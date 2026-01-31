Jesteś dobrym kierowcą? Sprawdź się: Wynik 8/10 to mistrz
dzisiaj, 90 minut temu
Jaki jest minimalny odstęp na autostradzie? Kiedy pieszy ma pierwszeństwo? Umiesz jeździć na suwak? Rozwiąż ten QUIZ i sprawdź, czy znasz przepisy. Statystyki są nieubłagane – komplet punktów zdobywa tylko dobry kierowca, a wynik powyżej 8/10 to już powód do dumy...
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Reklama
Reklama
Reklama