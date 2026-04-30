Od 1 czerwca nowe obowiązkowe wyposażenie auta. Decyzja zapadła, zostało mało czasu

Tomasz Sewastianowicz
Tomasz Sewastianowicz
dzisiaj, 06:11
Policjanci kontrolują kierowcę i wyposażenie samochodu
Policjanci coraz częściej sprawdzają obowiązkowe wyposażenie samochodów. Za brak jednego elementu grozi wysoki mandat
Apteczka samochodowa będzie obowiązkowym wyposażeniem każdego samochodu osobowego w Polsce – zdecydowało Ministerstwo Infrastruktury. W efekcie resort zmienia prawo, które przez lata pozwalało kierowcom na dowolność. Sprawdziliśmy, kiedy dokładnie nowe przepisy wejdą w życie i jakie kary grożą za brak wymaganego zestawu pierwszej pomocy.

Obowiązkowa apteczka w każdym aucie. To już przesądzone

Kierowców czeka prawdziwa rewolucja. Już niebawem lista obowiązkowego wyposażenia aut w Polsce zostanie wydłużona. Ministerstwo Infrastruktury przygotowało nowelizację rozporządzenia, na mocy której apteczka samochodowa stanie się obowiązkowa dla wszystkich właścicieli osobówek.

– W nowelizacji rozporządzenia planuje się wprowadzenie wymagania wyposażenia pojazdów kategorii homologacyjnej M1 (samochodów osobowych) w apteczkę doraźnej pomocy. Uregulowanie tej kwestii pozwoli na stworzenie szerokiego dostępu do podstawowych materiałów medycznych niezbędnych nie tylko w przypadku niesienia pierwszej pomocy ofiarom zdarzeń drogowych, ale także osobom poszkodowanym w sytuacjach niezwiązanych z ruchem drogowym – czytamy w rządowym dokumencie, który pojawił się w wykazie prac legislacyjnych resortu infrastruktury.

Kiedy zmiany wejdą w życie? Znamy konkretną datę

Kiedy zmiany w przepisach wejdą w życie? Przewidywany termin wydania rozporządzenia to II kwartał roku, czyli do końca czerwca 2026 r. Tym samym Polska dołączy do większości krajów europejskich – obowiązek posiadania apteczki funkcjonuje już m.in. w Niemczech, Czechach, Austrii, Chorwacji, Słowacji czy na Litwie.

Obowiązkowe wyposażenie samochodu w 2026. Co mówi obecne prawo?

Zanim jednak lista zostanie oficjalnie wydłużona, warto pamiętać o elementach, które policjanci sprawdzają podczas kontroli już dziś (szczególnie, że rusza majówka). Obowiązkowe wyposażenie samochodu opisuje rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych pojazdów. Spis nie jest długi, a kierowcy powinni znać go na pamięć. W praktyce jednak bywa różnie, co potwierdzają policjanci. Aktualnie na liście znajdują się tylko dwa punkty:

  • trójkąt ostrzegawczy,
  • gaśnica.

Za ich brak grozi mandat w wysokości do 500 zł. Co więcej, jeśli diagnosta stwierdzi brak tych elementów podczas badania technicznego na stacji kontroli pojazdów, negatywny wynik przeglądu jest praktycznie gwarantowany. Warto przy tym pamiętać, że standardowa gaśnica proszkowa o masie 1 kg zwykle nie wystarcza do ugaszenia rozwiniętego pożaru, dlatego eksperci zalecają posiadanie większych modeli, mimo że prawo tego nie wymaga.

Jak prawidłowo ustawić trójkąt? Większość kierowców robi to źle

Samo posiadanie trójkąta to nie wszystko – trzeba jeszcze wiedzieć, jak go poprawnie użyć. Zgodnie z art. 50 ustawy Prawo o ruchu drogowym, odległość ustawienia trójkąta zależy od rodzaju drogi:

  • W obszarze zabudowanym trójkąt umieszcza się bezpośrednio za pojazdem lub na nim (na wysokości do 1 m).
  • Poza obszarem zabudowanym odległość ta musi wynosić od 30 do 50 metrów za pojazdem.
  • Na autostradzie lub drodze ekspresowej mamy obowiązek wystawić trójkąt aż 100 metrów za autem.

Czego nie wolno przewozić w samochodzie? Mandat nie tylko za brak apteczki

Przy okazji zmian w przepisach warto pamiętać, że karę można otrzymać nie tylko za brak wyposażenia, ale też za to, co przewozimy "luzem". Chodzi o przedmioty ograniczające widoczność lub niebezpieczne narzędzia, które przy nagłym hamowaniu mogą stać się pociskami. Na czarnej liście znajdują się m.in. siekiery, maczety czy kije bejsbolowe.

W polskim prawie nie istnieje sztywny katalog przedmiotów zabronionych, co daje funkcjonariuszom pewną swobodę. To policjant na miejscu kontroli ocenia stopień zagrożenia. Jeśli uzna, że np. siekiera pod fotelem zagraża pasażerom, może wypisać mandat i zatrzymać dowód rejestracyjny auta, powołując się na art. 66 ust. 1 pkt 1 Prawa o ruchu drogowym. Przepis ten mówi jasno:

  • Pojazd musi być tak zbudowany, wyposażony i utrzymany, aby korzystanie z niego nie zagrażało bezpieczeństwu osób nim jadących lub innych uczestników ruchu.

Masz antyradar w aucie? Możesz słono zapłacić

Osobny problem stanowią urządzenia wykrywające pomiar prędkości. Tutaj przepisy są wyjątkowo surowe. Samo posiadanie antyradaru nie jest karalne, o ile urządzenie jest wyłączone i oryginalnie zapakowane. Jednak każda gotowość do użycia – czyli np. antyradar zamontowany na szybie, nawet jeśli jest wypięty z zasilania – to złamanie prawa, które skutkuje wysoką grzywną i punktami karnymi.

Policjanci kontrolują kierowcę
Tomasz Sewastianowicz
Tomasz Sewastianowicz
