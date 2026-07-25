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Po poniedziałku kierowcy obudzą się w nowej rzeczywistości. Od 28 lipca tyle zapłacisz za benzynę 95, LPG i diesla. Oto najnowsze zestawienie

Tomasz Sewastianowicz
Tomasz Sewastianowicz
46 minut temu
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Tankowanie paliwa do samochodu na stacji Orlen
Ceny paliw w szczycie wakacji idą w górę w ekspresowym tempie. Od poniedziałku kierowców czekają kolejne podwyżki/Tomasz Sewastianowicz
7,99 zł za diesla i ponad 9 zł za litr benzyny premium – to nowa rzeczywistość, która przywitała mnie dziś przy tankowaniu auta. Analitycy biura Reflex i e-petrol.pl nie pozostawiają złudzeń: benzyna 95 i olej napędowy drożeją w ekspresowym tempie, a od poniedziałku stawki znów pójdą w górę. Powodów do optymizmu nie mają nawet właściciele aut z instalacją LPG. Sprawdziłem o świcie, jak sytuacja wygląda na stacjach Orlen, Shell, BP, Circle K, Amic, Avia, Moya, Auchan i Carrefour. Nie mam dobrych wiadomości.

Benzyna 95 zdrożała o 1,47 zł. Sprawdziłem nowe cenniki na stacjach

Skokowe zmiany cen ropy i paliw gotowych na rynku międzynarodowym napędzają podwyżki na polskich stacjach. Efekt? Analitycy e-petrol.pl nie pozostawiają złudzeń: tankowanie w szczycie wakacyjnych wyjazdów będzie coraz poważniejszym obciążeniem dla domowych budżetów. Benzyna 95 przebiła już najwyższe poziomy z 2022 roku.

Z kolei eksperci biura Reflex wyliczają, że od 1 lipca benzyna 95 podrożała w sumie o 1,47 zł/l, a olej napędowy aż o 1,75 zł/l. Rynkowa rzeczywistość wyprzedziła nawet najnowsze prognozy – dziś rano sytuacja na stacjach zmieniła się diametralnie. Kierowcy w całej Polsce muszą mierzyć się z rekordowymi wzrostami. Sprawdziłem, jak wielkie sieci dyktują nowe warunki.

Orlen, Circle K i spółka wyciskają kierowców jak cytrynę. Wielka piątka odleciała z cenami

Moje zdjęcia pylonów największych sieci potwierdzają jedno: Orlen, Circle K, Shell, BP i Amic całkowicie pozbyły się skrupułów i odleciały z cenami benzyny 95 oraz diesla. Oto jak wyglądają aktualne koszty tankowania na poszczególnych stacjach:

  • Benzyna 95: Kosztuje już 7,59 zł/l – najwyższej ceny żąda dzisiaj Circle K. Orlen, BP, Shell oraz Amic ustaliły cenę na poziomie 7,54 zł/l. Z kolei na stacjach Avia i Moya zapłacimy odpowiednio 7,49 zł/l i 7,44 zł/l. Nawet Carrefour sprzedaje najpopularniejsze paliwo po 7,25 zł/l. Jedynie Auchan odważył się na weekendową promocję "95-ki" i obniżył cenę do 6,90 zł/l – tam trzeba przygotować się na kolejki.
  • Diesel (ON): Orlen z ceną 7,99 zł/l jest dziś najdroższy. BP, Circle K, Shell i Amic umówiły się na 7,94 zł/l. Na stacjach Avia i Moya można zatankować za 7,84 zł/l. Litr oleju napędowego w sieci Auchan zdrożał z 7,55 zł/l do 7,78 zł/l, natomiast najtaniej diesla można kupić na stacji Carrefour – za 7,65 zł/l.
  • LPG: Za autogaz zapłacimy obecnie od 3,15 zł/l (najniższa stawka, którą zastałem na stacji Carrefour) do 3,33 zł/l (najdrożej tradycyjnie na stacjach sieci Orlen).
  • Rekordzista drożyzny: Shell przebił wszystkich – litr benzyny V-Power Racing kosztuje na tej stacji aż 9,02 zł/l. Następny poziom to już 10 zł za litr?
Ceny na stacji paliw Orlen
Ceny na stacji paliw Orlen/Tomasz Sewastianowicz
Ceny na stacji paliw Shell
Ceny na stacji paliw Shell/Tomasz Sewastianowicz

Benzyna po 9 zł za litr to nie jest żart. Życie wyprzedziło tabelki

Analitycy biura Reflex w swojej najnowszej prognozie wyliczają, że jeśli ropa Brent utrzyma się w pobliżu 98 dolarów za baryłkę, to w przyszłym tygodniu należy spodziewać się kolejnej fali podwyżek. Najbardziej ma drożeć olej napędowy, którego średnia cena może przekroczyć poziom 8 zł/l. Benzyna 95 ma kosztować średnio 7,40-7,45 zł/l.

Także eksperci e-petrol.pl od poniedziałku 27 lipca spodziewają się dalszych wzrostów cen detalicznych, przede wszystkim w przypadku oleju napędowego. A co realnie dzieje się na stacjach? Zestawienie oficjalnych prognoz ze stawkami, które przed chwilą zastałem przy tankowaniu, czarno na białym pokazuje skalę zaskoczenia:

Paliwo

Prognoza e-petrol.pl (od poniedziałku)

Nowa prognoza biura Reflex (od 27 lipca)

Realne ceny na stacjach (stan z poranka)

Benzyna 95

7,29 – 7,42 zł/l

7,45 zł/l (wzrost o 7 gr)

6,90 – 7,59 zł/l (najtaniej: promocja Auchan, najdrożej: Circle K)

Olej napędowy (ON)

7,99 – 8,15 zł/l

8,20 zł/l (wzrost o 40 gr)

7,65 – 7,99 zł/l (najtaniej: Carrefour, najdrożej: Orlen)

Autogaz (LPG)

3,06 – 3,15 zł/l

3,16 zł/l (bez zmian)

3,15 – 3,33 zł/l (najtaniej: Carrefour, najdrożej: Orlen)

Ceny na stacji paliw Auchan
Ceny na stacji paliw Auchan - benzyna 95 w promocji kosztuje 6,90 zł/l/Tomasz Sewastianowicz

Nowe prognozy do kosza. Nawet LPG jest droższe, niż zakładają eksperci

Mój poranny objazd dowodzi jednego: rynkowa rzeczywistość w ekspresowym tempie ucieka oficjalnym przewidywaniom analityków. Stacja Circle K prowadzi w tym cenowym wyścigu – benzyna 95 (7,59 zł/l) z hukiem przebiła maksymalny pułap szacowany przez e-petrol.pl (7,42 zł/l) oraz biuro Reflex (7,45 zł/l).

Zawirowania dotyczą także kierowców aut z instalacją LPG. Podczas gdy eksperci zza biurka prognozują uspokojenie sytuacji i średnie ceny autogazu w okolicach 3,06–3,16 zł/l, rzeczywiste stawki na pylonach (choćby na Orlenie) to już 3,33 zł/l. To o 17 groszy drożej, niż wynosi górna granica branżowych analiz. Jedynie Carrefour ze stawką 3,15 zł/l zachowuje jeszcze zdrowy rozsądek.

Ceny na stacji paliw BP
Ceny na stacji paliw BP/Tomasz Sewastianowicz
Ceny na stacji paliw Carrefour
Ceny na stacji paliw Carrefour/Tomasz Sewastianowicz

Powrót tarczy CPN? Rzecznik rządu mówi co innego niż Tusk

Rozpędzone podwyżki wywołują coraz głośniejsze pytania o powrót programu ochronnego "Ceny Paliwa Niżej" (CPN). Głos w tej sprawie zabrał rzecznik rządu Adam Szłapka.

– Rząd nie wyklucza powrotu do rozwiązań, które miały ograniczyć wzrost cen paliw na stacjach – poinformował Szłapka na antenie Polskiego Radia. Jak podkreślił, resorty odpowiedzialne za energię i finanse na bieżąco analizują sytuację na rynku ropy.

– To rozwiązanie jest bardzo kosztowne. Bardzo mocno obciąża budżet państwa – to prawie 1,5 mld zł miesięcznie. W związku z tym nie jest możliwe, aby utrzymywać je cały czas. Ministerstwo Energii i Ministerstwo Finansów stale monitorują ceny ropy naftowej i sytuację na rynku paliw. Jeżeli pojawi się sytuacja krytyczna, będziemy wracać do takiego rozwiązania – zaznaczył rzecznik, dodając, że ewentualny powrót tarczy zależy od rozwoju sytuacji gospodarczej i zmian na światowych rynkach surowców.

Tusk studzi emocje: Nie możemy bez końca łożyć pieniędzy

Co ciekawe, wcześniej premier Donald Tusk postawił sprawę jasno i nie pozostawił kierowcom żadnych złudzeń co do powrotu dopłat.

– Z budżetu państwa nie możemy bez końca łożyć na to pieniędzy. I tak długo wytrzymaliśmy, utrzymując najniższe ceny paliw w Europie, ale ta wytrzymałość budżetu też ma swoje granice – oświadczył Tusk, podkreślając, że rząd od samego początku zapowiadał tymczasowy charakter programu CPN.

– Nie możemy decydować się na pełną ochronę, nie mając pewności, jak będzie wyglądała sytuacja na Bliskim Wschodzie i jak będą wyglądały decyzje prezydenta Donalda Trumpa. Sami wiecie, jak wygląda ta karuzela emocji. Dzisiaj jest rozejm, jutro wojna, pojutrze rozejm, a popojutrze bombardowania – i to bezpośrednio wpływa na ceny paliw na stacjach – zaznaczył premier.

Ceny na stacji paliw Avia
Ceny na stacji paliw Avia/Tomasz Sewastianowicz
Ceny na stacji paliw Moya
Ceny na stacji paliw Moya/Tomasz Sewastianowicz

Koniec tarczy CPN. Ile kosztował program ochronny?

Przypomnijmy: rządowy program CPN wygasł z końcem czerwca. Przestały wtedy obowiązywać m.in. przepisy wprowadzające obniżoną stawkę podatku VAT na wybrane paliwa oraz mechanizm ceny maksymalnej. Jeszcze wcześniej, w połowie czerwca, wygasła obniżona akcyza.

Ministerstwo Finansów oszacowało całkowity koszt funkcjonowania programu CPN na około 4,7 mld zł. Rząd od początku podkreślał, że tarcza miała charakter wyłącznie tymczasowy i stanowiła bezpośrednią odpowiedź na kryzys wywołany napięciami na linii USA-Izrael-Iran.

Ceny na stacji paliw Circle K
Na jednej ze stacji paliw Circle K litr benzyny 95 kosztuje już 7,59 zł/Tomasz Sewastianowicz
Ceny na stacji paliw Circle K
Ceny na stacji paliw Circle K/Tomasz Sewastianowicz
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Źródło dziennik.pl
Tematy: cenakierowcalpgpaliwo
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Tomasz Sewastianowicz
Tomasz Sewastianowicz

Dziennikarz. W branży od czasów, kiedy w poszukiwaniu auta jechało się w niedzielę na giełdę samochodową, a radio z odtwarzaczem kasetowym było luksusem na równi z klimatyzacją. Dziś lubi auta elektryczne, ale ciągle szanuje silnik Diesla – nie tylko w czołgu. Testuje motoryzacyjne nowości i donosi o gorących premierach z prezentacji. Poza motoryzacją śledzi przepisy ruchu drogowego oraz wszystko, co związane z bezpieczeństwem. Uważa, że w pracy liczy się efekt i dopracowanie tematu.

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