Ceny paliw od 16 marca w górę. Ile kosztuje benzyna 95 i LPG?

Kierowcy w Polsce coraz boleśniej odczuwają skutki napięć na Bliskim Wschodzie. Ceny na pylonach rosną z dnia na dzień, a eksperci ostrzegają: to może nie być koniec złych wiadomości na ten tydzień.

– Konflikt bliskowschodni nie wygasa, a blokada cieśniny Ormuz zaczyna odbijać się realnymi deficytami podaży, co uderza w globalną gospodarkę. To niestety przekłada się na wydatki polskich kierowców – wyjaśnia Jakub Bogucki z e-petrol.pl. – Wyższe ceny stają się rzeczywistością przypominającą poziomy z początku wojny na Ukrainie w 2022 roku – zauważa.

Ponad 8 zł za diesla. Już tyle kosztuje benzyna

Jego zdaniem od poniedziałku, 16 marca, benzyna 95 będzie kosztować w przedziale 6,54–6,69 zł, co oznacza niemal 40 groszy więcej niż przed tygodniem. Szlachetniejsza benzyna wymaga wydatku rzędu 7,29–7,45 zł/l. Diesel przebije psychologiczną granicę 8 zł i dojdzie do ceny 7,77–8,01 zł/l.

Autogaz także wyraźnie drożeje. Kierowcy samochodów z instalacją LPG muszą przywyknąć do stawki 3,14–3,25 zł za litr lub nawet wyższej.

– Od początku wojny na Bliskim Wschodzie ceny oleju napędowego wzrosły już o około 1,6 zł na litrze, co pokazuje skalę presji na ten segment rynku. Benzyna drożała również odczuwalnie – jej cena zwiększyła się o 80 groszy na litrze – wylicza Bogucki.

Benzyna 95 najdroższa od czerwca 2024 roku

Także analitycy BM Reflex nie mają dobrych informacji. Z ich wyliczeń wynika, że wzrost cen oleju napędowego był dwukrotnie większy niż benzyny. Aktualne ceny "95-tki" są najwyższe od czerwca 2024 roku, a diesla od stycznia 2023 roku. Od początku wojny w Iranie ceny benzyny 95, ON i LPG wzrosły odpowiednio o 0,79 zł/l, 1,65 zł/l i 0,39 zł/l. A od poniedziałku, 16 marca, kierowcy mają płacić jeszcze drożej:

Benzyna 95 – 6,75 zł/l (+22 gr/l)

– 6,75 zł/l (+22 gr/l) Benzyna 98 – 7,49 zł/l (+25 gr/l)

Olej napędowy (diesel) – 7,87 zł/l (+23 gr/l)

Gaz LPG – 3,40 zł/l (+23 gr/l)

Rząd ma plan na drogie paliwo?

Rząd stara się znaleźć sposób, by ulżyć portfelom kierowców. Premier Donald Tusk podkreśla, że dzięki obniżeniu marży w Orlenie ceny na stacjach i tak wypadają korzystniej niż u sąsiadów. Radykalne kroki, takie jak obniżka podatku VAT, na razie pozostają w rezerwie na czarną godzinę. Jeśli sytuacja na rynkach surowców się nie uspokoi, rząd nie wyklucza sięgnięcia po te rozwiązania w przyszłości.

Nawet 50 groszy rabatu. Kierowcy mają czas do 3 maja

W dobie drożyzny ratunkiem stają się promocje. Orlen uruchomił wiosenną akcję, która potrwa do 3 maja. Przez osiem kolejnych weekendów każdy kierowca korzystający z aplikacji Orlen Vitay może zatankować do 50 litrów benzyny lub oleju napędowego w cenie obniżonej nawet o 35 groszy na litrze.

Rękawicę szybko podjęła sieć BP, oferując identyczny rabat dla użytkowników swojej aplikacji. Z kolei najwyższy rabat daje sieć AMIC Energy. Zasada jest prosta: kupon z aplikacji AMIC Club pozwala tankować taniej. Najwyższy rabat to aż 50 groszy na litrze na wszystkie paliwa tradycyjne – wystarczy do tankowania dorzucić kawę lub hot-doga.

Co ważne, zniżki nie ograniczają się do jednego rodzaju paliwa. Nawet bez kupowania jedzenia można liczyć na konkretne cięcia: 40 gr taniej na paliwa premium oraz 30 gr na zwykłą "95-tkę" i diesla. Użytkownicy samochodów z instalacją LPG dostają 10 gr rabatu na litrze.