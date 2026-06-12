Czarny piątek na stacjach paliw. Po 12 czerwca benzyna 95, diesel i LPG po tyle. Mamy najnowsze zestawienie

Nowe limity cenowe od piątku. Benzyna 95 drożeje. Sprawdź, ile maksymalnie zapłacisz na stacjach 12 czerwca

Od dzisiejszego poranka na stacjach paliw obowiązuje nowy, rządowy sufit cenowy. Zgodnie z oficjalnym obwieszczeniem Ministra Energii, w piątek 12 czerwca ceny detaliczne na pylonach nie mogą przekroczyć następujących poziomów:

Benzyna 95: maksymalnie 5,98 zł/l (oznacza to podwyżkę w stosunku do czwartkowej stawki 5,92 zł/l);

w stosunku do czwartkowej stawki 5,92 zł/l); Benzyna 98: maksymalnie 6,55 zł/l (nieznaczny spadek z 6,56 zł/l);

Olej napędowy (ON): maksymalnie 6,37 zł/l (wyraźna obniżka z 6,43 zł/l).

Co to oznacza dla kierowców? Sieci paliwowe musiały w nocy dostosować swoje systemy rozliczeniowe do nowych realiów.

Orlen już zareagował w hurcie. Oto kulisy decyzji resortu

Skąd ten nagły ruch Ministerstwa Energii z benzyną 95? Oficjalne powody widać jak na dłoni w najnowszych danych opublikowanych przez PKN Orlen. Polski koncern paliwowy podniósł hurtową cenę benzyny Eurosuper 95 o 53 zł za metr sześcienny. Jednocześnie rafineryjny gigant obniżył hurtowe stawki dla benzyny Super Plus 98 (o 17 zł/m³) oraz oleju napędowego Ekodiesel (aż o 51 zł/m³).

Te zmiany w hurcie idealnie pokrywają się z nowym, obowiązującym od dziś obwieszczeniem resortu energii. Co ciekawe, jeszcze w środę paliwa w hurcie Orlenu zaliczyły spadki. Gwałtowne odbicie cen popularnej "95-ki" pokazuje, pod jak ogromną presją znajduje się obecnie rynek i jak niestabilna jest sytuacja przed zbliżającym się weekendem.

Rządowe limity vs. rzeczywistość. Sprawdziłem na stacjach z jakiego pułapu startujemy

Ważna informacja: Aby przekonać się, z jakiej pozycji stacje benzynowe wchodzą w nowy piątkowy reżim cenowy, tuż przed zmianą cenników (w czwartkowy wieczór) zrobiłem objazd po najpopularniejszych sieciach. Moja zdjęcia pylonów pokazują stan wyjściowy – czyli to, jak giganci rynku do ostatniej chwili wykorzystywali stare, wyższe limity.

Oto jak wyglądały stawki na Orlenie, BP, Circle K, Amic i Auchan w momencie wejścia w życie nowych przepisów:

Benzyna 95: Na stacji Auchan kosztowała 5,68 zł/l i to była najniższa cena w zestawieniu. Z kolei Orlen i BP trzymały się twardo na poziomie dotychczasowego rządowego maksimum, żądając od kierowców 5,92 zł/l. Amic i Circle K sprzedawały "95-kę" o grosz niżej (5,91 zł/l). Od rana te ceny mogą gonić nowy limit (5,98 zł/l).

i to była najniższa cena w zestawieniu. Z kolei Orlen i BP trzymały się twardo na poziomie dotychczasowego rządowego maksimum, żądając od kierowców 5,92 zł/l. Amic i Circle K sprzedawały "95-kę" o grosz niżej (5,91 zł/l). Od rana te ceny mogą gonić nowy limit (5,98 zł/l). Diesel (ON): Tutaj rozrzut stawek był gigantyczny, a sieci wycisnęły stary limit do końca. Najtaniej było na Auchan (6,15 zł/l). W sieciach Amic i Circle K kierowcy musieli zapłacić 6,39 zł/l, na Orlenie 6,41 zł/l, a BP sprzedawało litr diesla za równe 6,43 zł. Ważne: od dzisiejszego poranka ta ostatnia stawka na BP (i każdej innej stacji) musi spaść do maksymalnie 6,37 zł/l.

Tutaj rozrzut stawek był gigantyczny, a sieci wycisnęły stary limit do końca. W sieciach Amic i Circle K kierowcy musieli zapłacić 6,39 zł/l, na Orlenie 6,41 zł/l, a BP sprzedawało litr diesla za równe 6,43 zł. Ważne: od dzisiejszego poranka ta ostatnia stawka na BP (i każdej innej stacji) musi spaść do maksymalnie 6,37 zł/l. LPG: Autogaz kosztował średnio od 3,72 zł/l do 3,73 zł/l (najdrożej było na stacjach Orlen).

Pylon na stacji Auchan: Benzyna 95 w cenie 5,68 zł/l to najniższa stawka w moim zestawieniu / Tomasz Sewastianowicz

Orlen utrzymywał ceny blisko maksimów. Od piątku limit dla benzyny 95 wzrośnie tu do 5,98 zł/l / Tomasz Sewastianowicz

Benzyna i diesel premium w cenie zwykłego paliwa? Anomalie na PB i Circle K

Podczas mojego czwartkowego objazdu trafiłem na dwie wyjątkowo korzystne dla kierowców sytuacje. Warto sprawdzić na pylonach, czy te anomalie utrzymały się również po nocnej zmianie cenników:

Anomalia na BP: Uszlachetniony diesel Ultimate był sprzedawany w cenie zwykłego ON (po 6,43 zł/l). Jeśli ta relacja się utrzyma, od piątku Ultimate powinien kosztować tyle, co nowy limit zwykłego diesla, czyli 6,37 zł/l.

Uszlachetniony diesel Ultimate był sprzedawany w cenie zwykłego ON (po 6,43 zł/l). Jeśli ta relacja się utrzyma, od piątku Ultimate powinien kosztować tyle, co nowy limit zwykłego diesla, czyli Niespodzianka na Circle K: Podobną relację zastałem w przypadku benzyny. Zwykła "95-ka" kosztowała tam 5,91 zł/l, a milesPlus – 5,92 zł/l.

Jeśli ta korelacja utrzyma się również po wejściu w życie nowego obwieszczenia, podczas dzisiejszych powrotów z pracy warto polować na paliwo premium w cenie standardowego.

Stacja BP: Zwykły diesel i wersja Ultimate kosztowały dokładnie tyle samo – 6,43 zł/l / Tomasz Sewastianowicz

Stacja paliw Circle K / Tomasz Sewastianowicz

Zwrot akcji w nocy. Donald Trump odwołuje bombowce. Co z cenami ropy?

Sytuacja na rynkach międzynarodowych zmienia się w zawrotnym tempie, a najnowsze doniesienia zza oceanu zelektryzowały giełdy paliwowe tuż przed piątkowym porankiem. Właśnie mija ponad 100 dni od wybuchu otwartego konfliktu między USA i Izraelem a Iranem. Jeszcze w czwartek wieczorem nad światem wisiało widmo gigantycznego kryzysu dostaw – prezydent USA Donald Trump groził uderzeniem w serce irańskiego sektora naftowego i przejęciem strategicznej wyspy Chark, przez którą przechodzi niemal cały eksport tamtejszej ropy.

W nocy nastąpił jednak zwrot akcji. Donald Trump poinformował o odwołaniu zaplanowanych nalotów i bombardowań Iranu. – W związku z tym, że rozmowy z Islamską Republiką Iranu zostały doprowadzone do najwyższego szczebla irańskiego przywództwa i zatwierdzone, jako prezydent Stanów Zjednoczonych Ameryki odwołałem zaplanowane na dziś wieczór ataki – napisał przywódca USA.

Amerykański prezydent dodał, że końcowe punkty porozumienia zostały zaakceptowane przez wszystkie zaangażowane strony – w tym USA, Izrael, Arabię Saudyjską czy ZEA – a data i miejsce podpisania dokumentu zostaną ogłoszone lada moment.

Jest jeden haczyk. Giełdy wciąż pełne nerwowości

Choć informacja o deeskalacji to potężny oddech dla globalnej gospodarki, eksperci zalecają wstrzemięźliwość. Po pierwsze, Teheran dotychczas nie potwierdził rewelacji Trumpa, a media przypominają, że amerykański prezydent w ostatnich miesiącach wielokrotnie zapewniał, że umowa jest blisko. Po drugie, Trump zapowiedział, że morska blokada Iranu pozostanie w mocy do czasu ostatecznego sfinalizowania transakcji.

Dla rynków finansowych i paliwowych to sygnał do wyczekiwania, ale wcześniejsza czwartkowa nerwowość zostawiła ślad. Kontrakty na amerykańską ropę WTI na lipiec rosły o 0,61 proc. (do poziomu 90,65 USD za baryłkę), a sierpniowe prognozy na europejską ropę Brent szły w górę o 0,33 proc. (do 93,40 USD/b). To, jak trwała okaże się nocna decyzja Trumpa, z automatycznym opóźnieniem uderzy w hurtowe cenniki Orlenu, a w konsekwencji – w portfele polskich kierowców.

Jak geopolityka uderza w polskie stacje paliw?

Warto przypomnieć, jak mocno dotychczasowe wstrząsy na Bliskim Wschodzie poturbowały kieszenie polskich kierowców. Według danych biura Reflex, droga do obecnych stawek wyglądała drastycznie:

Benzyna 95: z poziomu 5,73 zł/l (pod koniec lutego) wystrzeliła do 6,25 zł/l na początku marca, by pod koniec tamtego miesiąca osiągnąć poziom 7,16 zł/l.

z poziomu 5,73 zł/l (pod koniec lutego) wystrzeliła do 6,25 zł/l na początku marca, by pod koniec tamtego miesiąca osiągnąć poziom 7,16 zł/l. Olej napędowy: w niespełna miesiąc po wybuchu walk zdrożał z 5,98 zł/l do rekordowych 8,75 zł/l.

LPG: autogaz zanotował skok z 2,78 zł/l do 3,68 zł/l.

Na tak radykalne podwyżki polski rząd zareagował wprowadzeniem tarczy osłonowej pod nazwą pakiet "Ceny Paliw Niżej" (CPN). W obliczu nagłego, nocnego zwrotu w relacjach USA-Iran, dwutygodniowy system przedłużania tarczy i wyznaczone na piątek limity (w tym 5,98 zł za benzynę 95) zyskują chwilę oddechu. Jeśli jednak blokada morska Iranu przeciągnie się, a porozumienie okaże się tylko grą na zwłokę, utrzymanie tych sztucznych maksimów cenowych w dłuższej perspektywie wciąż będzie dla rządu gigantycznym wyzwaniem.

Co dalej z pakietem CPN na wakacje? Minister energii przerywa milczenie: Decyzje przed nami

To pytanie przed zbliżającym się sezonem urlopowym zadaje sobie każdy polski kierowca. Rządowa tarcza osłonowa w postaci pakietu "Ceny Paliw Niżej" (CPN) chroni nasze portfele tylko do najbliższego poniedziałku, 15 czerwca. Co wydarzy się po tej dacie?

Choć dotychczasowe sygnały z kuluarów sugerowały, że ochrona będzie automatycznie przedłużana w bezpiecznych, dwutygodniowych interwałach, najnowsze oficjalne stanowisko rządu wprowadza spore zaskoczenie i dużą dawkę niepewności.

Minister energii Miłosz Motyka właśnie przyznał wprost, że ostateczna decyzja w sprawie przyszłości pakietu CPN wciąż nie zapadła, a w rządzie trwa wyścig z czasem.

– Analizy trwają i jesteśmy w kontakcie wspólnie z panem ministrem Balczunem (resort aktywów państwowych – przyp. red.), rozmawialiśmy o tym z panem ministrem Domańskim (resort finansów – przyp. red.), więc te decyzje przed nami – poinformował Motyka.

Gorące analizy w "rządowym trójkącie". Będzie biały dym?

Szef resortu energii podkreślił, że kluczowe dla kieszeni kierowców uzgodnienia prowadzone są obecnie w trójkącie, na który składają się trzy ministerstwa: Energii, Aktywów Państwowych oraz Finansów. Oznacza to, że ważą się nie tylko kwestie społeczne i geopolityczne (w obliczu nocnego tąpnięcia na linii USA-Iran), ale przede wszystkim matematyka budżetowa. Dla kierowców oznacza to jedno: zamiast spokojnego planowania wakacyjnych wyjazdów, czeka nas weekend pełen nerwowego wyczekiwania na biały dym z rządowych gabinetów.