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Polacy kupują 399 aut dziennie. Nowa Toyota ośmiesza cenniki konkurencji

Tomasz Sewastianowicz
Tomasz Sewastianowicz
dzisiaj, 12:24
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Nowa Toyota C-HR+
Nowa Toyota C-HR+ jest najpopularniejszym modelem w swoim segmencie. Samochód okazał się hitem zanim jeszcze trafił do salonów sprzedaży/Tomasz Sewastianowicz
Kto dominuje na polskim rynku motoryzacyjnym? Te dane cię zaskoczą. Toyota w maju zdobyła rzadko spotykaną, poczwórną koronę, sprzedając nad Wisłą średnio 399 aut każdego dnia. Na dodatek jej nowy SUV właśnie udowodnił, że samochód elektryczny może być tańszy od swojego spalinowego odpowiednika. Jak japońska marka rzuciła wyzwanie cennikom rywali?

Toyota zgarnia pełną pulę. Poczwórna korona nad Wisłą

W maju w Polsce zarejestrowano łącznie 55,8 tys. samochodów osobowych i dostawczych – to najlepszy wynik majowy w XXI wieku. Blisko co siódme z nich (7988 sztuk) wyjechało z salonów Toyoty. Oznacza to, że w każdy z 20 dni roboczych polskie drogi zasilało średnio 399 nowych aut tego producenta. Drugie miejsce w zestawieniu zajmuje Skoda, a podium zamyka Volkswagen.

Jednocześnie na naszym rynku doszło do sytuacji bezprecedensowej. Toyota w maju zgarnęła pełną pulę i zdobyła poczwórną koronę: jest liderem w segmencie aut osobowych, aut dostawczych, a także numerem jeden w rejestracjach elektrycznych samochodów osobowych i dostawczych (BEV). Liczby najlepiej oddają skalę sukcesu...

Toyota kontra Chińczycy. Corolla odpiera ofensywę marki MG

Koniem pociągowym biznesu Toyoty nad Wisłą pozostaje Corolla. Polacy w ciągu 20 dni kupili 1736 sztuk tego modelu. Królową napędów niezmiennie jest klasyczna hybryda z silnikiem 1.8.

To imponujący wynik, zwłaszcza gdy zestawimy go z głośną ofensywą producentów z Państwa Środka. Ciekawie wygląda tu przykład MG, czyli najwyżej klasyfikowanej chińskiej marki. Choć w maju notuje ona świetną dynamikę wzrostu (31%), to wolumen na poziomie 1723 sztuk wyraźnie blednie przy wynikach Toyoty, która sprzedaje pięciokrotnie więcej aut. Można przypuszczać, że wraz z nasyceniem rynku dynamika MG zacznie wyhamowywać. Tym bardziej że Chińczycy muszą dziś walczyć już nie tylko z Europą czy Japonią, ale coraz agresywniej między sobą.

Toyota Corolla TS Kombi 1.8 Hybrid
Toyota Corolla TS Kombi 1.8 Hybrid/Ireneusz Rek

Najpopularniejsze marki aut osobowych w Polsce - maj 2026

Marka

Rejestracje maj 2026

Toyota

6767 sztuk

Skoda

4986

VW

3733

BMW

2746

Kia

2583

Mercedes

2153

Hyundai

2146

Dacia

2021

Audi

1931

Renault

1885

Najpopularniejsze modele samochodów w Polsce w 2026

Marka i model

Rejestracje maj 2026

Toyota Corolla

1736 sztuk

Skoda Octavia

1579

Kia Sportage

1407

Hyundai Tucson

1253

Toyota C-HR

1159

Toyota Yaris Cross

1149

Dacia Duster

844

MG HS

817

Toyota Yaris

748

BMW X3

702

Kupują w ciemno i bez dopłat. Nowy C-HR+ zaskoczył analityków

Segment aut elektrycznych? Tutaj Toyota po raz kolejny zostawia konkurencję w tyle. Japoński producent sprzedał w maju najwięcej samochodów BEV (235 egz. osobowych oraz 122 szt. dostawczych) i może pochwalić się największą dynamiką wzrostu (niemal 12 proc. udziału w rynku).

Marka

Rejestracje BEV maj 2026

Toyota

234 osobowe elektryki

Mercedes

224

BYD

203

Tesla

184

Leapmotor

104

Audi

103

Skoda

95

BMW

82

Kia

76

Hyundai

74

Analitycy instytutu Samar zauważają, że niezwykle szybko na popularności zyskuje najnowsza Toyota C-HR+ – ten SUV stanowi ponad połowę sprzedaży japońskich osobówek EV (119 szt.) i to mimo wyłączenia programu dopłat "NaszEauto". Zamówienia w polskich salonach posypały się, zanim pierwsze egzemplarze dotarły do salonów.

Nowa Toyota C-HR+
Nowa Toyota C-HR+/Ireneusz Rek
Nowa Toyota C-HR+
Nowa Toyota C-HR+

Większa i ładniejsza, VW Golf traci sens. Co kryje wnętrze?

Dlaczego Polacy tak chętnie wybierają tego japońskiego SUV-a? Nie sądziłem, że kiedyś to powiem, ale Toyota zaprojektowała naprawdę ładne, wyraziste auto. C-HR+ to elegancki SUV w stylu coupe z ponad 4,5-metrowym nadwoziem – jest o 16 cm dłuższy od standardowego, dobrze znanego z naszych ulic modelu C-HR.

Wnętrze okazuje się zaskakująco przestronne, praktyczne i solidnie wykonane. Dzięki całkowicie płaskiej podłodze auto oferuje komfort podróżowania na poziomie pojazdów z wyższego segmentu. Kierowca o wzroście 186 cm bez problemu znajdzie idealną pozycję za kierownicą, a pasażerowie na tylnej kanapie nie muszą martwić się o przestrzeń nad głowami. Z kolei bagażnik ma pojemność 408 litrów, oferuje podwójną podłogę i solidne haki na torby (dla porównania: klasyczny C-HR mieści 388 l, a Volkswagen Golf – 380/1237 l)

Nowa Toyota C-HR+
Nowa Toyota C-HR+
Nowa Toyota C-HR+
Nowa Toyota C-HR+/Tomasz Sewastianowicz

Osiągi GR Yarisa w rodzinnym SUV-ie. Ile kosztuje nowa Toyota?

Toyota C-HR+ oferuje dwie pojemności akumulatorów. Podstawowy wariant wyposażono w baterię 57,7 kWh oraz silnik o mocy 167 KM, co pozwala na pokonanie do 484 km na jednym ładowaniu. Większa bateria (77 kWh) połączona z jednostką 224 KM i napędem na przód zapewnia imponujący zasięg aż do 635 km. Na szczycie gamy stoi odmiana z dodatkowym silnikiem przy tylnej osi (4x4) o łącznej mocy 343 KM. Osiągi? Sprint od zera do 100 km/h w czasie 5,2 sekundy to wynik na poziomie sportowego GR Yarisa.

W ten sposób japoński producent daje kierowcom demokratyczny wybór, udowadniając, że jeden samochód może idealnie sprawdzać się w mieście i w dalekich trasach. Co kluczowe, bazowa wersja oferuje nowoczesnego elektryka w cenie auta spalinowego.

Najtańsza Toyota C-HR+ w wersji Style kosztuje od 155 900 zł. Dla porównania: klasyczny, hybrydowy C-HR 1.8 (140 KM) w tej samej wersji Style to wydatek od 156 600 zł. Z kolei Corolla Cross 1.8 Hybrid Style wymaga wyłożenia minimum 155 600 zł.

Nowa Toyota C-HR+
Nowa Toyota C-HR+
Nowa Toyota C-HR+ i bZ4X
Nowa Toyota C-HR+ i bZ4X/Ireneusz Rek

Piekło zamarzło: Elektryk tańszy niż hybryda z silnikiem 1.8 – porównanie

Najnowsza polityka cenowa Toyoty całkowicie zmienia zasady gry na rynku. W wielu przypadkach samochody elektryczne – choć mocniejsze i lepiej wyposażone – stały się po prostu tańsze od swoich hybrydowych (spalinowo-elektrycznych) odpowiedników. Najlepiej obrazuje to poniższe zestawienie cen katalogowych:

Model elektryczny (Cena od)

Hybrydowy odpowiednik (Cena od)

Różnica na korzyść elektryka

C-HR+ (155 900 zł)

C-HR 1.8 (156 600 zł)

700 zł

bZ4X Touring (214 900 zł)

RAV4 Executive (215 900 zł)

1000 zł

Gwarancja na 1 mln km – takich warunków nie daje nikt

Poza tym Toyota jest tak pewna technologii swoich EV, że oferuje gwarancję na akumulator trakcyjny do 10 lat lub do 1 mln kilometrów (warunkiem jest wykonanie corocznej kontroli stanu baterii). W ocenie Japończyków bateria zachowa co najmniej 70 proc. swojej pojemności przez 10 lat użytkowania.

Nowa Toyota bZ4X i C-HR+
Nowa Toyota bZ4X i C-HR+/Ireneusz Rek
Nowa Toyota C-HR+
Nowa Toyota C-HR+/Tomasz Sewastianowicz
Nowa Toyota C-HR+
Nowa Toyota C-HR+/Ireneusz Rek
Nowa Toyota C-HR+
Nowa Toyota C-HR+
Nowa Toyota C-HR+
Nowa Toyota C-HR+
Nowa Toyota C-HR+
Nowa Toyota C-HR+
Copyright
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Źródło dziennik.pl
Tematy: silnikcenatoyotaSUV
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Tomasz Sewastianowicz
Tomasz Sewastianowicz
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