Nowe przepisy dla kierowców. Ministerstwo zmienia prawo wprowadzone przez PiS

Kierowcy już niebawem będą musieli nauczyć się nowych przepisów. Nowelizacja prawa drogowego opracowana przez Ministerstwo Infrastruktury niesie prawdziwą rewolucję. Jedna z kluczowych zmian dotyczy zakazu wyprzedzania przez samochody ciężarowe, który przed dwoma laty wprowadził rząd PiS.

Obecne kierownictwo resortu infrastruktury planuje poluzować restrykcyjne przepisy dotyczące kierowców samochodów ciężarowych. Czego mają spodziewać się zmotoryzowani?

Koniec zakazu wyprzedzania w nocy. Kierowcy ciężarówek mają 6 godzin

Przypominamy, że od 1 lipca 2023 roku kierowców samochodów ciężarowych obowiązuje zakaz wyprzedzania na autostradach i drogach ekspresowych o wyłącznie dwóch pasach ruchu przeznaczonych dla danego kierunku. W myśl obowiązującego prawa zakaz dotyczy pojazdów kategorii N2 (o masie całkowitej od 3,5 do 12 ton) i N3 (o masie całkowitej powyżej 12 ton). Przepisy obejmują również zespoły pojazdów o długości ponad 7 m, w tym samochody osobowe z przyczepą spełniające te kryteria. Teraz resort doszedł do wniosku, że to restrykcyjne prawo należy złagodzić.

– Ministerstwo Infrastruktury planuje nowelizację przepisów zabraniających wyprzedzania przez pojazdy ciężarowe (kategorie N2 i N3) na drogach ekspresowych i autostradach o dwóch pasach ruchu – powiedziała dziennik.pl Anna Szumańska, rzecznik prasowy resortu infrastruktury. – Rozważane jest dopuszczenie możliwości wyprzedzania przez te pojazdy w godzinach nocnych (23:00–5:00). Zmiana przepisów w zakresie regulującego te kwestie art. 24 ustawy – Prawo o ruchu drogowym jest przewidywana w ramach projektu ustawy, którego celem będzie m.in. wprowadzenie rozwiązań wychodzących naprzeciw oczekiwaniom branży transportowej, w tym w zakresie programu pilotażowego dla określonych pojazdów nienormatywnych – wyjaśniła.

Mówiąc wprost – nowelizacja MI przewiduje, że samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t (kategorie N2 i N3) będą mogły wyprzedzać w nocy, dokładnie od godziny 23:00 do 5:00. Nie wszyscy jednak są z tego rozwiązania zadowoleni.

Samochody ciężarowe będą mogły wyprzedzać. Zmiana to więcej złego niż dobrego?

Uwagi do reformy zgłosiło MSWiA, które uważa, że taka zmiana przyniesie więcej złego niż dobrego. – Mimo zmniejszonego ruchu w nocy nadal istnieją zagrożenia wynikające z wyprzedzaniasię dużych samochodów ciężarowych na drogach o dużej prędkości dopuszczalnej. Podczas jazdy w warunkach nocnych prawidłowa ocena odległości i prędkości pojazdu nadjeżdżającego z tyłu, gdy kierujący za pomocą lusterek wstecznych może obserwować tylko światła tego pojazdu, jest znacznie utrudniona. To sprawia, że zagrożenie bezpieczeństwa, mimo mniejszego ruchu, nie jest mniejsze – wyjaśnia resort.

Nowe przepisy ws. ciężarówek. Będzie jak w Niemczech

Ministerstwo Infrastruktury odpiera jednak ten zarzut. Wskazuje, że regulacje obowiązujące w innych państwach UE w zakresie zakazu wyprzedzania przez samochody ciężarowe zawierają tego rodzaju ograniczenie, tj. w zależności od części doby, w tym w porze nocnej.

– Przykładem są wyłączenia zakazu wyprzedzania przez pojazdy ciężarowe w Niemczech, gdzie w zależności od landu są wyznaczone w ciągu dnia określone przedziały czasowe obowiązywania tego zakazu, co wiąże się z natężeniem ruchu w tych porach – wyjaśnia MI. Resort zapowiada również, że przez 2 lata od wejścia w życie zmiany dopuszczającej nocne wyprzedanie przez TIR-y resort będzie monitorować skutki złagodzenia prawa.

Kiedy zmiany wejdą w życie? Kierowcy czekali na to 2 lata

Ze zmiany powinna ucieszyć się branża transportowa i logistyczna. Zakaz wyprzedzania przez samochody ciężarowe wprowadzony przed 2 laty od początku spotkał się z falą krytyki tego środowiska. Maciej Wroński, prezes Związku Pracodawców "Transport i Logistyka Polska" w rozmowie z dziennik.pl stwierdził wówczas:Zmiany zbliżone są do rozwiązań niemieckich, ale niestety są mniej elastyczne. W Niemczech zakaz wyprzedzania na autostradowych jezdniach posiadających jedynie dwa pasy ruchu wprowadzany jest za pomocą znaków drogowych. Tam, gdzie wprowadzenie takiego zakazu spowodowałoby więcej szkód niż korzyści, po prostu rezygnuje się z odpowiedniego oznakowania. W Polsce nie będzie to możliwe, gdyż resort planuje zmiany w prawie o ruchu drogowym. Tym samym nie będzie można dostosowywać organizacji ruchu do faktycznych potrzeb.

Kiedy zmiany wejdą w życie? Obecnie finalizowane są prace nad zgłoszeniem tego projektu do Wykazu Prac Legislacyjnych Rady Ministrów. Można spodziewać się, że przy dobrych wiatrach przepisy przygotowane przez Ministerstwo Infrastruktury trafią do Sejmu najwcześniej w październiku. Poza zniesieniem nocnego zakazu wyprzedzania przez ciężarówki resort w nowelizacji wprowadza zmiany, które dotyczą m.in. redukcji punktów karnych i zatrzymywania prawa jazdy, okresu próbnego dla młodych kierowców, przestrzegania ograniczeń prędkości czy nakazu jazdy w kasku na hulajnodze oraz rowerze. Część zapisów zacznie obowiązywać 3 miesiące po ich ogłoszeniu, a niektóre po roku.

Jaki mandat za załamanie zakazu wyprzedzania?

Policja i Inspekcja Transportu Drogowego za pomocą dronów i nieoznakowanych radiowozów co chwilę kontroluje zachowanie kierowców ciężarówek. Kary za złamanie zakazu wyprzedzania przewiduje art. 92b Kodeksu wykroczeń. Czytamy w nim:

Kto, prowadząc pojazd mechaniczny, nie stosuje się do zakazu wyprzedzania określonego ustawą lub znakiem drogowym, podlega karze grzywny nie niższej niż 1000 złotych.

Policjant dopisze do tego 8 punktów karnych. Warto również pamiętać, że naruszenie przez kierującego zakazu wyprzedzania określonego znakiem B-26 może zakończyć się wysoką karą. Kierowca dostanie mandat 1000 zł (lub 2000 zł w przypadku recydywy) oraz 15 punktów karnych. W takiej sytuacji już niewiele brakuje do utraty prawa jazdy za przekroczenie limitu 24 punktów karnych. Co w przypadku kierowcy zawodowego może oznaczać utratę pracy.

Kiedy zabrania się wyprzedzania? Przepisy mówią jasno

Manewr wyprzedzania zaliczany jest do najbardziej niebezpiecznych w ruchu drogowym. Lekceważąc przepisy możemy doprowadzić do wypadku. Policja przypomina, że:

1. Kierujący pojazdem jest obowiązany przed wyprzedzaniem upewnić się w szczególności czy:

ma odpowiednią widoczność i dostateczne miejsce do wyprzedzania bez utrudnienia komukolwiek ruchu,

kierujący, jadący za nim, nie rozpoczął manewru wyprzedzania,

a poprzedzający go na tym samym pasie ruchu, nie zasygnalizował zamiaru wyprzedzania innego pojazdu, zmiany kierunku jazdy lub pasa.

2. Kierujący pojazdem jest obowiązany przy wyprzedzaniu zachować szczególną ostrożność, a zwłaszcza bezpieczny odstęp od wyprzedzającego pojazdu lub uczestnika ruchu.

3. Kierujący pojazdem jest obowiązany przy wyprzedzaniu przejeżdżać z lewej strony wyprzedzanego pojazdu.

4. Zabrania się wyprzedzania pojazdu silnikowego jadącego po jezdni:

przy dojeżdżaniu do wierzchołka wzniesienia,

na zakręcie oznaczonym znakami ostrzegawczymi,

na skrzyżowaniu, z wyjątkiem skrzyżowania o ruchu okrężnym lub na którym ruch jest kierowany (tj. gdy jest sygnalizacja świetlna).

Jaka jest dopuszczalna prędkość na drogach szybkiego ruchu w Polsce?

Przy okazji warto przypomnieć, że Prawo o ruchu drogowym jednoznacznie określa limity prędkości w zależności od typu drogi i rodzaju pojazdu. Dla motocykli, samochodów osobowych oraz dostawczych o masie całkowitej do 3,5 t to odpowiednio:

do 140 km/h na autostradzie,

do 120 km/h na dwujezdniowej drodze ekspresowej,

do 100 km/h na jednojezdniowej drodze ekspresowej.

Dla pozostałych pojazdów (powyżej 3,5 t, w tym ciężarowych):

do 80 km/h na autostradzie i drodze ekspresowej.

