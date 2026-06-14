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Po poniedziałku kierowcy obudzą się w nowej rzeczywistości. Od 16 czerwca tyle zapłacisz za benzynę 95, LPG i diesla. Mamy najnowsze zestawienie

Tomasz Sewastianowicz
Tomasz Sewastianowicz
dzisiaj, 05:50
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Tankowanie benzyny 95 do czerwonego samochodu. Zbliżenie na dłoń trzymającą pistolet dystrybutora z naklejką pakietu Ceny Paliw Niżej na stacji paliw
Ostatnie godziny na tankowanie przed "nową rzeczywistością". We wtorek 16 czerwca wejdą w życie podwyżki cen benzyny 95 i diesla/Tomasz Sewastianowicz
Minister Finansów podjął decyzję, która uderzy kierowców po kieszeni – obniżka stawek akcyzy na paliwo w ramach pakietu CPN nie zostanie przedłużona. To oznacza, że po poniedziałku na stacjach przywita nas zupełnie nowa rzeczywistość, a w wakacje rządowe wsparcie zniknie całkowicie. Ile dokładnie zapłacisz za benzynę 95, diesla i LPG od wtorku, 16 czerwca? Sprawdziłem obecne cenniki na popularnych stacjach i dowiedziałem się, gdzie zatankujesz najtaniej, zanim wejdą podwyżki.

Byłem na Orlenie, BP, Circle K i w marketach. Gdzie jest najtaniej?

Dziś za benzynę 95 zapłacisz maksymalnie 6,04 zł/l, a za diesla do 6,40 zł/l. Tak wynika z oficjalnego obwieszczenia, które obowiązuje tylko do poniedziałku włącznie. To oznacza, że rządowe limity cen poszły w górę w porównaniu z piątkiem.

Zdjęcia, które zrobiłem dziś na stacjach największych sieci w Polsce, potwierdzają jedno: Orlen, BP, Circle K, Amic, Auchan i Carrefour nie tylko trzymają się wyznaczonych limitów, ale i delikatnie schodzą poniżej tego sufitu. Tak wyglądają stawki dla kierowców tuż przed wtorkową zmianą cen:

  • Benzyna 95: Na stacji Auchan kosztuje 5,68 zł/l i to najniższa cena w moim zestawieniu – wygląda niemal jak promocja. Carrefour kusi stawką 5,80 zł/l. Orlen i BP trzymają się sztywnego maksimum na poziomie 6,04 zł/l. Amic zszedł o grosz niżej (6,03 zł/l), z kolei Circle K wyłamało się z klanu potentatów i oferuje "95-kę" za 5,97 zł/l.
  • Diesel (ON): Stawki wahają się od 6,08 zł/l (Auchan) i 6,19 zł/l (Carrefour), przez 6,33-6,37 zł/l (w zależności od lokalizacji stacji Circle K) oraz 6,36 zł/l (Amic), aż po 6,39 zł/l na stacjach BP.
  • LPG: Autogaz kosztuje średnio od 3,35 zł/l (najtaniej na stacji Carrefour) do 3,73 zł/l (Orlen).
Stacja paliw Auchan
Niedzielny poranek na stacji Auchan. Benzyna 95 w cenie 5,68 zł za litr to obecnie najniższa stawka, jaką znalazłem w Warszawie/Tomasz Sewastianowicz
Stacja paliw Orlen
Na Orlenie ceny twardo trzymają się wyznaczonego sufitu – za litr benzyny 95 płaciłem dziś równe 6,04 zł/Tomasz Sewastianowicz

Paliwo premium w cenie zwykłego. Ta okazja potrwa jeszcze chwilę

Podczas objazdu po stacjach zauważyłem wyjątkowo korzystną dla kierowców anomalię. Na stacjach sieci BP zwykły diesel oraz uszlachetniony Ultimate kosztowały dokładnie tyle samo: 6,43 zł/l. Jeśli masz po drodze tę stację, warto skorzystać, dopóki nie przyjdzie komuś do głowy to zmienić.

Stacja paliw BP
Anomalia na BP, którą zauważyłem podczas porannego objazdu. Zwykły diesel i Ultimate kosztują dokładnie tyle samo: 6,43 zł/l/Tomasz Sewastianowicz

Przełom na linii USA-Iran zmieni sytuację na stacjach? Co to oznacza dla cen ropy?

W tle lokalnych podwyżek na polskich stacjach rozgrywa się wielka geopolityka, która na stałe przemodeluje rynki paliw. Właśnie mija ponad 100 dni od wybuchu napięć wojennych między USA i Izraelem a Iranem. W sobotę, 13 czerwca, prezydent USA Donald Trump zapowiedział jednak, że już w niedzielę dojdzie do podpisania kluczowego porozumienia z Iranem. Zaznaczył, że umowa "natychmiast" otworzy strategiczną cieśninę Ormuz, blokowaną dotychczas przez konflikt.

– Umowa ma zostać podpisana, a natychmiast po jej podpisaniu cieśnina Ormuz będzie otwarta dla wszystkich – stwierdził Donald Trump. Zobaczymy, ile w tym prawdy. Trzymam rękę na pulsie, bo to wydarzenie może mocno obniżyć ceny baryłki ropy na światowych giełdach.

Stacja paliw Circle K
Stacja paliw Circle K/Tomasz Sewastianowicz

Koniec ulg w akcyzie. Ministerstwo Finansów podjęło decyzję

Z kolei na naszym podwórku rząd opublikował nowelizację rozporządzenia wydłużającego niższe stawki VAT w ramach pakietu "Ceny Paliw Niżej" (CPN). Jednak jak dowiedziała się PAP ze źródeł zbliżonych do Ministerstwa Finansów, na dalsze ulgi w akcyzie nie ma co liczyć.

Tym samym od 15 do 30 czerwca – poza obniżoną stawką VAT (z 23 do 8 proc.) – na stacjach będą obowiązywać ceny maksymalne wyznaczane codziennie przez resort. Jak to wpłynie na nasze portfele według oficjalnych prognoz?

Analitycy rynku z e-petrol.pl przewidują, że w tygodniu od 15 do 21 czerwca średnie stawki powinny kształtować się następująco:

  • Benzyna 95: 5,84-5,97 zł/l
  • Olej napędowy (ON): 6,21-6,34 zł/l
  • Autogaz (LPG): 3,42-3,51 zł/l

Nowe ceny zaskoczą nas już 16 czerwca. Powrót wyższej akcyzy

Haczyk tkwi w tym, że powyższe prognozy analityków ujrzały światło dzienne jeszcze przed ostateczną decyzją resortu finansów o rezygnacji z tarczy akcyzowej. Wszystko wskazuje więc na to, że po powrocie pełnej stawki już od wtorku, 16 czerwca, realne ceny benzyny 95 i diesla pójdą w górę mocniej, niż zakładano.

Do tej pory akcyza była ścięta o 29 groszy na litrze benzyny i o 28 groszy na litrze ON (czyli do minimalnego poziomu dopuszczalnego przez Unię Europejską). To jednak nie koniec złych wieści dla kierowców.

Donald Tusk ogłasza: W wakacje koniec dopłat do paliw

Premier Donald Tusk oficjalnie potwierdził, że w trakcie lata rząd całkowicie wygasi projekt osłonowy dla cen paliw.

– Myśmy zakładali, i z tego się wywiązaliśmy, że do lata będziemy dopłacać do tego, aby ceny paliw nie wystrzeliły w górę – i to zrealizowaliśmy. Mieliśmy najtańsze paliwo w Europie przez ten czas kryzysu, ale oczywiście ten projekt będziemy kończyli teraz, latem – poinformował szef rządu.

Jak dodał premier, "są niezłe sygnały" dotyczące perspektywy zakończenia konfliktu amerykańsko-irańskiego. Nadzieję na wyhamowanie globalnych wzrostów cen ropy dają m.in. pierwsze decyzje o odblokowaniu irańskich funduszy przez Zjednoczone Emiraty Arabskie w związku z postępem w rozmowach pokojowych. Jeśli globalna dyplomacja zadziała, ceny na światowych rynkach mają szansę wrócić do normy, co zrekompensuje Polakom brak rządowych tarcz.

Stacja paliw Amic
Stacja paliw Amic/Tomasz Sewastianowicz
Stacja paliw Carrefour
Stacja paliw Carrefour/Tomasz Sewastianowicz
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Źródło dziennik.pl
Tematy: kierowcalpgbenzynadiesel
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