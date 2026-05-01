Od 1 maja ważne zmiany na stacjach. Kierowcy muszą o tym wiedzieć przed tankowaniem

Tomasz Sewastianowicz
dzisiaj, 13:12
Tankowanie benzyny letniej na stacji paliw. Od 1 maja zmieniają się normy składu paliw w Polsce
Dziś, 1 maja, na polskich stacjach paliw kończy się okres przejściowy. Zgodnie z przepisami od teraz dystrybutorzy mają obowiązek oferować wyłącznie benzynę w wersji letniej. Skład chemiczny nowego paliwa płynącego z dystrybutorów jest teraz zupełnie inny niż jeszcze kilka tygodni temu. Dlaczego ta zmiana jest kluczowa dla bezpieczeństwa silnika?

Nowe paliwo na stacjach. Dlaczego 1 maja jest tak ważny? Kluczowe dwa parametry

Większość kierowców kojarzy sezonowe paliwa wyłącznie z zimą i poranną walką o odpalenie diesla na mrozie. Tymczasem 1 maja to kolejna ważna data w kalendarzu każdego zmotoryzowanego. Dlaczego?

Prawo wymaga, by skład paliwa był idealnie dopasowany do aktualnej pogody. Wszystko rozbija się o dwa parametry: lotność benzyny oraz tajemniczo brzmiący skrót CFPP w przypadku oleju napędowego.

Benzyna letnia vs zimowa – o co chodzi z lotnością?

W przypadku benzyny główną różnicą sezonową jest jej prężność par. Zimą paliwo zawiera więcej lżejszych frakcji, co ułatwia rozruch silnika nawet podczas dużych mrozów. Jednak latem sytuacja się odwraca.

Gdybyśmy w upalne dni używali paliwa zimowego, wysoka lotność mogłaby doprowadzić do powstania tzw. korków parowych w układzie paliwowym. Pęcherzyki gazu potrafią blokować dopływ benzyny do silnika, co objawia się dławieniem auta lub problemami z odpaleniem na rozgrzanym silniku. Od 1 maja benzyna ma mniejszą lotność, co gwarantuje stabilną pracę przy wysokich temperaturach i bezpieczeństwo podczas samego tankowania.

Diesel i parametr CFPP – dlaczego lato jest groźne?

Olej napędowy jest znacznie bardziej wrażliwy na temperatury niż benzyna. Tutaj kluczowym parametrem jest CFPP (Cold Filter Plugging Point), czyli temperatura zatkania zimnego filtra paliwa. Niskie temperatury sprzyjają mętnieniu diesla – krystalizująca się parafina zatyka układ paliwowy i filtr, co może błyskawicznie unieruchomić auto.

Przepisy dzielą olej napędowy na trzy rodzaje w zależności od odporności na temperaturę:

  • Paliwo letnie: Wytrzymuje do 0°C.
  • Paliwo przejściowe: Wytrzymuje do -10°C.
  • Paliwo zimowe: Parametr CFPP wynosi minimum -20°C.

Warto o tym pamiętać, jeśli rzadko korzystasz z auta – paliwo zatankowane w maju może sprawić przykrą niespodziankę przy pierwszym jesiennym przymrozku.

Kalendarz zmian: Kiedy jakie paliwo na stacjach?

Terminy oferowania poszczególnych rodzajów paliwa są ściśle określone przez prawo. W 2026 roku harmonogram wygląda następująco:

Benzyna (Norma PN-EN 228):

  • Letnia: od 1 maja do 30 września.
  • Przejściowa: od 1 marca do 30 kwietnia oraz cały październik.
  • Zimowa: od 1 listopada do końca lutego.

Olej napędowy (Norma PN-EN 590):

  • Letni: od 16 kwietnia do 30 września.
  • Przejściowy: od 1 marca do 15 kwietnia oraz od 1 października do 15 listopada.
  • Zimowy: od 16 listopada do końca lutego.

Co to oznacza dla kierowców korzystających z LPG?

Użytkownicy aut z instalacją gazową również korzystają z sezonowych mieszanek. Latem w LPG dominuje butan, który jest bardziej wydajny energetycznie (auto może spalać go nieco mniej). Zimą proporcje zmieniają się na korzyść propanu, który znacznie lepiej odparowuje w niskich temperaturach, zapewniając bezproblemowy rozruch.

Czy stacje uczciwie zmieniają paliwo? Kontrolerzy nie śpią

Przestrzegania tych terminów oraz norm fizykochemicznych pilnuje Inspekcja Handlowa oraz UOKiK. Regularne kontrole na stacjach mają zapewnić, że kierowcy nie zostaną zaskoczeni paliwem niedostosowanym do pory roku.

Tankowanie benzyny 95 na stacji paliw BP
