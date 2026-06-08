Polacy kupują 399 aut dziennie. Nowa Toyota ośmiesza cenniki konkurencji

Toyota zgarnia pełną pulę. Poczwórna korona nad Wisłą

W maju w Polsce zarejestrowano łącznie 55,8 tys. samochodów osobowych i dostawczych – to najlepszy wynik majowy w XXI wieku. Blisko co siódme z nich (7988 sztuk) wyjechało z salonów Toyoty. Oznacza to, że w każdy z 20 dni roboczych polskie drogi zasilało średnio 399 nowych aut tego producenta. Drugie miejsce w zestawieniu zajmuje Skoda, a podium zamyka Volkswagen.

Jednocześnie na naszym rynku doszło do sytuacji bezprecedensowej. Toyota w maju zgarnęła pełną pulę i zdobyła poczwórną koronę: jest liderem w segmencie aut osobowych, aut dostawczych, a także numerem jeden w rejestracjach elektrycznych samochodów osobowych i dostawczych (BEV). Liczby najlepiej oddają skalę sukcesu...

Toyota kontra Chińczycy. Corolla odpiera ofensywę marki MG

Koniem pociągowym biznesu Toyoty nad Wisłą pozostaje Corolla. Polacy w ciągu 20 dni kupili 1736 sztuk tego modelu. Królową napędów niezmiennie jest klasyczna hybryda z silnikiem 1.8.

To imponujący wynik, zwłaszcza gdy zestawimy go z głośną ofensywą producentów z Państwa Środka. Ciekawie wygląda tu przykład MG, czyli najwyżej klasyfikowanej chińskiej marki. Choć w maju notuje ona świetną dynamikę wzrostu (31%), to wolumen na poziomie 1723 sztuk wyraźnie blednie przy wynikach Toyoty, która sprzedaje pięciokrotnie więcej aut. Można przypuszczać, że wraz z nasyceniem rynku dynamika MG zacznie wyhamowywać. Tym bardziej że Chińczycy muszą dziś walczyć już nie tylko z Europą czy Japonią, ale coraz agresywniej między sobą.

Toyota Corolla TS Kombi 1.8 Hybrid / Ireneusz Rek

Najpopularniejsze marki aut osobowych w Polsce - maj 2026

Marka Rejestracje maj 2026 Toyota 6767 sztuk Skoda 4986 VW 3733 BMW 2746 Kia 2583 Mercedes 2153 Hyundai 2146 Dacia 2021 Audi 1931 Renault 1885

Najpopularniejsze modele samochodów w Polsce w 2026

Marka i model Rejestracje maj 2026 Toyota Corolla 1736 sztuk Skoda Octavia 1579 Kia Sportage 1407 Hyundai Tucson 1253 Toyota C-HR 1159 Toyota Yaris Cross 1149 Dacia Duster 844 MG HS 817 Toyota Yaris 748 BMW X3 702

Kupują w ciemno i bez dopłat. Nowy C-HR+ zaskoczył analityków

Segment aut elektrycznych? Tutaj Toyota po raz kolejny zostawia konkurencję w tyle. Japoński producent sprzedał w maju najwięcej samochodów BEV (235 egz. osobowych oraz 122 szt. dostawczych) i może pochwalić się największą dynamiką wzrostu (niemal 12 proc. udziału w rynku).

Marka Rejestracje BEV maj 2026 Toyota 234 osobowe elektryki Mercedes 224 BYD 203 Tesla 184 Leapmotor 104 Audi 103 Skoda 95 BMW 82 Kia 76 Hyundai 74

Analitycy instytutu Samar zauważają, że niezwykle szybko na popularności zyskuje najnowsza Toyota C-HR+ – ten SUV stanowi ponad połowę sprzedaży japońskich osobówek EV (119 szt.) i to mimo wyłączenia programu dopłat "NaszEauto". Zamówienia w polskich salonach posypały się, zanim pierwsze egzemplarze dotarły do salonów.

Nowa Toyota C-HR+ / Ireneusz Rek

Nowa Toyota C-HR+

Większa i ładniejsza, VW Golf traci sens. Co kryje wnętrze?

Dlaczego Polacy tak chętnie wybierają tego japońskiego SUV-a? Nie sądziłem, że kiedyś to powiem, ale Toyota zaprojektowała naprawdę ładne, wyraziste auto. C-HR+ to elegancki SUV w stylu coupe z ponad 4,5-metrowym nadwoziem – jest o 16 cm dłuższy od standardowego, dobrze znanego z naszych ulic modelu C-HR.

Wnętrze okazuje się zaskakująco przestronne, praktyczne i solidnie wykonane. Dzięki całkowicie płaskiej podłodze auto oferuje komfort podróżowania na poziomie pojazdów z wyższego segmentu. Kierowca o wzroście 186 cm bez problemu znajdzie idealną pozycję za kierownicą, a pasażerowie na tylnej kanapie nie muszą martwić się o przestrzeń nad głowami. Z kolei bagażnik ma pojemność 408 litrów, oferuje podwójną podłogę i solidne haki na torby (dla porównania: klasyczny C-HR mieści 388 l, a Volkswagen Golf – 380/1237 l)

Nowa Toyota C-HR+

Nowa Toyota C-HR+ / Tomasz Sewastianowicz

Osiągi GR Yarisa w rodzinnym SUV-ie. Ile kosztuje nowa Toyota?

Toyota C-HR+ oferuje dwie pojemności akumulatorów. Podstawowy wariant wyposażono w baterię 57,7 kWh oraz silnik o mocy 167 KM, co pozwala na pokonanie do 484 km na jednym ładowaniu. Większa bateria (77 kWh) połączona z jednostką 224 KM i napędem na przód zapewnia imponujący zasięg aż do 635 km. Na szczycie gamy stoi odmiana z dodatkowym silnikiem przy tylnej osi (4x4) o łącznej mocy 343 KM. Osiągi? Sprint od zera do 100 km/h w czasie 5,2 sekundy to wynik na poziomie sportowego GR Yarisa.

W ten sposób japoński producent daje kierowcom demokratyczny wybór, udowadniając, że jeden samochód może idealnie sprawdzać się w mieście i w dalekich trasach. Co kluczowe, bazowa wersja oferuje nowoczesnego elektryka w cenie auta spalinowego.

Najtańsza Toyota C-HR+ w wersji Style kosztuje od 155 900 zł. Dla porównania: klasyczny, hybrydowy C-HR 1.8 (140 KM) w tej samej wersji Style to wydatek od 156 600 zł. Z kolei Corolla Cross 1.8 Hybrid Style wymaga wyłożenia minimum 155 600 zł.

Nowa Toyota C-HR+

Nowa Toyota C-HR+ i bZ4X / Ireneusz Rek

Piekło zamarzło: Elektryk tańszy niż hybryda z silnikiem 1.8 – porównanie

Najnowsza polityka cenowa Toyoty całkowicie zmienia zasady gry na rynku. W wielu przypadkach samochody elektryczne – choć mocniejsze i lepiej wyposażone – stały się po prostu tańsze od swoich hybrydowych (spalinowo-elektrycznych) odpowiedników. Najlepiej obrazuje to poniższe zestawienie cen katalogowych:

Model elektryczny (Cena od) Hybrydowy odpowiednik (Cena od) Różnica na korzyść elektryka C-HR+ (155 900 zł) C-HR 1.8 (156 600 zł) 700 zł bZ4X Touring (214 900 zł) RAV4 Executive (215 900 zł) 1000 zł

Gwarancja na 1 mln km – takich warunków nie daje nikt

Poza tym Toyota jest tak pewna technologii swoich EV, że oferuje gwarancję na akumulator trakcyjny do 10 lat lub do 1 mln kilometrów (warunkiem jest wykonanie corocznej kontroli stanu baterii). W ocenie Japończyków bateria zachowa co najmniej 70 proc. swojej pojemności przez 10 lat użytkowania.

Nowa Toyota bZ4X i C-HR+ / Ireneusz Rek

Nowa Toyota C-HR+ / Tomasz Sewastianowicz

Nowa Toyota C-HR+ / Ireneusz Rek

Nowa Toyota C-HR+

Nowa Toyota C-HR+