Po poniedziałku kierowcy obudzą się w nowej rzeczywistości. Od 9 czerwca tyle zapłacisz za benzynę 95, LPG i diesla. Oto najnowsze zestawienie

Byłem na stacjach Orlen, BP, Circle K, Amic i Auchan. Oto aktualne ceny

Dziś za benzynę 95 zapłacisz maksymalnie 6,00 zł/l, a za diesla do 6,48 zł/l – wynika z rządowego obwieszczenia ministra energii, które obowiązuje do poniedziałku włącznie. Oznacza to wzrost ceny maksymalnej wszystkich rodzajów paliw w porównaniu z piątkiem.

Zdjęcia, które zrobiłem dziś rano na stacjach największych sieci w Polsce, potwierdzają jedno: Orlen, BP, Circle K, Amic i Auchan nie tylko trzymają się maksymalnych limitów, ale delikatnie schodzą poniżej wyznaczonego sufitu. Tak wyglądają stawki dla kierowców tuż przed zmianą cen, która czeka nas we wtorek:

Benzyna 95: Na stacji Auchan kosztuje 5,79 zł/l i to najniższa cena w moim zestawieniu – wygląda niemal jak promocja. Orlen, BP, Circle K oraz Amic zeszły delikatnie poniżej rządowego maksimum i sprzedają najpopularniejsze paliwo po 5,99 zł/l .

Na stacji Auchan kosztuje i to najniższa cena w moim zestawieniu – wygląda niemal jak promocja. Orlen, BP, Circle K oraz Amic zeszły delikatnie poniżej rządowego maksimum i sprzedają najpopularniejsze paliwo po . Diesel (ON): Stawki wahają się od 6,10 zł/l (Auchan), przez 6,44 zł/l (Amic) i 6,45 zł/l (Orlen), aż do 6,48 zł/l (BP, Circle K).

Stawki wahają się od (Auchan), przez (Amic) i (Orlen), aż do (BP, Circle K). LPG: Autogaz kosztuje średnio od 3,71 zł/l (najtaniej na Circle K) do 3,73 zł/l (Orlen).

Stacja paliw Auchan / Tomasz Sewastianowicz

Stacja paliw Orlen / Tomasz Sewastianowicz

Benzyna premium w cenie zwykłej. Okazja potrwa jeszcze tylko chwilę

Podczas porannej przejażdżki po stacjach paliw zauważyłem wyjątkowo korzystną dla kierowców anomalię. Na stacjach sieci Circle K zwykła benzyna 95 i uszlachetniona milesPlus kosztują dokładnie tyle samo (5,99 zł/l). Identycznie jest z dieslem – wersję standardową oraz premium zatankujesz za 6,48 zł/l.

Podobną sytuację zastałem na BP z dieslem Ultimate (również po 6,48 zł/l). Taka okazja potrwa jeszcze przez cały poniedziałek, bo od wtorku wejdą w życie nowe stawki. Warto wykorzystać ten moment i zalać paliwo premium bez żadnej dopłaty.

Stacja paliw Circle K / Tomasz Sewastianowicz

Ropa po 98 dolarów. Dlaczego ceny na stacjach znowu rosną? Od wtorku nowa rzeczywistość

W niedzielę mija dokładnie 100 dni od wybuchu wojny między USA i Izraelem a Iranem. Wzrost cen ropy oraz paliw gotowych na światowych rynkach rykoszetem przełożył się na ceny detaliczne w Polsce.

Według danych biura Reflex średnia cena benzyny 95 na stacjach wzrosła z 5,73 zł/l (27 lutego) do 6,25 zł/l (6 marca). Olej napędowy zdrożał w tym okresie z 5,98 zł/l do 6,93 zł/l, a LPG – z 2,78 zł/l do 2,97 zł/l. Jeszcze wyższe były średnie ceny paliw 27 marca, niemal miesiąc od wybuchu konfliktu. Wynosiły wówczas odpowiednio: 7,16 zł za litr benzyny 95, 8,75 zł za litr diesla i 3,68 zł w przypadku LPG.

Na tak drastyczne zwyżki cen polski rząd zareagował wprowadzeniem pakietu Ceny Paliwa Niżej (CPN), który objął jednak tylko benzyny silnikowe i olej napędowy. Jakich cen kierowcy mogą spodziewać się po poniedziałku? Analitycy e-petrol.pl ostrzegają przed odwróceniem dotychczasowego trendu spadkowego. Powodem jest niestabilna sytuacja na Bliskim Wschodzie, która grozi powrotem podwyżek na stacjach.

Stacja paliw BP / Tomasz Sewastianowicz

Znam nowe stawki. Oto oficjalne prognozy na ten tydzień - zobacz tabelę

Zgodnie z najnowszą prognozą ekspertów e-petrol.pl po poniedziałku średnie ceny na stacjach ukształtują się na następujących poziomach:

Rodzaj paliwa Prognozowany zakres cenowy Benzyna 95 5,93 - 6,07 zł/l Benzyna 98 6,53 - 6,67 zł/l Olej napędowy (ON) 6,42 - 6,54 zł/l Autogaz (LPG) 3,49 - 3,58 zł/l

Eksperci biura Reflex również zwracają uwagę, że zahamowanie obserwowanych od końca maja spadków cen hurtowych to bezpośrednia konsekwencja ponownego wzrostu notowań ropy naftowej. W ocenie analityków, po zejściu poniżej poziomu 6 zł za litr, benzyna jest obecnie tylko nieznacznie droższa niż przed rokiem, podczas gdy diesel kosztuje o 58 groszy na litrze więcej.

LPG tanieje, ale jest droższe o 25%. Jakim cudem?

W tym samym czasie tanieje LPG. Od szczytu odnotowanego w pierwszej połowie kwietnia, cena autogazu spadła już o 28 groszy na litrze. Mimo to paliwo to pozostaje o około 25% droższe niż rok temu.

Analitycy podkreślają, że sytuacja na rynku paliw jest coraz bardziej uzależniona od wydarzeń geopolitycznych. Kontrakty na ropę Brent z dostawą w sierpniu są wyceniane w okolicach 98 dolarów za baryłkę, a ceny benzyny i oleju napędowego na rynku ARA również rosną. Dodatkowym czynnikiem napędzającym drożyznę są informacje o dalszym spadku zapasów ropy w Stanach Zjednoczonych.

Czy pakiet CPN będzie przedłużony na całe wakacje?

Kierowców jeszcze do 15 czerwca będzie chronił rządowy pakiet Ceny Paliw Niżej (CPN) – wynika z rozporządzeń opublikowanych w Dzienniku Ustaw. To dobra wiadomość, choć pewną niepewność zasiewają sygnały wysyłane przez samych urzędników.

– Obowiązywanie rządowego pakietu CPN będzie przedłużane co dwa tygodnie. Sytuacja geopolityczna nie pozwala na to, by decydować o jego utrzymaniu na całe wakacje z góry – powiedział Grzegorz Łaguna, rzecznik prasowy Ministerstwa Energii.

Kierowcom musi więc na razie wystarczyć świadomość dwutygodniowej ochrony. Kolejne, kluczowe decyzje rządu poznamy w połowie miesiąca.