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Jadą 125 km/h, a mandat nie przychodzi. Oto legalny sposób na odcinkowy pomiar prędkości

Tomasz Sewastianowicz
Tomasz Sewastianowicz
dzisiaj, 05:50
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Odcinkowy pomiar prędkości
Żółte kamery nie wybaczą błędów. Odcinkowy pomiar prędkości kontroluje kierowców bez przerwy. Czy da się obejść OPP? Jak uniknąć mandatu i punktów karnych?/dziennik.pl
Nowy odcinkowy pomiar prędkości na autostradzie A1 oraz drogach ekspresowych S7 i S17 już kontroluje kierowców. System jest znacznie skuteczniejszy od fotoradarów, ponieważ liczy sekundę po sekundzie średnią prędkość z całego odcinka, a nie tylko z jednego punktu. Jednak wiele osób mija żółte kamery OPP z prędkością 125 km/h i nie dostaje mandatów. Jak to możliwe? Czy da się obejść OPP? Jest na to prosty sposób zgodny z prawem...

Kamery na A1, S7 i S17 już odliczają czas. Gdzie uważać na odcinkowy pomiar prędkości?

Odcinkowy pomiar prędkości, fotoradary, nieoznakowane radiowozy i system RedLight, którego kamery wyłapują przejazd na czerwonym świetle – to cztery typy rozwiązań wykorzystywanych w sieci CANARD. Przy czym za lwią część ujawnionych wykroczeń odpowiadają właśnie urządzenia OPP.

Żółte kamery przyłapały 2025 roku na przekroczeniu limitów ponad 470 tys. zmotoryzowanych. Dlatego Główny Inspektorat Transportu Drogowego (GITD) nie zwalnia tempa. Do ponad 97 działających systemów odcinkowego pomiaru prędkości (OPP), które nadzorują blisko 500 km dróg w Polsce, właśnie dołączyły kolejne lokalizacje.

Kamery już odliczają czas przejazdu

Najdłuższy z nowych systemów odcinkowego pomiaru prędkości przełączono w tryb rejestracji na autostradzie A1, między węzłami Kamieńsk i Stobiecko Szlacheckie w woj. łódzkim. Kamery nad jezdnią w stronę Łodzi monitorują odcinek o długości 12,8 km. Kierowcy jadący w kierunku Częstochowy są kontrolowani na 13,6-kilometrowej trasie. Zasady są jasne – limit dla samochodów osobowych to 140 km/h, a dla ciężarowych 80 km/h.

Żółte kamery zaczęły też łapać kierowców w województwie warmińsko-mazurskim na trasie S7 (odcinek Rączki – Tatary o długości 11,3 km z limitem 120/80 km/h), w lubelskim na S17 (Chrząchówek – Markuszów, liczący 10,3 km z limitem 120/80 km/h) oraz w małopolskiej Rabce-Zdroju na DK28, gdzie na krótkim, 2,7-kilometrowym fragmencie trzeba bezwzględnie zwolnić do 50 km/h. Czy teraz każda próba nadrobienia czasu na tych trasach zakończy się automatycznym mandatem?

Odcinkowy pomiar prędkości S7 Oto skuteczny sposób na mandat z odcinkowego pomiaru prędkości. Działa zawsze. Jest od tego przycisk
Odcinkowy pomiar prędkości S7

Dlaczego system OPP wyłapuje niemal każdego?

Odcinkowy pomiar prędkości automatycznie określa czas wjazdu i wyjazdu z kontrolowanego odcinka drogi. Na zdjęciu kierowca auta, który przekroczył limit, zobaczy szereg danych, takich jak:

  • miejsce, datę i czas pomiaru,
  • długość odcinka pomiarowego,
  • maksymalną dozwoloną prędkość.

Urządzenia zidentyfikują również pas ruchu, którym jechał samochód. Rozwiązania techniczne umożliwiają rejestrację wysokiej jakości zdjęcia także w nocy. Kiedy samochód lub motocykl opuści kontrolowany odcinek, system wyliczy jego średnią prędkość na całym dystansie na podstawie czasu przejazdu. Jeżeli trasa została pokonana zbyt szybko, kierowca zapłaci mandat. System funkcjonuje zatem inaczej niż klasyczny fotoradar – chodzi o mierzenie prędkości na dłuższych odcinkach drogi, a nie punktowo.

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Magiczna granica 125 km/h. Wyjaśniamy, dlaczego mandat wtedy nie przychodzi

Wiele osób zastanawia się, dlaczego niektórzy kierowcy jadący sprawniej od innych nie otrzymują wezwań do zapłaty. Kluczem są przepisy i technologia:

  • Próg tolerancji: Zgodnie z polskim prawem, systemy automatycznego nadzoru nad ruchem mają ustawiony margines błędu wynoszący 10 km/h. Jeśli pojedziesz 130 km/h przy ograniczeniu do 120 km/h – mandatu nie będzie.
  • Błąd licznika: Większość producentów samochodów kalibruje prędkościomierze tak, by pokazywały o 3-5 km/h więcej niż wynosi rzeczywista prędkość mierzona przez GPS.
  • Przekroczenie o 11 km/h i więcej oznacza już gwarantowaną karę.

Wniosek: Ustawienie tempomatu na 124-125 km/h przy ograniczeniu do 120 km/h sprawia, że realna prędkość to około 120-121 km/h. Mieścisz się więc nie tylko w ustawowym marginesie błędu, ale poruszasz się niemal idealnie z maksymalnym limitem. To właśnie dlatego mandat nie przychodzi.

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Odcinkowy pomiar prędkości S17
Odcinkowy pomiar prędkości S17
Odcinkowy pomiar prędkości DK28
Odcinkowy pomiar prędkości DK28

Prosty sposób na obejście systemu. Jest skuteczny i legalny

Wielu kierowców stosuje ryzykowne techniki: najpierw jadą bardzo szybko, a potem drastycznie zwalniają lub stają na poboczu przed końcową bramką. Teoretycznie to zadziała, bo system liczy średnią, ale w praktyce to najkrótsza droga do kłopotów i mandatu za tamowanie ruchu. Jak zrobić to mądrze?

  1. Tempomat to klucz do sukcesu: To najskuteczniejszy sposób na OPP. Jednym przyciskiem ustawiasz wspomniane 125 km/h (lub odpowiednio 105 km/h na "setce") i zdejmujesz nogę z gazu. Auto samo pilnuje średniej, a końcowe kamery mijasz z czystym sumieniem.
  2. Aplikacje jako wsparcie: Mapy Google, Waze czy Yanosik pokazują w czasie rzeczywistym średnią prędkość z odcinka. Jeśli widzisz, że "średnia" jest zbyt wysoka, masz czas na jej delikatną korektę bez gwałtownych manewrów.
  3. Krótki postój na MOP: Niektórzy kierowcy decydują się na zjazd na Miejsce Obsługi Podróżnych lub stację paliw, jeśli znajdują się one wewnątrz mierzonego odcinka. Postój wydłuża czas przejazdu, co obniża średnią prędkość.
  4. Pamiętaj o progu tolerancji, ale nie ryzykuj: Systemy mają zazwyczaj 10 km/h marginesu, jednak jazda "na krawędzi" bywa zgubna – wskazania licznika w aucie nie zawsze pokrywają się idealnie z GPS-em.

Najprostsza rada? Przepisowa jazda na OPP to nie tylko brak mandatu, ale przede wszystkim święty spokój. Na 10-kilometrowym odcinku różnica między jazdą 120 km/h a 140 km/h to zaledwie kilkadziesiąt sekund zysku – gra zupełnie niewarta ryzyka i stresu.

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Jeśli jednak przeszarżujesz, konsekwencje w 2026 roku są bardzo dotkliwe. Przekroczenie średniej prędkości o 11 km/h i więcej oznacza już gwarantowaną karę. W przypadku tzw. recydywy (drugie to samo wykroczenie drogowe popełnione w ciągu 2 lat), stawki mandatów od 31 km/h w górę rosną dwukrotnie.

Przekroczenie prędkości

Mandat

Punkty karne

do 10 km/h

50 zł

1 pkt

11–15 km/h

100 zł

2 pkt

16–20 km/h

200 zł

3 pkt

21–25 km/h

300 zł

5 pkt

26–30 km/h

400 zł

7 pkt

31–40 km/h

800 zł / 1600 zł (recydywa)

9 pkt

41–50 km/h

1000 zł / 2000 zł

11 pkt

51–60 km/h

1500 zł / 3000 zł

13 pkt

61–70 km/h

2000 zł / 4000 zł

14 pkt

ponad 70 km/h

2500 zł / 5000 zł

15 pkt

Odcinkowy pomiar prędkości
Odcinkowy pomiar prędkości
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Źródło dziennik.pl
Tematy: kierowcamandatautostradaodcinkowy pomiar prędkości
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Tomasz Sewastianowicz
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