utrzymanie porządku.

Nowa Mazda CX-5 - silnik 2.5 e-Skyactiv G na początek

Wreszcie napęd. Na początku Mazda zaoferuje silnik benzynowy 2.5 e-Skyactiv G o mocy 141 KM (238 Nm) wspomagany instalacją miękkiej hybrydy. Taka jednostka w połączeniu napędem na przednie koła sprawi, że CX-5 od 0 do 100 km/h przyspieszy w 10,5 sekundy. Zużycie paliwa? 7,3 l/100 km w cyklu mieszanym. Warto zauważyć, że w porównaniu do poprzedniego silnika 2.0 e-Skyactiv G, wartości na krzywej momentu obrotowego poniżej progu 4500 obr./min. zostały poprawione o 8-19 proc., zależnie od obciążenia dynamicznego i warunków jazdy. Inżynierowie Mazdy zastosowali też nowy system dezaktywacji cylindrów, który w warunkach niskich obciążeń wyłącza z pracy dwa z czterech cylindrów. Na tym jednak nie koniec…

Mazda, Toyota i Subaru ratują silnik spalinowy. Japończycy potrafią zaskoczyć

Japończycy wielokrotnie już zaskoczyli świat. Zwłaszcza, że Mazda, Toyota i Subaru, w przeciwieństwie do europejskich producentów, bardzo chłodno podchodzą do zmiany napędów na elektryczny. Uważają, że różne jednostki spalinowe oraz nowoczesne paliwa jak ciekły wodór czy neutralne węglowo benzyny odegrają istotną rolę na drodze do osiągnięcia neutralności klimatycznej. Stąd ta trójca podpisała umowę, dzięki której na rynek trafi kolejna generacja silników spalinowych o zdecydowanie lepszych osiągach – większej mocy i wyższej wydajności.

Nowe silniki będą mniejsze, mocniejsze i bardziej oszczędne

Nowe silniki spalinowe będą też mniejsze, a to zrewolucjonizuje sposób projektowania nadwozi. Maska powędruje niżej i wzrośnie efektywność aerodynamiczna, a bardziej opływowe auto ma zużywać mniej paliwa. Prace rozwojowe już trwają i są prowadzone zgodnie z zaostrzającymi się normami emisji spalin.

– Będziemy nadal oferować klientom ekscytujące samochody, udoskonalając silniki spalinowe na potrzeby ery elektryfikacji i poszerzając wielotorowe możliwości osiągnięcia neutralności pod względem emisji dwutlenku węgla – powiedział Masahiro Moro, prezydent Mazda Motor Corporation.

Mazda: To technologia adekwatna do dzisiejszych czasów

Mazda wierzy, że silniki spalinowe czeka piękna przyszłość. Jednocześnie na rynku nie zabraknie miejsca dla układów hybrydowych oraz napędów elektrycznych zasilanych z akumulatora. Utopia? Japońska marka ma ponadczasowy plan.

– Przemysł motoryzacyjny przechodzi obecnie przemiany o charakterze wstrząsu, jaki zdarza się raz na stulecie – stwierdził Moro. – Wraz z nimi ewoluuje także Mazda. Aktualizujemy naszą filozofię przyjemności z prowadzenia samochodu, by realizować ją również w następnej generacji pojazdów. Wszystkie starania w naszej firmie koncentrują się obecnie na tym, by osiągnąć właściwą równowagę pomiędzy wydajnym zarządzaniem organizacją, a rozwijaniem technologii adekwatnych do obecnych czasów. Chcemy nadal dostarczać unikalnych wartości, bez względu na skalę działalności – ogłosił prezydent Mazdy. Za tymi słowami kryje się zupełnie nowy silnik benzynowy Skyactiv-Z.

Mazda CX-5 dostanie nowy silnik Skyactiv-Z. Japończycy stawiają na rewolucję

Nowa Mazda CX-5 dostanie autorski napęd hybrydowy, w którym pierwsze skrzypce zagra nowy czterocylindrowy silnik benzynowy Skyactiv-Z. Ta jednostka ma zastąpić starsze konstrukcje Skyactiv-X oraz Skyactiv-G. Jego fenomen polega na współczynniku lambda o wartości 1. Lambda opisuje stosunek powietrza do paliwa. Kiedy lambda wynosi 1, wówczas w mieszance paliwowo-powietrznej jest dokładnie tyle tlenu, ile trzeba do spalenia paliwa i mówimy, że mieszanka ma skład stechiometryczny (idealny). Dla kierowcy oznacza to, że cała benzyna jest zużyta, nie ma żadnych strat cieplnych, a z rury wydechowej właściwie nie wylatują szkodliwe związki.

Mazda jest tak pewna zastosowanych rozwiązań, że jej nowy silnik Skyactiv-Z ma bez problemów spełniać normę Euro 7. Japończycy zapowiadają jednocześnie wdrożenie tej technologii do 6-cylindrowych rzędówek.

Nowa Mazda CX-5 to nowy SUV w chińskiej cenie. Ile kosztuje?

Mazda CX-5 w Polsce jest początkowo dostępna wyłącznie z silnikiem benzynowym 2.5 e-Skyactiv G 141 w połączeniu z sześciobiegową skrzynią automatyczną oraz z napędem na przednie lub na cztery koła (FWD lub AWD). Przewidziano cztery poziomy wyposażenia:

Prime-Line,

Centre-Line,

Exclusive-Line;

Homura.

Najtańsza Mazda CX-5 w wersji Prime-Line kosztuje od 139 900 zł– z taką ceną i porządnym silnikiem pod maską teraz nawet chińskie marki mają twardy orzech do zgryzienia. Auto już w bazowej wersji jest bogato wyposażone i oferuje m.in.:

17-calowe felgi,

reflektory LED,

cyfrowy zestaw wskaźników o przekątnej 10,25 cala,

centralny ekran dotykowy o przekątnej 12,9 cala,

obejmujący wbudowany system Google,

przewodowa łączność z Apple CarPlay i Android Auto,

system audio z 8 głośnikami,

adaptacyjny tempomat Mazda Radar Cruise Control,

asystent hamowania awaryjnego przed przeszkodą Smart Brake Support,

kabina wykończona tapicerką z tkaniny,

kierownica i dźwignia skrzyni biegów obszyte są skórą.

Nowa Mazda CX-5 w wersji Centre-Line ma 19-calowe koła i Head-up

Wersja Centre-Line to pośredni poziom wyposażenia. Samochód kosztuje od 156 300 zł (164 900 zł z napędem 4x4). W tej konfiguracji nowa Mazda CX-5 oferuje:

felgi o średnicy 19 cali ze szlifem diamentowym,

przyciemniane szyby

relingi dachowe z wykończeniem w kolorze czarnym z połyskiem,

tapicerka z czarnej sztucznej skóry i obicia siedzeń imitujące zamsz, także dostępne w kolorze czarnym,

wyświetlacz przezierny Head-up,

bezramkowe lusterko wewnętrzne,

bezprzewodowa łączność z Apple CarPlay i Android Auto,

pokrywa bagażnika sterowana elektrycznie.

Nowa Mazda CX-5 w wersji Exclusive-Line kosztuje od 165 300 zł

Nowa Mazda CX-5 w wersji Exclusive-Line kosztuje od 165 300 zł (173 900 zł z napędem AWD). Wewnątrz japoński SUV wita czarną imitacją skóry i zamszu, którą można zastąpić kontrastową czarno-białą tapicerką. Do tego jest fotel przedniego pasażera z regulacją elektryczną w 6 zakresach, ogrzewanie tylnych siedzeń i złącza ładujące USB-C z tyłu. Na liście jest również otwierany szklany dach, system kamer 360° oraz system audio Bose (12 głośników).

Nowa Mazda CX-5 w wersji Homura hitem. Kosztuje od 179 000 zł

Najpopularniejsza w Polsce i najbogatsza wersja Homura to wydatek od 179 000 zł (187 600 z napędem 4x4). Samochód jest wyposażony w 19-calowe felgi ze stopów lekkich lakierowane na czarno, elementy dekoracyjne zderzaków wykończone na kolor czarny błyszczący oraz przednie i tylne lampy z sygnaturą świetlną. Obicia siedzeń wykonane są z prawdziwej skóry w kolorze czarnym lub jasnobrązowym, w połączeniu z kontrastowymi szwami i obiciem tablicy rozdzielczej warstwą imitującego skórę winylu. Standard obejmuje także oświetlenie nastrojowe w boczkach przednich drzwi. Ze świata samochodów premium są m.in. wentylowane przednie fotele, adaptacyjne reflektory LED, pokrywa bagażnika sterowana bezdotykowo, większy centralny ekran dotykowy (o przekątnej 15,6 cala) oraz panoramiczny szklany dach.

Nowa Mazda CX-5 - dane techniczne, silnik, wymiary, osiągi

2.5 e-SKYACTIV G 141 KM Długość 4690 mm Szerokość 1860 mm Wysokość 1695 mm Rozstaw osi 2815 mm Pojemność bagażnika(ze schowkami pod podłogą) 583 l Pojemność bagażnika do sufitu po złożeniu siedzeń drugiego rzędu 2019 l Wysokość progu załadunku 779 mm FWD AWD Skrzynia biegów 6 AT Pojemność skokowa 2488 cm3 Moc maksymalna 141 KM przy 4500-5000 obr./min Maks. moment obrotowy 238 Nm przy 3500-3750 obr./min Prędkość maksymalna 187 km/h 185 km/h Przyspieszenie 0-100 km/h 10,5 s 10,9 s Zużycie paliwa wg WLTP 7,3 l/100 km 7,7 l/100 km Pojemność zbiornika paliwa 56 l 58 l Masa własna 1629 kg 1671 kg Maksymalna masa holowanej przyczepy 2000 kg 2000 kg Maksymalne obciążenie dachu 85 kg

